Come guardare Artemis 1 decollare per un viaggio sulla luna e cosa aspettarsi

La missione senza pilota Artemis I, che include il razzo Space Launch System e la navicella spaziale Orion, dovrebbe decollare il 29 agosto tra le 8:33 ET e le 10:33 ET dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Sebbene non ci sia un equipaggio umano a bordo della missione, è il primo passo del programma Artemis, che mira a riportare gli umani sulla Luna e alla fine a farli atterrare su Marte.

La navicella spaziale Orion entrerà in una lontana orbita retrograda della Luna e percorrerà 40.000 miglia al di là di essa, andando oltre qualsiasi veicolo spaziale destinato al trasporto di esseri umani. L’equipaggio a bordo di Artemis II percorrerà un percorso simile nel 2024 e la prima donna e il prossimo uomo sulla luna dovrebbero raggiungere il polo sud lunare alla fine del 2025 con la missione Artemis III.