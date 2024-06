Come guardare Friday at Glastonbury: live streaming il primo giorno del festival 2024 – con Dua Lipa, Fatboy Slim e DC Fontaine

Con i primi postumi di una sbornia del fine settimana con consegna il giorno successivo, il venerdì a Glastonbury è il festival nella sua forma migliore, quindi chi meglio di Dua Lipa può abbattere il pubblico? Con PJ Harvey e LCD Soundsystem impegnati nell’allestimento del concerto principale della pop star al Pyramid Stage, ecco come guardare venerdì a Glastonbury 2024 mentre prende il via il più grande festival del mondo.

La prima cosa da dire è di diffidare del palinsesto televisivo della BBC a Glastonbury, poiché è molto difficile sapere quali spettacoli sono trasmessi in diretta e quali no.

Se vuoi essere Assicurati assolutamente Se vuoi vedere Glastonbury in tempo reale, ti conviene sintonizzarti su BBC iPlayer, che trasmette l’evento in diretta da alcuni dei palchi più grandi del festival, quasi tutto il giorno e anche in 4K.

Alcuni degli altri artisti che saranno in TV venerdì includono le band LCD Soundsystem, Fontaines DC, Idles, PJ Harvey, Dexys, Sugababes, Paul Heaton, Jungle e Anne-Marie. Quindi, se speri di guardare Jamie xx (Woodsies, 22:30 GMT) e Fatboy Slim (Arcadia, 22:00 GMT), potrebbe essere meglio utilizzare BBC iPlayer.

Continua a leggere mentre spieghiamo come guardare lo streaming live di Glastonbury di venerdì da qualsiasi luogo. Abbiamo anche elencato il programma del venerdì per i palchi principali in fondo alla pagina.

Come guardare venerdì a Glastonbury gratuitamente online

Sblocca qualsiasi streaming con una VPN

Se desideri guardare il venerdì a Glastonbury ma sei lontano da casa e l’accesso alla copertura del festival è geo-bloccato, puoi sempre utilizzare una VPN per accedervi (supponendo che tu non stia violando i termini e le condizioni di alcuna emittente, o corso). Potresti rimanere sorpreso da quanto sia semplice da fare.

Usa una VPN per guardare il venerdì a Glastonbury da qualsiasi luogo:

Usare una VPN è facile come uno-due-tre…

1. Scarica e installa una VPN – Come diciamo, la nostra prima scelta è NordVPN.

2. Connettersi alla posizione del server appropriata – Apri l’applicazione VPN, premi “Scegli posizione” e scegli la posizione geografica appropriata.

3. Vai alla trasmissione in diretta dell’emittente – Quindi, in questo caso, vai su BBC iPlayer.

Guarda venerdì a Glastonbury negli Stati Uniti, Canada, Australia e resto del mondo

Il programma del venerdì a Glastonbury

(Tutti gli orari sono nell’ora legale britannica)

Stadio piramidale

Dua Lipa dalle 22:00 alle 23:45

Impianto audio LCD dalle 19:45 alle 21:00

P.J. Harvey dalle 18:00 alle 19:00

Paul Heaton 16:15 – 17:15

Diciassettesimo 14:45 – 15:45

Olivia Dean 13:15 – 14:15

Pressione 12:00 – 12:45

L’altra fase

Inattivo 22:15 – 23:30

Cluster D Europa 20:30 – 21:30

Anna Maria 18:45 – 19:45

Club ciclistico di Bombay 17:15 – 18:15

Fiducia nell’uomo 15:45 – 16:45

Uno inebriante 14:15 – 15:15

I Musoni 13:00 – 13:45

Annie Mac 11:30 – 12:30

Teatro West Holts

Giungla 22:15 – 23:45

Heilong 20:15 – 21:30

Danny Brown 18:30 – 19:30

Sugababes 16:55 – 17:55

Senza nome 15:30 – 16:25

Calamari 14:00 – 15:00

Asha Butheli 12:30 – 13:30

Sophia Cortesia 11:00 – 12:00

Legnoso

Jamie XX 22:30 – 23:45

Samfa 21:00 – 22:00

Declan McKenna 19:30 – 20:30

Giardini Arlo dalle 18:00 alle 19:00

Vaccini 16:30 – 17:30

Kenya Grazia 15:15 – 16:00

Remy Lupo 14:00 – 14:45

Lambrini Girls 12:45 – 13:30

Passepart Audio 11:30 – 12:15

Palcoscenico del parco

Fontaine DC 23:00 – 00:15

Re Crowley 21:15 – 22:15

Aurora 19:30 – 20:30

Dexis 18:00 – 19:00

Questo è il gruppo 16:30 – 17:30

Mary Wallopers 15:15 – 16:00

Barry non sa nuotare dalle 14:00 alle 14:45

Bambino della Luna Sanli 12:45 – 13:30

Linux 11:30 – 12:10

Scena sonora

Beatles piratati 21:30 – 22:45

Scout per ragazze dalle 20:00 alle 21:00

Tanita Tikram 18:30 – 19:30

Dervisci 17:00 – 18:00

Stornoway 16:00 – 16:40

Red Hot Chili Peppers 15:00 – 15:40

Josh Ross 14:00 – 14:40

Angie McMahon 13:00 – 13:40

Giovanni Smith 12:10 – 12:40

Birmania 11:30 – 12:00

Palcoscenico Avalon

Skindred 23:05 – 00:20

Kate Nash 21:35 – 22:35

Taglio capelli 100 20:05 – 21:05

Lulù 18:35 – 19:35

Frank Turner 17:05 – 18:05

Billy Martin 15:40 – 16:40

Blu profondo 14:20 – 15:10

Avvocati Val Donican Figli 13:00 – 13:50

Campo sinistro

Billy Bragg 21:00 – 22:00

Sprint 19:50 – 20:30

Seb Lowe 18:40 – 19:20

Grande offerta speciale dalle 17:35 alle 18:10

Trampolino 16:30 – 17:05

Tour radicale: Billy Bragg, Bo Anderson e Charlotte Church dalle 15:00 alle 16:00

Dibattiti: Israele e Palestina: speranza e solidarietà in azione con Ahmed Al-Naqouq, Namoud, Rachel Shabi, Shaista Aziz, John Harris 13:30 – 14:30

Dibattiti: Liberazione trans adesso! Con Heba Nour, Noah Lonergan, Sabah Chowdhury, Travis Alabanza, Sean Fay 12:00 – 13:00

Arcadia

Emily Lens 01:50 – 03:00

Ciao B2BK/K 00:45 – 01:50

Joey Orbison 23:40 – 00:40

Arcadia e Wadjok Noongar – Concerto Waralo 23:30 – 23:40

Ragazzo grasso magro 22:00 – 23:30

