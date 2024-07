Come il film “Twisters” ha catturato il cuore degli americani con ricavi superiori a 80 milioni di dollari

in tutto il mondo

Hollywood si lamenta di perdere il suo pubblico cinefilo nella parte centrale e meridionale degli Stati Uniti, perché l’industria non produce film per loro.

Bene, allora fai dei film per loro. Questo è esattamente ciò che hanno fatto Universal, Warner Bros. e Amblin nel riavvio Tornado Il film ha avuto un ottimo inizio negli Stati Uniti con 80 milioni di dollari, ovvero il 60% in più rispetto alle aspettative di oltre 50 milioni di dollari.

Attrarre il centro del paese con questo film su un fenomeno meteorologico che spesso colpisce il paese era una priorità immediata per la Universal. Lo studio ha abilmente coinvolto il nativo dell’Arkansas e due volte candidato all’Oscar Minari Il regista Lee Isaac Chung ha deciso di dipingere un ritratto delle persone con cui è cresciuto, una mossa che parla degli incassi al botteghino del film nel fine settimana.

La Universal desiderava promuovere il film come originale e non fare affidamento sulla proprietà di 28 anni. L’unico personaggio rimasto del primo film era Dorothy, la macchina meteorologica.

Lo studio è stato anche attento a non sfruttare il materiale utilizzato per conquistare un pubblico costantemente colpito dagli uragani. Tuttavia, presto si rendono conto che le persone che hanno a che fare con questo fenomeno meteorologico sono entusiaste di tale arte (indicata nel film come la città di Oklahoma City con i maggiori incassi) indipendentemente dalla loro situazione nella vita reale.

Ma c’era qualcos’altro nell’etere a cui si stava lavorando Tornado“Le prestazioni sono state superiori alle aspettative questo fine settimana, tale era il bisogno delle persone di uscire di casa e divertirsi dopo la tragedia dell’attentato a Donald Trump, che l’ex presidente degli Stati Uniti è rimasto la prima scelta per la carica di presidente degli Stati Uniti. negli Stati Uniti a novembre. Come ci ha detto uno esperto di marketing cinematografico lo scorso fine settimana hanno riferito della campagna dell’Università, “Hanno venduto divertimento”.

Quando si tratta di un film su più uragani che compaiono nel corso di due ore, è facile toccare la questione del cambiamento climatico. Ma testi di questo tipo non sono apparsi durante lo spettacolo; Yoni si è anche assicurato di mantenere il film il più lontano possibile dalla politica.

Di tutti gli elementi di marketing che hanno rafforzato il profilo del film è stata la colonna sonora mista a musica country. La colonna sonora pop della scorsa estate composta da Dua Lipa e Billie Eilish ha davvero centrato l’importanza del film. Barbie, Era necessario avere un piatto fritto in campagna Tornado Con 29 brani di artisti come Luke Combs, Jelly Roll, Miranda Lambert, Lainey Wilson, Bailey Zimmerman, Kane Brown, Thomas Rhett, Shania Twain, Charley Crockett, Flatland Cavalry, Tyler Childers e Megan Moroney. Barbie, Quando l’UNI incontrò le etichette discografiche, queste decisero di lavorare con il presidente della Atlantic West Coast Kevin Weaver su un’etichetta con sede a Nashville, il cui CEO proveniva dal successo di Barbie Colonna sonora. Weaver ha anche compilato colonne sonore e lanciato album come Hamilton E Il più grande showman.

“Ain’t No Love in Oklahoma” di Combs è stato pubblicato il 16 maggio ed è il primo singolo estratto dall’album. Tornado Colonna sonora. La canzone è collegata all’uscita del secondo trailer e alla fine è entrata nella classifica delle 10 migliori canzoni country di Billboard. Combs ha eseguito la canzone durante il suo tour estivo spingendola a oltre 120 milioni di stream audio globali fino ad oggi e oltre 36.000 creazioni su TikTok per un totale di oltre 225 milioni di visualizzazioni. Come vi abbiamo detto durante il fine settimana, Powell, Dizzy Edgar-Jones e Anthony Ramos sono apparsi sul palco venerdì sera al concerto di Luke Combs al Jets Stadium.

