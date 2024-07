Come ci sentiamo quando le temperature globali raggiungono livelli record?

BENI MELLAL, Marocco (AP) – Nel caldo soffocante delle montagne del Medio Atlante del Marocco, le persone dormivano sui tetti. Anche Hana Ohbor aveva bisogno di un ricovero, ma era fuori dall’ospedale ad aspettare la cugina diabetica, che si trovava in una stanza senza aria condizionata.

Mercoledì sono stati registrati 21 decessi dovuti al caldo nell’ospedale principale di Beni Mellal, mentre la temperatura è salita a 48,3 gradi (118,9 gradi Fahrenheit) in un’area di 575.000 persone, la maggior parte delle quali non dispone di aria condizionata.

“Non abbiamo soldi e non abbiamo scelta”, ha detto Ohbor, una donna disoccupata di 31 anni di Kasba Tadla, una città più calda che secondo alcuni esperti è tra le più calde della Terra.

Il direttore regionale della sanità Kamal Al-Yansli ha dichiarato in una nota: “La maggior parte dei decessi riguardava coloro che soffrivano di malattie croniche e gli anziani, poiché le alte temperature hanno contribuito al deterioramento delle loro condizioni di salute e hanno portato alla loro morte”.

Questa è la vita o la morte nel caldo.



I pazienti colpiti da un colpo di calore ricevono cure in un ospedale di Karachi, Pakistan, giovedì 25 luglio 2024. (AP Photo/Fareed Khan)

Poiché la temperatura della Terra è aumentata nel corso di una settimana, quattro di I giorni più caldi di sempreLo scienziato si è concentrato su numeri freddi e concreti che mostravano la temperatura media giornaliera dell’intero pianeta.

Ma una lettura di 17,16°C (62,8°F) È stato registrato lunedì Questo libro non descrive quanto diventasse appiccicosa una particolare area durante il picco di luce solare e umidità. Il termometro non ci racconta la storia del calore che non scompariva di notte perché la gente potesse dormire.

I record si riferiscono alle statistiche e ai risultati della registrazione. Ma le persone non percepiscono i dati. Sentono il calore.

“Non abbiamo bisogno che gli scienziati ci dicano qual è la temperatura esterna perché è ciò che il nostro corpo ci dice immediatamente”, ha detto Humayun Saeed, un venditore di frutta 35enne lungo la strada nella capitale culturale del Pakistan, Lahore.



Un uomo cammina in una calda giornata estiva a Srinagar, nel Kashmir controllato dall’India, giovedì 25 luglio 2024. (AP Photo/Mukhtar Khan)

Saeed è dovuto andare in ospedale due volte a giugno a causa di un colpo di calore.

Saeed ha detto: “La situazione è molto migliore ora, dato che non è stato facile lavorare a maggio e giugno a causa dell’ondata di caldo, ma ho evitato di camminare la mattina, e potrei riprenderlo ad agosto quando le temperature scenderanno ulteriormente. ”

Il clima era così caldo che Delia, una donna incinta di 38 anni, in piedi fuori da una stazione ferroviaria a Bucarest, in Romania, si sentiva ancora più a disagio. La giornata era così calda che aveva sonno. Senza aria condizionata di notte, pensò di dormire in macchina come aveva fatto una delle sue amiche.

“Ho notato un aumento significativo della temperatura – ha detto Delia, che ha dato solo il suo nome – Penso che sia stato lo stesso per tutti, perché ero incinta l’ho sentito davvero.”



I turisti si rinfrescano alla Fontana di Trevi mentre la temperatura raggiunge i 37 gradi Celsius (98,6 Fahrenheit) a Roma, mercoledì 24 luglio 2024. (AP Photo/Gregorio Borgia)

Karen Bombacco, un’autodefinita esperta meteorologica, era nel suo elemento, ma poi è diventato troppo quando Seattle ha visto giorni dopo giorni più caldi del normale.

“Amo la scienza. Amo il meteo. L’ho amato fin da quando ero bambino”, ha detto Bombaco, vice climatologo dello stato di Washington. “È divertente vedere i record giornalieri che vengono battuti… ma negli ultimi anni vivere in queste condizioni e sentire il caldo è diventato ogni giorno più infelice.”

