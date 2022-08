Come guardare il lancio del satellite Artemis 1 della NASA nella realtà virtuale a 360 gradi

Nota dell’editore: L’esperienza VR a 360 gradi Artemis Ascending di Felix & Paul Studios inizierà alle 7:33 EDT (1133 GMT) il 29 agosto. Il video di Artemis 1 precedentemente registrato in precedenza verrà riprodotto fino all’ora di inizio.

La missione sulla luna Artemis 1 della NASA è pronta per il lancio nello spazio questa settimana e puoi partecipare a un’esperienza dal vivo in prima fila.

Il film “Artemis Ascending” utilizzerà la realtà virtuale a 360 gradi per consentire ai partecipanti di sentirsi come se si trovassero vicino a Artemide 1 Spedizione perché si solleva Non prima di lunedì (29 agosto). Sarai in grado di guardare il razzo più potente della NASA fino ad oggi, un razzo sistema di lancio spaziale (SLS) megarocket, perché si solleva navicella spaziale Orione In viaggio sulla luna. Il decollo è impostato su 8:33 EDT (1233 GMT).

Felix & Paul Studios mira a offrire il lancio agli spettatori con accesso a Cuffie Oculus Quest (Si apre in una nuova scheda) o può Guardalo sulla pagina Facebook di Space Explorer (Si apre in una nuova scheda). L’evento avrà inizio alle 7:33 EDT (1133 GMT) E inizia il conto alla rovescia finale e decolla. Puoi anche vederlo in uno dei 200 planetari e cupole in tutto il mondo.

Se stai cercando una trasmissione in diretta del lancio diversa dalla realtà virtuale, Puoi guardare Artemis 1 decollare su Space.comPer gentile concessione di NASA TV, a partire da 6:30 EST (1030 GMT).

Imparentato: Missione Artemis 1 Moon della NASA: aggiornamenti in tempo reale

Di più: La missione sulla luna Artemis 1 della NASA spiegata nelle immagini

La trasmissione in diretta sarà ospitata dagli astronauti della NASA in pensione Karen Nyberg e Doug Hurley su MetaQuest, e di seguito è riportato un elenco di luoghi in cui è possibile guardare la storica missione lunare.

L’elenco delle cupole è disponibile tramite questo Collegamento all’abbonamento Felix & Paul (Si apre in una nuova scheda) Un elenco parziale delle strutture partecipanti (dal vivo e su richiesta) include:

Cosmic Experience Center (Salt Lake City, Utah);

Centro spaziale e missilistico statunitense (Huntsville, Alabama);

Virginia Air and Space Center (Hampton, Virginia);

Liberty Science Center (Jersey City, New Jersey);

Planetario Adler (Chicago);

Discovery Place Science (Charlotte, Carolina del Nord);

Planetario Rio Tinto Alcan (Canada);

Telus Spark Science Center (Canada);

Planetario da Unipampa (Brasile);

Planetario dell’Osservatorio Reale (Belgio);

Museon-Omniversum (Paesi Bassi);

Planetario di Tycho Brahe (Danimarca);

Planetario di Amburgo (Germania);

La Coupole (Francia);

Planetario Lucerna (Svizzera);

Osservatorio e Planetario di Armagh (Irlanda);

Planetario Netanya (Israele);

Rangsit Science Education Center (Thailandia);

Museo Victoria (Australia).

Felix & Paul è uno studio immersivo con sede a Montreal, in Canada. Gli originali dello studio includono la serie “Space Explorers”, produzioni in franchising come “Jurassic World” e speciali comici per “Just for Laughs” con Trevor Noah, Lily Singh e altre celebrità.

Se stai cercando di entrare nella realtà virtuale, dai un’occhiata Il miglior visore VR Una guida a giochi immersivi, esperienze di cinema virtuale o esercizi interattivi. i nostri Recensione di Oculus Quest 2 Gli ho dato 4,5 stelle quasi perfette, rendendole le nostre cuffie preferite in questo momento.

Le migliori offerte di Oculus Quest 2 di oggi

Segui Elizabeth Howell su Twitter Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda). Seguici su Twitter Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda) o Facebook.