Come Beyoncé ha risposto alla chiamata di Dolly Parton e ha cambiato il testo in “Jolene”





CNN

—



Il desiderio di Dolly Parton si è avverato.

Durante un'intervista del 2022 con “The Daily Show”, a Parton è stato chiesto delle centinaia di cover del suo classico country del 1973 “Joline” e dell'unico artista che doveva ancora registrare una canzone che Parton sperava lo facesse, Beyoncé.

“Non so se ha recepito il messaggio, ma non sarebbe fantastico? Penso che sia fantastica e bellissima, e adoro la sua musica. Barton ha detto. Come Whitney, mi piacerebbe sentire “Jolene” eseguita in grande stile [Houston] Il mio “Ti amerò per sempre”. Qualcuno che possa prendere le mie piccole canzoni e trasformarle in potenti. Sarebbe un giorno meraviglioso nella mia vita se mai facesse “Joline”.

Fatto e Fatto.

Il sequel di “Renaissance” di Beyoncé “Atto II: Cowboy Carter.” La canzone è stata introdotta dallo stesso Barton.

“Ehi signorina Honey Bee, sono Dolly Bee. Hai presente quella sgualdrina con i bei capelli di cui canti? Mi ha ricordato qualcuno che conoscevo, tranne che aveva i capelli ramati e faceva riferimento al testo di “Sorry” di Beyoncé. “Benedici il suo cuore

Un capello di colore diverso ma fa lo stesso male.

Segue la versione di Beyoncé di “Joline”. Pur rimanendo fedele alla melodia originale, Bae dà il suo tocco personale al testo. Ad esempio, invece di “Ti prego, per favore non prendere il mio uomo”, Beyoncé canta: “Ti avverto, non venire per il mio uomo”.

Barton è pienamente d'accordo.

“Ciao, sono Jolene”, ha scritto Barton in una dichiarazione sui social media venerdì. “Beyoncé dà a quella ragazza qualche problema e lei se lo merita! Con affetto, Dolly B.

Dai un'occhiata al testo completo di Beyoncé qui sotto:

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Ti avverto, non venire a prendere il mio amico

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Non correre il rischio solo perché pensi di poterlo fare

Sei incomparabilmente bella

La bellezza e il glamour richiedono più dell'apparenza

Mettersi tra una famiglia e un uomo felice

Jolene, anch'io sono una ragazza

I giochi a cui giochi non sono una novità

Quindi non vuoi che ci sia polemica con me, Jolene

Siamo innamorati da 20 anni

Ho cresciuto l'uomo, ho cresciuto i suoi figli

Conosco il mio uomo meglio di quanto lui stesso conosca (cosa)

Posso facilmente capire perché sei attratto dal mio uomo

Ma tu non vuoi questo fumo, quindi scatta la tua foto con qualcun altro (ho chiesto)

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Ti avverto, ragazza, trovati il ​​tuo uomo

Jolene, so di essere una regina, Jolene

Sono ancora la puttana creola del bungee di Lucian (non mettermi alla prova)

Mille donne in ogni stanza

È disperato quanto te

Sei un uccello, canta la tua canzone, Jolene (Cosa)

Dovevo parlarti di questo

Perché odio comportarmi da stupido

La tua pace dipende da come ti muovi, Jolene

Io e il mio uomo abbiamo attraversato quelle valli

Alti e bassi e tutto il resto

Sei arrotolato come l'erbaccia

Dormo bene perché non puoi dissotterrare i semi che abbiamo piantato

So che il mio uomo starà al mio fianco nella mia dolce brezza

Ho attraversato quelle valli

Alti e bassi e tutto il resto

Le buone azioni rotolano come le erbacce

Buono e felice perché non puoi dissotterrare i semi che semini

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

SonoIo sono al suo fianco e lei è al mio fianco, Jolene

Io sto al suo fianco e lui sta al mio fianco

Io sto al suo fianco e lei sta al mio fianco

Io sono al suo fianco e lui è al mio fianco, Jolene