“Come nell’ultimo periodo che abbiamo attraversato, non ho dormito bene. Non ho l’aria condizionata in casa mia”, ha detto Bombaco. “Guardavo il termostato ogni mattina e sarebbe stato un po’ più caldo rispetto alla calda mattinata precedente. Stava solo accumulando calore in casa e non vedevo l’ora che finisse.”

Per gli scienziati del clima di tutto il mondo, quello che era un esercizio accademico sul cambiamento climatico ha avuto un impatto diretto sulle loro vite.

“Stavo elaborando questi numeri dal fresco del mio ufficio, ma il caldo ha iniziato a farsi sentire anche su di me, causando notti insonni a causa delle basse temperature”, ha detto Roxy Mathew Cole, climatologo presso l’Indian Tropical Meteorological Institute di New York. Pune, Maharashtra, che tipicamente ha un clima urbano relativamente mite.



Persone prendono il sole in un parco a Barcellona, ​​Spagna, mercoledì 24 luglio 2024. Diverse regioni della Spagna sono in allerta per le alte temperature. (AP Photo/Emilio Morenatti)

“I miei figli tornano a casa da scuola esausti nelle ore di punta”, dice Cole. “Il mese scorso, la madre di uno dei miei colleghi è morta di colpo di calore nel nord dell’India”.

Philip Mott, scienziato del clima e preside della scuola di specializzazione dell’Oregon State University, si è trasferito alle medie nella Central Valley della California, dove le temperature estive superano i 10 gradi.

“Ho subito capito che non mi piaceva il clima caldo e secco”, ha detto Moti. “Ecco perché mi sono trasferito nel nord-ovest.”

Per decenni, Motte ha lavorato sulle questioni climatiche dalla comodità dell’Oregon, dove la gente temeva che con il riscaldamento globale il Nordovest “sarebbe diventato l’ultimo bel posto in cui vivere negli Stati Uniti e tutti si sarebbero trasferiti qui e ci sarebbe stata una sovrappopolazione”.

Ma la regione è stata colpita da terribili incendi nel 2020 e da un’ondata di caldo mortale nel 2021, spingendo alcune persone a fuggire dalla regione che avrebbe dovuto essere un rifugio climatico.



I lavoratori dormono sotto un ponte durante una calda giornata estiva a Karachi, Pakistan, giovedì 25 luglio 2024. (AP Photo/Fareed Khan)

Nella seconda settimana di luglio la temperatura ha raggiunto i 40 gradi Celsius. Come membro del Master Rowing Club, Moti si allena in acqua il martedì e il giovedì sera, ma questa settimana hanno deciso di nuotare semplicemente nel fiume in tubi.

A Boise, Idaho, i tubi a temperature che vanno da 99 a 108 gradi Fahrenheit (da 37 a 42 gradi Celsius) per 17 giorni sono diventati così popolari che c’è un’attesa da 30 minuti a un’ora per entrare in acqua, secondo John Tullius , Direttore generale di Boise River Raft & Tube.

“Penso che i numeri siano stati da record negli ultimi 10 giorni consecutivi”, ha detto Tullius, aggiungendo che è preoccupato per i suoi lavoratori all’aperto, in particolare per il carico fisico su coloro che raccolgono le zattere alla fine del viaggio.

Ha creato per loro una tettoia speciale e ha aggiunto più lavoratori per alleggerire il carico e incoraggiarli a idratarsi.

A Denver City Park, il negozio di noleggio di pedalò a forma di cigno non è mai molto affollato perché fuori fa molto caldo e le anime coraggiose che escono devono sedersi sui sedili riscaldati in fibra di vetro.

Non c’è molta ombra per i lavoratori, “ma ci nascondiamo nella nostra piccola capanna”, ha detto il dipendente Dominic Prado, 23 anni. “Abbiamo anche un fan davvero potente lì dentro a cui mi piace indossare la maglietta solo per rinfrescarmi.”

Bornstein ha preparato il rapporto da Washington e Metz da Beni Mellal, in Marocco. Hanno contribuito a questo rapporto anche Munir Ahmed a Lahore, Pakistan, Nikolai Dumitrash a Bucarest, Romania, Rebecca Boone a Boise, Idaho, e Brittany Peterson a Denver.

Segui Seth Bornstein e Sam Metz su X on @BurenBears E @mitzsam.

