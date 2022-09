Home » science Come guardare la missione Artemis I andare sulla luna science Come guardare la missione Artemis I andare sulla luna 0 Views Save Saved Removed 0

Vai alla CNN per la copertura in diretta dal Kennedy Space Center in Florida sabato pomeriggio. La giornalista spaziale Kristen Fisher ci fornirà rapporti in tempo reale dal lancio, insieme a un team di esperti.

Il razzo Space Launch System e la navicella spaziale Orion dovrebbero decollare tra le 14:17 e le 16:17 ET sabato dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Sebbene non ci sia equipaggio a bordo, la missione è il primo passo del programma Artemis, che mira a riportare gli umani sulla Luna e alla fine a farli atterrare su Marte.

C’è una probabilità del 60% di condizioni meteorologiche favorevoli per il lancio, con le possibilità che aumentano all’80% alla fine della finestra, ha detto il meteorologo ufficiale Melody Lovin durante una conferenza stampa di venerdì mattina.

Se il razzo non può essere lanciato sabato, la prossima finestra di lancio possibile sarà lunedì.