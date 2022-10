Come la pioggia cambierà i piani di rotazione dell’ALDS negli Yankees

Ciò significa che le previsioni per giovedì non sono migliorate Gara 2 di ALDS tra Yankees e Guardians Il Bronx è ancora in pericolo, così come i programmi di spettacolo per entrambe le squadre.

Nestore Cortes Chi inizierà con gli Yankees in Gara 2, giovedì o venerdì – Avrebbe potuto rientrare in una breve pausa per una possibile quinta partita lunedì in campo.

Mercoledì, l’ala sinistra ha detto che sarebbe stato pronto a giocare in qualche ruolo in quella partita, anche se lui e gli Yankees sperano di finire la serie di vittorie per allora.

Curtis ha detto che non adeguerà la sua routine pre-avvio sulla base di aspettative traballanti.

Se non presenterà lo spettacolo fino a venerdì, sarà limitato per il resto della serie.

“Sono pronto per partire”, ha detto Curtis. “Vado a svuotare il serbatoio. Quindi se venerdì faccio uno spettacolo, e devo tornare per una breve pausa – che sia di due o tre giorni – cercherò di prepararmi tra il meglio che posso sentire il meglio che posso”.

Nestor Curtis e Shane Bieber (all’interno) si affronteranno in Gara 2 di ALDS, giovedì o venerdì, tempo permettendo. Posta di New York: Charles Wenselberg; AP

Luis Severino inizierà Gara Tre a Cleveland. Cole, titolare di Gara 1 martedì, tornerà a riposo per iniziare la Gara 4 domenica.

“con questo [Cleveland] Squadra, ci sono i mancini e… se ce l’hai [Cortes] “In uno scenario interno, uno scenario binario, sarebbe molto prezioso”, ha affermato il regista Aaron Boone. “Ma se parte venerdì… spero che non siamo in modalità match 5, ma se lo sarà, vedremo. Forse sarà in gioco ma non necessariamente da titolare tradizionale”.

Boone ha sottolineato la sua preferenza per una rotazione a tre per questo round e Jameson Taeyeon era pronto a condividere la prima vittoria di martedì nella nona partita.

Se la partita di giovedì viene posticipata, le squadre saranno in fila per giocare quattro giorni di seguito e questo probabilmente eliminerà Taillon da gran parte del suo ruolo fuori ruolo, poiché sarebbe una scelta logica iniziare Gara 5.

Per quanto riguarda i Guardians, dopo che Cal Quantrell ha iniziato martedì, Shane Pepper si è preparato per la seconda partita giovedì e Triston Mackenzie per la terza partita sabato. Anche se Quantrill torna per Gara 4 nella sua pausa regolare, il ritardo di giovedì porterà Aaron Seval a giocare come potenziale titolare per Gara 5.

L’attesa di Aaron Judge per la palla dal suo numero 62 in casa continuerà fino alla fine della post-stagione, poiché sia ​​gli Yankees che la cheerleader che l’ha catturata, Corey Yeomans di Dallas, accettano di posticipare potenziali negoziati fino agli Yankees. La stagione è finita per evitare distrazioni.

Il 4 ottobre il giudice Roger Maris ha battuto il record di MLS e franchigia di 61 anni con il suo 62esimo compagno di squadra della stagione contro i Rangers al Globe Live Field di Arlington, in Texas.

Boone ha detto che non aveva intenzione di parlare con Josh Donaldson dell’incapacità del terza base di portare il suo pallone volante nel campo giusto che è rimbalzato dalla parte superiore del muro e di nuovo in gioco nella prima partita.

Donaldson ha pensato che fosse una corsa rivoluzionaria ed è stato licenziato nel tentativo di tornare alla prima base.

“Gioco strano”, ha detto Boone, che martedì ha detto di non aver dato un’occhiata a quello che è successo.

“[Donaldson] Pensavo avesse superato il recinto. Prima ci stringiamo la mano [in the dugout]. La musica esplode. Penso che sia solo un gioco strano”.

Jonathan Loisega ha fatto una doppietta importante per finire gara 7 martedì, ma ha anche rinunciato a due colpi nei due terzi della partita. Nei suoi ultimi sei round post-stagionali risalenti al 2019, il mancino ha consentito 15 corridori di base in soli 4 round.

Gli Yankees contano su di lui per tornare al livello che hanno mostrato per la maggior parte della seconda metà di questa stagione dopo il ritorno da un infortunio alla spalla, così come per la maggior parte del 2021.

“So che le persone pensano che abbiamo molte domande [in the bullpen]disse Boone. “[That’s] liberi affari. Non abbiamo “questo ragazzo è il più vicino” e tutti quei ruoli particolari. Ma ora sento che, anche se abbiamo sperimentato un po’ di esaurimento là fuori, abbiamo molte opzioni davvero talentuose là fuori e [Loaisiga] nel mezzo. Se vogliamo arrivare così lontano, dovrà ottenere molti grandi premi per noi”.