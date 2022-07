Come cancellare in modo sicuro i vecchi dischi rigidi, una volta per tutte

Da quando abbiamo lanciato l’help desk l’anno scorso, abbiamo ricevuto molte richieste sui modi migliori per preservare diversi tipi di dati nelle nostre vite: pensa ai messaggi vocali, alle chat e persino ai video amatoriali. A giudicare dal caso della casella di posta condivisa, è vero anche il contrario. Molti di voi sono ansiosi di sapere come far scomparire completamente alcuni dei propri dati, che siano sparsi sui social media o nascosti nei vecchi dischi rigidi che giacciono in casa.

“Ho diversi vecchi computer che vorrei donare a enti di beneficenza scolastici”, ha scritto un lettore in un’e-mail. “Ho cancellato le informazioni sul disco rigido, ma ho sentito dire che la semplice eliminazione dei dati non li rimuove completamente. Puoi consigliare come cancellare in modo sicuro i dati dal computer?”

Sfortunatamente, hanno capito bene: solo perché hai eliminato un file sul tuo computer e svuotato il Cestino non significa che sia sparito per sempre. Assicurarsi che questi file siano stati eliminati correttamente richiederà del lavoro extra, ma se stai pensando di donare, vendere o persino riciclare un vecchio computer con un disco rigido, vale sicuramente la pena dedicare del tempo.

“Ci sono molte storie su persone che acquistano computer usati online e ottengono dati indietro”, ha affermato Andrés Arrieta, direttore dell’ingegneria della privacy dei consumatori presso la Electronic Frontier Foundation. “È un po’ spaventoso. Tutta la tua vita è lì.”

Se sei seriamente intenzionato a tenere i tuoi dati lontani da occhi indiscreti, ecco come cancellare in sicurezza i tuoi vecchi dischi rigidi.

Per dischi rigidi all’interno di un computer funzionante

Se sei già riuscito ad avviare e utilizzare il computer di cui stai cercando di sbarazzarti, considerati fortunato. Con il software giusto, il processo può essere abbastanza semplice. Fortunatamente, in alcuni casi, il sistema operativo che alimenta il tuo computer ha già tutto il necessario per cancellare in sicurezza il tuo disco rigido.

Fare clic sull’icona Impostazioni, quindi su Modifica impostazioni PC

Fare clic su Aggiorna e ripristino, seguito da “Ripristino”

In “Rimuovi tutto e reinstalla Windows” fai clic su “Inizia”

Quando richiesto, seleziona l’opzione “Pulisci l’intera unità”

Fai clic sul pulsante Windows nell’angolo in basso a sinistra, quindi sull’icona Impostazioni a forma di ingranaggio

Fai clic su Aggiornamento e sicurezza, quindi su “Ripristino” nella barra laterale

In “Ripristina questo PC”, fai clic su “Inizia”, ​​quindi “Rimuovi tutto”

Quando arrivi alla schermata Impostazioni aggiuntive, fai clic su Modifica impostazioni e assicurati che le opzioni Pulisci dati ed Elimina file da tutte le unità siano abilitate

Fai clic sul pulsante Windows nella barra degli strumenti, quindi sull’icona Impostazioni a forma di ingranaggio

Fare clic su Windows Update. Quindi fare clic su Ripristino e selezionare l’opzione Ripristina PC

Scegli “Rimuovi tutto” e fai clic su “Modifica impostazioni” per assicurarti che l’opzione “Ripulisci dati” sia abilitata

Per i computer che eseguono versioni precedenti di Windows, come Windows XP, Vista o 7, potrebbe essere necessario andare altrove per ottenere gli strumenti giusti. EFF consiglia anche app gratuite come BleachBit e DBAN Per cancellare in modo sicuro singoli file e interi dischi rigidi, rispettivamente.

Questi possono anche essere utili se stai utilizzando anche le versioni più recenti di Windows. Queste app sono adatte per la gestione di dati particolarmente sensibili che desideri o quando desideri un maggiore controllo sul modo in cui viene cancellato e scritto il tuo disco rigido.

Accendi (o riavvia) il tuo Mac e tieni premuti i tasti Comando e R mentre è acceso: questo metterà il tuo PC in modalità di ripristino

Accedi al tuo account (se necessario) e fai clic su Utility Disco

Selezionare il disco rigido che si desidera cancellare e fare clic sul pulsante Cancella

Fare clic su Opzioni di sicurezza e selezionare con quanta cura si desidera cancellare l'unità. La maggior parte delle persone andrà bene scegliendo la seconda opzione, che scrive due volte su tutti i dati salvati

Per i dischi rigidi all’interno di un computer non funzionante

Se uno dei computer che stai cercando di smaltire non funziona in modo responsabile, potrebbe essere più adatto per un viaggio in una struttura di riciclaggio che per un acquirente eBay. Ma solo perché la cosa non funziona non significa che i dati personali archiviati sul tuo disco rigido siano già andati persi da secoli.

Dovremo fare qualcosa al riguardo. Il primo passo è accedere al disco rigido stesso.

Per le persone che hanno familiarità con l’interno di un PC, o chiunque sia desideroso di andare in giro, un modo è aprire il PC e prendere il disco rigido. Non preoccuparti: spesso è molto più semplice di quanto sembri.

La maggior parte dei computer desktop può aprirsi rapidamente e, supponendo che non ci siano parti di ostacolo, la disconnessione del disco rigido non dovrebbe comportare molto di più che scollegare alcuni cavi e rimuovere la staffa. Questo processo può essere più complicato per i laptop, quindi è una buona idea cercare una guida alla riparazione o un tutorial di YouTube per il tuo modello specifico prima di iniziare.

Una volta che sei in grado di liberare il disco rigido dalla sua prigione di metallo, utilizza un contenitore per unità USB o una docking station per collegarlo fisicamente a un altro computer, dove puoi utilizzare gli strumenti software menzionati in precedenza per cancellarlo in modo responsabile.

Se sembra una seccatura, c'è sempre un modo semplice: puoi portare il tuo dispositivo in un'officina locale dove possono espellere il disco rigido in pochi istanti. (per tutto quello che ha stranezzeYelp è un posto utile per iniziare a cercare questi negozi.) Forse possono anche scansionarli in modo sicuro, il che ti farà risparmiare più tempo.

approccio allo spazio ufficio

C’è anche l’approccio low-tech – alcuni direbbero più terapeutico. Se puoi effettivamente rimuovere il vecchio disco rigido da un computer che prevedi di riciclare comunque, porta l’unità all’esterno e applica una dose generosa di martello su di essa. Anche una roccia del tuo giardino funzionerà, come con un trapano che usa un trapano per fare quattro o cinque grandi fori attorno al centro del legno duro.

Davvero, vai con Tutto è vero Quando il nome del gioco provoca dei danni simili a Office Space. (Non dimenticare gli occhiali di sicurezza.)

“Se hai comunque intenzione di gettarlo nella spazzatura, assicurati di buttarlo giù”, ha detto Arrieta. “Perché non ti diverti?”

In particolare, quello che stiamo cercando di fare qui è corrompere magneticamente i dischi delle unità, i dischi rotanti su cui sono posizionati i nostri dati. Distruggere questi piatti non renderà sempre i tuoi dati completamente irrecuperabili, ma renderà il salvataggio di queste informazioni più difficile di quanto valga in tutti i casi tranne che nei casi più estremi. (Se ti stai attenendo, diciamo, ai segreti del governo, faresti meglio a distruggere l'intero disco.)