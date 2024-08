Come il duro lavoro del debuttante Dominic Bonnie si è tradotto in un ruolo da titolare per i 49ers – NBC Sports Bay Area & California

SANTA CLARA — I 49ers raramente chiedono a un guardalinee offensivo esordiente di aprire la stagione da titolare, ma Dominick Bonnie potrebbe cambiare questa tendenza.

La scelta del terzo turno del 2024 era sotto i riflettori dopo che Bonnie si era infortunata durante il training camp. Bonnie sarà la prima debuttante a partire sulla linea offensiva dei 49ers in una partita della settimana 1 dal 2018, quando la scelta del primo turno Mike McGlinchey fece il suo debutto come terzino destro.

In un’intervista esclusiva con NBC Sports Bay Area, Bonney ha condiviso come è riuscito a ricoprire un ruolo fondamentale come uno dei nuovi membri della squadra.

“Stare al passo con il programma è probabilmente la cosa più importante. Più sei sicuro di quello che stai facendo, più velocemente giocherai, quindi è stato così finora”, ha detto Bonney alla NBC Sports Bay Area.

Il partner di Bonnie, John Feliciano, è stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio, che manterrà il portiere veterano fuori dai giochi fino a metà stagione. Spencer Burford si è rotto la mano durante il training camp ed è tornato a partecipare alle esercitazioni individuali questa settimana. Aaron Banks si è rotto il mignolo, ma l’allenatore Kyle Shanahan spera che la guardia sinistra possa tornare entro la settimana 1.

Sebbene gli infortuni non siano l’ideale, la situazione ha permesso a Bonnie di ottenere molte ripetizioni durante gli allenamenti e le partite di preseason di San Francisco. Il versatile guardalinee è stato in campo per il 45% degli scatti offensivi della squadra nella prima partita di preseason dei 49ers e per il 58% nella settimana successiva.

Uno dei motivi per cui Bonney è riuscito ad adattarsi così rapidamente è stato il lavoro extra che ha svolto tra il campo per principianti e il campo di addestramento. Durante la pausa, il debuttante ha osservato tutti gli incontri che l’allenatore della linea offensiva Chris Forrester ha avuto per essere in vantaggio quando farà rapporto a luglio.

“Volevo solo ottenere quante più informazioni possibili sull’attacco”, ha detto Bonney. “Quando sono arrivato al campo per rookie, mi sentivo come se volessi solo andare avanti, non volevo solo imparare tutto. [I wanted to] “Ho cercato di evitare semplici errori che avrei potuto evitare guardando il film in anticipo. Questo è tutto ciò che stavo cercando di fare, andare al lavoro presto.”

La diligenza di Bonney non è passata inosservata a Forster, a cui è stato detto che subito dopo essere stato selezionato, il linebacker aveva richiesto tutte le “riunioni didattiche” e le sistemazioni dell’allenatore.

“Voleva partecipare a ogni singolo incontro”, ha detto Forrester. “Quando è arrivato al campo dei rookie, che credo fosse due settimane dopo il draft, aveva guardato tutti i miei incontri di draft dalla Fase 1 e dalla Fase 2 e tutto ciò che abbiamo fatto.” aveva fatto fino a quel momento.

“E risponde correttamente a tutte le domande. È un ragazzo molto intelligente. Non usa mezzi termini. Molto intelligente. Molto forte. Non si tira indietro. È solo un Eddie costante. Ma lavora molto duramente ed è molto diligente. Non credo di aver mai avuto a che fare con un guardalinee offensivo – so che “non potevo sopportare tutti quegli incontri – ne ha preso possesso e l’ha assorbito. È molto positivo per lui”.

Bonnie ha un leggero vantaggio grazie alla sua esperienza calcistica in Kansas con un attacco simile. Anche se il 24enne ha notato che il programma di Shanahan era il più difficile che avesse dovuto imparare fino ad oggi, c’erano aspetti familiari nel sistema.

Il lavoro del giovane guardalinee non si fermerà presto. Bonney comprende l’impegno preso dal club selezionandolo come 86esima scelta nel Draft NFL 2024.

“Personalmente ritengo che se scegli qualcuno, lui ti sceglierà per un motivo, quindi farò del mio meglio”, ha detto Bonnie. “Hanno riposto la loro fiducia in me scegliendomi, quindi darò loro tutto quello che ho. Non voglio che si sentano come se avessero commesso un errore”.

Scarica e segui il podcast Talk dei 49ers