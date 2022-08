Come la stranezza dell’evoluzione dei primati ha dato voce alle grandi scimmie | Evoluzione

Gli scienziati hanno identificato i cambiamenti evolutivi nella casella vocale che distinguono gli esseri umani dagli altri animali nel supportare un’abilità essenziale per l’umanità: parlare.

Dopo aver esaminato la casella vocale, o laringe, in 43 specie di animali, i ricercatori hanno riferito giovedì che gli esseri umani differiscono dalle scimmie e dalle scimmie perché mancano di una struttura anatomica chiamata corde vocali: piccole estensioni a forma di nastro delle corde vocali.

Gli esseri umani mancano anche di strutture laringee simili a palloncini chiamate sacche d’aria, che possono aiutare alcune scimmie e scimmie a produrre richiami forti e risonanti ed evitare l’iperventilazione, hanno scoperto.

La perdita di questo tessuto, secondo i ricercatori, ha lasciato agli esseri umani una corda vocale stabile che era fondamentale per l’evoluzione del linguaggio: la capacità di esprimere pensieri e sentimenti usando suoni chiari.

Hanno suggerito che questa semplificazione della laringe consentisse agli esseri umani di avere un migliore controllo del tono con suoni del parlato lunghi e costanti.

“Sosteniamo che le strutture vocali altamente complesse dei primati non umani rendano difficile controllare accuratamente le vibrazioni”, ha affermato l’autore principale Takeshi Nishimura del Center for the Evolution of Human Behavior dell’Università di Kyoto. Pubblicato sulla rivista Science.

“Le membrane vocali consentono ad altri animali di chiamare più forte, più vocalmente rispetto agli umani, ma rendono anche più comuni i disturbi vocali e la dissonanza vocale silenziosa”, ha affermato W Tecumseh Fitch, biologo evoluzionista dell’Università di Vienna e coautore dello studio.

La laringe, un tubo cavo nella gola che è attaccato alla trachea e contiene le corde vocali, è usata per parlare, respirare e deglutire.

“La laringe è l’organo vocale che produce il segnale che usiamo per cantare e parlare”, ha detto Fitch.

Gli esseri umani sono primati, proprio come le scimmie e le scimmie. Il lignaggio evolutivo che ha portato alla nostra specie, Homo sapiens, si è discostato da quello che ha portato ai nostri parenti più stretti, gli scimpanzé, circa 6-7 milioni di anni fa, dopo di che a volte si sono verificati cambiamenti laringei.

Poiché questi tessuti molli non sono adatti alla conservazione nei fossili, nello studio sono state incluse solo le specie viventi. Non è chiaro quando siano avvenute le modifiche.

Fitch ha detto che è possibile che la laringe sia stata semplificata in un precursore umano chiamato Australopiteco, che combinava tratti simili a scimmie e umani ed è apparso in Africa circa 3,85 milioni di anni fa, o più tardi nella prima specie africana, Homo. 2,4 milioni di anni fa. L’Homo sapiens è apparso in Africa circa 300.000 anni fa.

I ricercatori hanno studiato l’anatomia laringea nei primati tra cui scimpanzé, gorilla, oranghi e gibboni, nonché nelle scimmie del Vecchio Mondo tra cui macachi, kuna, babbuini e mandrilli e nelle scimmie del Nuovo Mondo tra cui cappuccini, tamarini, uistitì e girini.

Sebbene questa semplificazione evolutiva della laringe fosse importante, “non ci dava la parola da sola”, ha osservato Fitch, sottolineando che altre caratteristiche anatomiche erano importanti per la parola nel tempo, compresi i cambiamenti nella posizione della laringe.

I meccanismi di produzione del suono sono simili negli esseri umani e negli animali non umani, con l’aria proveniente dai polmoni che guida le oscillazioni delle corde vocali. L’energia sonora così generata passa poi attraverso la laringe, le cavità orale e nasale ed emerge in una forma governata dal filtraggio di specifiche frequenze dettate dal tratto vocale.

“Il discorso e il linguaggio sono strettamente correlati, ma non identici”, ha affermato Harold Gousholz, psicologo e preside della Emory University di Atlanta. Un commento sulla scienza con un compagno di studio.

“La parola è un metodo di espressione linguistica udibile basato sul suono – e gli esseri umani sono gli unici animali in grado di produrlo”.

Paradossalmente, la maggiore complessità del linguaggio parlato umano ha seguito la semplicità evolutiva.

“Penso che sia davvero interessante che a volte ‘less is more’ in evoluzione – che perdendo un tratto puoi aprire la porta ad alcuni nuovi adattamenti”, ha detto Fitch.