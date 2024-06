Home » Tech Come guardare il Festival dei Giochi Estivi 2024 Tech Come guardare il Festival dei Giochi Estivi 2024 0 Views Save Saved Removed 0

È di nuovo quel periodo dell’anno. Questa settimana inizia il Summer Game Fest e ci aspettiamo di vedere nuovi trailer di giochi e altri entusiasmanti aggiornamenti durante lo spettacolo di due ore.

Potrebbero non essere rivelati tanti nuovi giochi come gli anni precedenti, come l’ospite del Summer Game Fest Jeff Kelley dice questo evento “Si concentra molto sulle cose dichiarate.” L’evento, però, riserverà delle sorprese. Ecco come e quando potrete assistere allo spettacolo.

Il Summer Games Festival inizia venerdì 7 giugno alle 17:00 ET/14:00 PT.

Questo non è l’unico spettacolo incentrato sul gioco, poiché il game show indipendente Day of the Devs andrà in onda immediatamente dopo il Summer Game Fest, seguito dal game show di Devolver Digital alle 20:00 ET/17:00 PT.

Il Festival dei Giochi Estivi sarà trasmesso in diretta Youtube E Contrazione. Puoi anche guardare la presentazione nel video incorporato all’inizio di questo articolo. Lo spettacolo Day of the Devs e Devolver Digital Direct verranno trasmessi in streaming dallo stesso collegamento in live streaming.

Durante una sessione di domande e risposte su Twitch, Keighley ha cercato di mitigare le aspettative, dicendo che “ci sono sicuramente cose che verranno annunciate” ma non ci sono molti teaser per giochi che sono stati “rilasciati per anni e anni”. Secondo Keighley, ciò significa che non ci saranno trailer di giochi simili Grand Theft Auto VI, Il lupo tra noi 2O Kingdom Hearts IV.