In totale, Tornado La colonna sonora dell’album ha accumulato fino ad oggi oltre 175 milioni di stream dalla sua uscita il 29 maggio. Uni ha pubblicato una canzone a settimana nelle ultime 10 settimane, nonché una canzone al giorno nell’ultima settimana. Il rotolo di gelatina Tornado La canzone “Dead End Road” è stata utilizzata nello spot televisivo del film. Altri momenti salienti della musica includono la collaborazione nel film con Bobby Bones, il DJ country numero 1 su iHeart Network.

Per coinvolgere ulteriormente il pubblico dello stato, la Universal ha collaborato con NASCAR per una pubblicità introduttiva alle gare su strada Tornado Star Glen Powell e promo congiunto. Il secondo trailer, che ha debuttato il 9 maggio, trasmetteva anche l’evento NASCAR di Darlington.

Gli eventi sportivi fin dall’inizio della campagna sono stati assolutamente da vedere con il primo Tornado Lo spot di 30 secondi è andato in onda durante il Super Bowl LVIII, ricevendo 29,2 milioni di spettatori secondo RelishMix il giorno dopo la grande partita. Tornado È stato anche uno dei quattro promo del Super Bowl più visti Deadpool e Wolverine, il regno del pianeta delle scimmie E cattivo. Altre integrazioni personalizzate includevano un video del campionato MLB con Mike Trout, contenuti personalizzati per la Copa America e WWE Monday Night Raw Takeover. Tornado Gli annunci sono stati trasmessi durante i principali eventi sportivi dell’estate, tra cui UFC, prove olimpiche, EuroCup, campionati WNBA, Elite Wrestling e molte altre gare NASCAR. Per il lancio, la società di marketing del college ha utilizzato la prima partita delle finali NBA Tornado I biglietti sono disponibili per la vendita.

Anche i partner promozionali hanno gridato il nome dell’America in questo film con Dodge RAM creando una campagna personalizzata con Powell e filmati del film.

Lancio del marchio di abbigliamento da lavoro Wrangler Insieme dall’aspetto fantasticoIspirato dal film. Altri partner per il film includono G-Shock e Frito.

Creare più consapevolezza al di fuori di New York e Los Angeles, Tornado Il cast ha intrapreso un tour promozionale attraverso il paese con tappe a Dallas, Chicago e Miami, mentre si sono svolte proiezioni speciali in Oklahoma e nelle basi militari. Ciò che ha reso questo tour stampa di prim’ordine e logico è stato il fatto che lo staff si è seduto a parlare con i meteorologi.

Prova Tornado Alcuni mercati erano in forte espansione tra le coste, e tra le città con i ricavi più elevati c’erano Dallas (+38% rispetto alla media annuale di 52 settimane), Houston (+23%), Phoenix (+12%) e Atlanta (+5 %) Oklahoma City (+229%) e San Antonio (+61%). Anche le catene di sale cinematografiche centroamericane come B&B Theatres e San Antonio Santicos hanno superato la media annuale rispettivamente del 142% e del 70%.

Film del 1996 tornado, Che è stato concepito dal bestseller Jurassic Park Scritto da Michael Crichton, il film era originariamente il secondo film di maggior incasso nei cinema britannici quell’anno con 241,7 milioni di dollari; Il mese di maggio, che ha visto l’uscita del film, ha visto la nascita di due grandi film: Torsione E Tom Cruise Missione impossibile (Che è stato il terzo film con il maggior incasso del 1996 con 180,9 milioni di dollari). Ci sono stati vari tentativi di sviluppare un seguito TorsioneLo studio locale originale della Warner Bros., ma nessuno è riuscito a ottenere un EP per il primo film di Steven Spielberg. Ci voleva entusiasmo Il ritorno È stato lo sceneggiatore Mark L. Smith a incoraggiare Spielberg, il che ha portato all’accelerazione del progetto attuale.

Sulla scia del film Warner Bros. di Clint Eastwood, cecchino americano Con un film Marvel in uscita nel cuore del mondo, con un incasso interno di 350,1 milioni di dollari, ci si potrebbe aspettare un diluvio di film all’aperto, ma ce n’erano solo pochi. La voce della libertà L’estate scorsa, questi film hanno sorpreso molte persone perché hanno avuto un ruolo nel sostenere un’appassionata base popolare nello stato. Con Hollywood che cerca di aumentare il numero di persone che vanno al cinema, forse il successo aggiuntivo è stato proprio questo Tornado Ha convinto molti direttori di studio che c’era l’oro in quelle pianure.