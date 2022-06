Come è correlata la crisi di liquidità allo stack di Ethereum Lido

È passato solo un mese dal crollo di Terra e dal caos che ha provocato nel mercato delle criptovalute, e ora Lido Finance e Staked Ethereum (stETH) sono al centro di un altro potenziale. Liquidità crisi.

Il prestatore di criptovalute Celsius è uno dei principali clienti di Lido e, come tale, è uno dei maggiori proprietari di stETH. il problema? Si suppone che l’ETH con staking sia sempre uguale a 1 ETH—E non è passato un po’ di tempo.

ETH impilato Ethereum che è stato bloccato Ethereum 2.0 Signal Chain – una rete che sarà presto integrata con Ethereum rete principale In un aggiornamento molto atteso, la blockchain si è trasformata in prova di partecipazione. In genere, gli utenti avranno bisogno di almeno 32 ETH (del valore di circa $ 40.000) per partecipare allo staking ETH 2.0 e guadagnare premi. Ma Lido Finance consente agli utenti di condividere qualsiasi importo di ETH. Poiché è un “deposito di liquidi”, fornisce agli utenti token stETH in cambio.

Questi stETH possono quindi essere prestati, immagazzinati e scambiati con altri token.

Celsius fa proprio questo con i soldi dei suoi clienti. Ma ora, un giorno dopo che Celsius ha sospeso i prelievi, gli scambi e i trasferimenti dei clienti, “per mettere Celsius in una posizione migliore per soddisfare, nel tempo, i suoi obblighi di prelievo”, L’azienda ha detto—C’è una crescente preoccupazione per l’esposizione del prestatore a stETH.

La società ha in archivio almeno 475 milioni di dollari di stETH portafoglio pubblicoSecondo la società di ricerca blockchain Nansen Research.

Depositando i depositi dei clienti, in questo caso Ethereum, Celsius funziona con protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) come Lido. In cambio, Celsius ottiene stETH, che aumenta di valore quando i depositi guadagnano bonus. Celsius fa soldi pagando il tasso di rendimento promesso ai suoi clienti, che è stato recentemente tra i Dal 6% all’8% sui depositi di ETHe tiene il resto.

La proposta di valore ai depositanti in termini percentuali è che hanno promesso un tasso di rendimento fisso sui loro ETH e spettava alla società capire come ottenere tale rendimento in modo affidabile.

Ma questa strategia inizia a svelarsi se stETH perde la parità con ETH (lo ha) mentre ci sono molti depositanti di centesimi che cercano di ritirare ETH (lo sono) perché il millepiedi non sembra avere abbastanza ETH liquido per soddisfare tutti dei suoi impegni.

A mezzogiorno di lunedì, StETH non ha nemmeno dovuto ritirarsi con Ethereum. Al momento in cui scrivo, stETH è scambiato a 0,94 ETH. stETH è stato scambiato a meno di 1 ETH dal mese scorso, quando stETH è stato colpito dal crollo di TerraUSD e Luna.

grande folla portafoglio percentuale Mostra l’uso dei 475 milioni di dollari di stETH come garanzia per centinaia di milioni di prestiti stabili.

“Negli ultimi giorni hanno anche inviato migliaia di stETH a FTX, probabilmente in vendita”, ha affermato Andrew Thurman, responsabile dei contenuti di Nansen. Decifra“Anche se non possiamo verificarlo perché è fuori catena. È possibile che siano stati particolarmente colpiti dalla perdita del piolo di stETH in ETH”.

Ma la vendita di grandi quantità di stETH per ottenere più liquidità da ETH potrebbe far scendere ulteriormente il suo prezzo, il che aggraverà ulteriormente la crisi di liquidità che il millepiedi sta già affrontando.

Ci sono stati sforzi per trovare altri portafogli pubblici e quindi calcolare i restanti $ 10 miliardi di attività dei clienti in termini percentuali, ma finora sembra che siano stati realizzati solo circa $ 1,5 miliardi. calcolato perE il Secondo una ricerca di Blocco. Ciò non significa che Celsius non abbia ETH, ma provoca comunque il panico.

Jack Newold, fondatore della pubblicazione di criptovalute Crypto Pragmatist, ha scritto Tema Twitter. “Quindi, quando tutta la criptovaluta scende e tutti gli utenti rivogliono i loro soldi, tutti gli utenti Celsius si arrabbiano”.

Celsius non ha risposto immediatamente DecifraRichieste di commento.

Se tutto il processo di spremitura delle mani su stETH suona familiare, è perché ha anche giocato un ruolo nel crollo dei gettoni UST e LUNA di Terra. All’epoca, lo squilibrio tra StETH ed ETH era l’opposto di quello che è oggi.

Il mese scorso, c’è stata una corsa su stETH perché gli utenti si sono affrettati a prelevare fondi dal protocollo di prestito Anchor sulla blockchain Terra, che all’epoca offriva agli utenti rendimenti fino al 20% sui loro depositi di tesoreria terrestre. Dopo che Terraform Labs ha chiuso due volte la rete Terra, gli utenti hanno incassato, facendo aumentare il prezzo.

ETH può essere scambiato con 1.0248 stETH tramite il protocollo Curve, il che significa che è stato scambiato con uno sconto del 3% rispetto a Ethereum.

Quando ciò è accaduto, ha creato un’opportunità per accordi di arbitraggio. Gli investitori sono stati in grado di vendere stETH per più ETH di quanto fosse stato depositato per crearlo, portando a un calo significativo del pool di ETH di Lido.

Ogni volta che si verifica una grave crisi di liquidità, ha affermato Brian Norton, COO di My Ethereum Wallet DecifraRende la DeFi molto simile alla finanza tradizionale perché lascia una piattaforma centrale che controlla la capacità delle persone di accedere ai propri soldi.

“Ogni volta che vedi questo, ogni volta questo rafforza il punto che se ti affidi esclusivamente a questo tipo di piattaforma centrale”, ha detto, riferendosi a Celsius, “anche quando i rendimenti sono grandi, penso che ti stai ancora arrendendo molto controllo”.

Nell’ultima settimana, il team Celsius ha fatto di tutto per rassicurare i clienti sul fatto che può mantenere i propri impegni.

“Celsius ha riserve (e ETH più che sufficienti) per soddisfare gli impegni, come dettato dal nostro quadro completo di gestione del rischio di liquidità”, ha scritto la società. In un post sul bloga seguito di voci secondo cui è stata gravemente colpita dall’incidente di Tira.

Il post si concludeva con una citazione piuttosto agghiacciante dell’ammiraglio della marina statunitense David Farragut, che guidò un attacco a New Orleans durante la guerra civile: “Accidenti ai siluri, avanti a tutta velocità”.