Come Gran Turismo ha cambiato per sempre i giochi di corse

È difficile sopravvalutare l’impatto del testo originale gran Turismo Era al momento della sua uscita mondiale nel 1998. Sony ne era consapevole, come puoi vedere da quella sontuosa affermazione di marketing che vedi sopra, da una pubblicità stampata prima dell’uscita del gioco, sì – in realtà si è rivelato essere tutto valido.

di recente fonderia digitale John Lineman esplora il passato della serie con Retrospettiva in due parti Concentrati sulle voci PlayStation e PlayStation 2 per il franchise. Spiega, dall’inizio dello studio Polyphony Digital al rilascio del gioco e oltre, come il team si sia dedicato a spingere le capacità della PlayStation originale, hardware che sarebbe considerato piuttosto primitivo per gli standard odierni. Hanno raggiunto una qualità di simulazione di guida che non si pensava possibile alla fine degli anni ’90.

Questa ricerca approfondita su YouTube in due parti è una combinazione di Due ore Esplora i giochi realizzati gran Turismo Cognome, oltre a una serie di titoli che hanno cercato di capitalizzare gli interessi, ad esempio Sega GT 2002 E il Forza Motorsport. Se sei ossessionato da questa roba, è assolutamente da guardare. Si conclude anche con un confronto del Nürburgring Nordschleife in quanto è stato ricreato in quattro diversi titoli – che è una parte particolarmente interessante, perché Forza Green Hell non è affatto verde e viene mostrata la famosa arena Entusiasmo: corse professionistiche Molto spiacevole se si soffre di depressione stagionale.

Guardali e ricorda quei giorni passati microtransazioni E il Aggiornamenti di rottura del gioco.