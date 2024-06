Come guardare il doc La vita e l’omicidio di Nicole Brown Simpson.

televisione



“La vita e l’omicidio di Nicole Brown Simpson” sarà presentato in anteprima su Lifetime il 1 giugno 2024.

vita; AP. Immagini Getty

Page Six può ricevere un compenso e/o guadagnare una commissione di affiliazione se acquisti tramite i nostri link.

Quasi tre decenni dopo la morte di Nicole Brown Simpson, la rivista Lifetime pubblicherà un documentario in due parti che getta nuova luce sulla sua storia.

Soprannominata “La vita e gli omicidi di Nicole Brown Simpson” – che è in streaming in diretta su servizi come Philo – si dice che la serie contenga dettagli esclusivi, home video e interviste con partecipanti tra cui le sorelle di Nicole, Dominique, Denise e Tanya Brown.

“Abbiamo fatto 50 interviste per questa serie, e per le 50 che abbiamo approvato, abbiamo contattato innumerevoli altri per condurre interviste e cercare di costruire una storia quanto più completa e dinamica possibile”, ha affermato il produttore esecutivo. Jesse Daniels. Lo ha detto all’Hollywood Reporter Dall’evento documentario.

Quando debutta La vita e gli omicidi di Nicole Brown Simpson?

Il documentario Lifetime onora il 30° anniversario della morte di Nicole Brown Simpson. AFP tramite Getty Images

Il progetto sarà presentato in anteprima su Lifetime il 1 giugno 2024 alle 20:00 ET/PT, seguito da un sequel il 2 giugno 2024 alla stessa ora.

Come guardare e trasmettere in streaming “La vita e gli omicidi di Nicole Brown Simpson”

Non è necessario alcun cavo per guardare il documentario. È disponibile per lo streaming su Philo, che offre una prova di 10 giorni (dopodiché costa $ 25 al mese). Oltre a Lifetime, l’abbonamento include più di 70 canali tra cui TLC e AMC.

C’è un trailer di “La vita e gli omicidi di Nicole Brown Simpson”?

“La vita e l’omicidio di Nicole Brown Simpson” contiene interviste a familiari e amici intimi. AP

UN Trailer del documentario emozionante abbandonato ad aprile, che include di tutto, dai video amatoriali dell’infanzia di Brown al caso di omicidio del 1994 – e il successivo processo molto pubblicizzato del suo ex marito OJ Simpson, che fu dichiarato non colpevole ma in seguito La responsabilità civile nel processo per omicidio colposo.

“Sono passati trent’anni, forse è ora di riaccendere la fiamma di Nicole”, dice Dominic Brown in un trailer del documentario, che andrà in onda poco prima del trentesimo anniversario del giorno in cui la Brown fu trovata pugnalata a morte insieme al suo ragazzo, Ronald Goldman.

La serie in due parti presenta interviste con 50 partecipanti, comprese le sorelle di Nicole Brown Simpson. Youtube

La serie di documentari approfondirà anche la vita fuori dal campo di Nicole e la sua relazione con il calciatore, morto ad aprile dopo una battaglia contro il cancro al pancreas.

“Desideravo realizzare un documentario da 10 anni, ma non ho mai pensato che fosse il momento giusto”, Dennis Brown Lo aveva già detto a Variety. “Ho pensato che se potessi trovare qualcuno che facesse sentire la voce di Nicole, e non riguardo al processo o a lui, sarei felice.”











Carica altro…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}