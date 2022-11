Come guardare Ohio State vs Michigan: canale TV, diretta online, previsione, diffusione, orario di inizio

Numero 2 Stato dell’Ohio L’host numero 3 gioca Michigan Sabato, nella 117a partita del gioco, giocata come una delle più feroci rivalità annuali nel football universitario, prende il comando con una grossa posta in gioco per entrambe le squadre in palio. Sì, nel caso te ne fossi dimenticato, la rivalità è così grande che la chiamano The Game, e tutti sanno esattamente quale gioco è The Game.

La posta in gioco in questo è semplice e grande. Il vincitore guadagna la corona Big Ten East e passa al Big Ten Championship Game con il suo record perfetto ancora intatto. Il perdente subisce la sua prima sconfitta della stagione e poi deve sedersi a casa a gambe incrociate, sperando che abbastanza cose si mettano sulla sua strada in modo che possa farsi strada nella partita di football del college.

Ma anche se queste due squadre sono imbattute con tutto ciò che resta da giocare, affronteranno comunque questa partita allo stesso modo. Le stagioni sono decise da questa rivalità. Diavolo, anche il lavoro. John Cooper ha vinto 111 partite con i Buckeyes, inclusi tre titoli Big Ten e un Rose Bowl, ma se porti il ​​suo nome a un fan dell’Ohio State, l’unico numero che ti diranno è il record di 2-10-1 di Cooper contro la squadra del Nord .

Questo gioco è e sarà sempre tutto ciò che hanno i fan del Michigan State e dell’Ohio State.

Come guardare la partita Ohio State vs Michigan dal vivo

Data: sabato 26 novembre | volta: 12:00 ET

LuogoStadio dell’Ohio – Columbus, Ohio

Televisione: Volpe | Trasmissione in diretta: fubo TV (prova gratis)

Ohio vs Michigan: bisogno di sapere

Il Michigan guida la serie di tutti i tempi: Uno dei motivi per cui i fan dell’Ohio State sono così amareggiati per il record di John Cooper contro il Michigan? Bene, se rimuovi l’era Cooper, i Buckeyes sono sempre 49-49-5 contro i Wolverines. Ma, sfortunatamente per loro, l’ERA è importante, quindi il Michigan ha un vantaggio di 59-51-6. Ancora più importante nella storia pubblica, il Michigan ha vinto la partita la scorsa stagione, ponendo fine a una serie di otto vittorie consecutive nei Buckeyes.

Domande sulla salute di Blake Corum: È la domanda più grande che entra nel gioco. L’Heisman del Michigan che corre indietro nella speranza Blake Corum ha mancato la seconda metà della vittoria della squadra contro di lui. Illinois La scorsa settimana, probabilmente non è stata una coincidenza che il Michigan abbia perso la partita. Corum è stato il punto focale dell’attacco del Michigan per tutta la stagione, e se non è disponibile, o anche meno del 100%, ciò avrà un impatto su questo gioco.

L’Ohio State sta guardando alla sua quinta partita di campionato Big Ten in sei anni: Hai menzionato la vittoria del Michigan State nell’incontro dello scorso anno, e la vittoria non solo ha posto fine alla serie di vittorie consecutive dell’Ohio State nella rivalità, ma ha posto fine al dominio dell’Ohio State nel Big East. I Buckeyes hanno vinto il titolo per quattro anni di fila e una vittoria qui darebbe ai Buckeyes il quinto titolo di divisione in sei stagioni. Tuttavia, dall’altra parte di quella medaglia? Una vittoria nel Michigan migliorerebbe il record competitivo di Jim Harbaugh come allenatore a 2-5 mentre Ryan Day scenderebbe a 1-2. Sarebbe divertente pensare a questa rivalità che contrappone due allenatori con un record di sconfitte contro l’altra squadra, giusto?

Prospettive Ohio State vs Michigan, scelte

Non so chi vincerà questa partita. Ho giocato entrambe le parti nelle nostre scelte esperte. L’Ohio State ha preso una scala ma i Wolverines erano contro lo spread. La verità è che il mio livello di fiducia in entrambe le opzioni è basso. Comunque un po’ mi piace. Per come la vedo io, se il Michigan vincerà questa partita, dovrà farlo sul campo, il che manterrà basso il punteggio. Nel frattempo, lo stato dell’Ohio non ha dovuto affrontare tante difese come quello del Michigan. Quando ciò accade, vediamo la sua lotta criminale. Allo stesso tempo, se c’è uno scoppio, devo presumere che sarà a favore dell’Ohio State, ma ciò accade solo se il Michigan non segna. Tutti questi scenari terminano con un punteggio totale inferiore a 56 punti. Previsione: Meno di 56

