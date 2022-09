Come guardare il football del giovedì sera su Amazon Prime

L’esperienza di guardare il calcio giovedì sera è cambiata. Amazon Prime, il ramo dei servizi di streaming del colosso della vendita al dettaglio Jeff Bezos, continua a trasmettere le partite della NFL giovedì sera con la battaglia Steelers-Browns di stasera a Cleveland e durerà fino a dicembre.

Anche se i fan dei mercati locali potranno guardarlo dal vivo in TV, nel caso di Pittsburgh e Cleveland di stasera, i fan del mercato avranno bisogno di un abbonamento Amazon Prime Video (solo $ 8,99 al mese e incluso nel prezzo totale di Amazon Prime di $ 14,99). al mese. o $ 139 all’anno) e un dispositivo di streaming configurato per guardare i loro giochi TV sarà disponibile anche tramite l’app Prime Video su smartphone e tablet.

[Watch Thursday Night Football on Prime Video: Sign up for a 30-day free trial]

Più di 18 mesi fa, la NFL ha annunciato che Amazon sarebbe stato il vettore esclusivo per la maggior parte delle partite del giovedì sera con un enorme affare da 13 miliardi di dollari che durerà fino al 2033. Con un costo di circa 1 miliardo di dollari all’anno, ciò significa che Amazon sta pagando circa 67 milioni di dollari per partita ha una quota per i diritti.

Se non altro, i fan della NFL possono utilizzare una delle prove gratuite di 30 giorni di Amazon. Questo ti porterà a Washington-Chicago a metà ottobre e, se sei disposto a guardare, sei pronto a guardare qualsiasi cosa.

Programma di calcio del giovedì di Amazon Prime

Seconda settimana del 15 settembre: capi 27, caricabatterie 24 | Punti petto, statistiche

Terza settimana, 22 settembre: Pittsburgh Steelers in Cleveland Browns | Statistiche in tempo reale

Quarta settimana 29 settembre: Delfino di Miami in Cincinnati Bengals

La quinta e la sesta settimana di ottobre: Puledri di Indianapolis in Denver Broncos

Sesta settimana, 13 ottobre: Leader di Washington in Chicago Bears

Settima settimana, 20 ottobre: Santi di New Orleans in Cardinali dell’Arizona

Ottava settimana del 27 ottobre: Corvi di Baltimora in Bucaniere di Tampa Bay

La nona e la terza settimana di novembre: Philadelphia Eagles in Houston, Texas

Settimana 10, 10 novembre: Atlanta Falcons in Carolina Panthers

Settimana 11, 17 novembre: Titani del Tennessee in Imballatori di Green Bay

Settimana 13, 1 dicembre: banconote di bufalo in Patrioti del New England

La quattordicesima e l’ottava settimana di dicembre: Raiders di Las Vegas in Los Angeles Rams

La storia continua

Quindicesima settimana del 15 dicembre: San Francisco 49ers in Seattle Seahawks

Settimana 16, 22 dicembre: Giaguari di Jacksonville in Jet di New York

Settimana 17, 29 dicembre: Cowboy a Dallas In Tennessee Titans