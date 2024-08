Come LeBron e Steve Kerr hanno portato Steph Curry e Kevin Durant nel Team USA – NBC Sports Bay Area & California

Le star dell’NBA di tutto il mondo si sono riunite ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con un obiettivo comune: vincere la medaglia d’oro.

E grazie alla vittoria per 98-87 sulla Francia sabato alla Bercy Arena, gli Stati Uniti hanno fatto proprio questo.

Tuttavia, la formazione della squadra di basket dei Vendicatori è avvenuta molto prima delle Olimpiadi di Parigi.

Parlando ai giornalisti dopo la vittoria del Team USA sabato, Kevin Durant ha raccontato quando ha deciso di partecipare ai suoi quarti Giochi Olimpici e chi alla fine lo ha spinto a farlo.

“Lo sapevo” [while playing for the Brooklyn Nets in the 2022-23] “La stagione”, ha detto Durant (citato da Sam Amick dell’Athletic“).[Team USA managing director] Concessione [Hill] E [coach] Steve [Kerr]”Sono venuti a Brooklyn e hanno cercato di convincermi a giocare la Coppa del Mondo, quindi sapevo quanto fosse importante per noi essere lì nel 2024, e in un certo senso mi sono impegnato lì”.

“L’estate scorsa, [LeBron James] Ha iniziato a mandare messaggi a tutti, dando la sua opinione su chi pensavamo dovesse far parte della squadra, e [asking] Se tutti stanno giocando, allora inizieremo a inviarli [kinds of] Quando ho mandato un messaggio, sapevo che ci saremmo incontrati tutti e che questo era un momento speciale.

Per la prima volta in cinque anni, Durant ha incontrato l’ex compagno di squadra dei Warriors Steph Curry, che ha gareggiato alle sue prime Olimpiadi quest’estate.

“Sapevo che Steph avrebbe giocato”, ha detto Durant. “Non aveva mai fatto parte di una squadra olimpica prima. Aveva vinto un campionato del mondo ma voleva vincere una medaglia olimpica. Quindi è stato facile, soprattutto quando quei due ragazzi si sono impegnati, e una volta costruita la squadra, sapevo che sarebbe andata bene. essere speciale.”

Curry, sentendo ancora il sapore della vittoria, inizialmente stava pensando di giocare per la squadra nazionale statunitense nel 2024, pochi istanti dopo aver vinto il suo ultimo campionato con i Warriors due anni fa.

“Nel 2022, mentre tornavamo da Boston, ho fatto una battuta [with Kerr] “Riguardo al fatto che questa è l’unica cosa che non ho fatto, e ho semplicemente tenuto la cosa in silenzio”, ha spiegato Carey.[Then] Lo scorso settembre ho guardato la Coppa del Mondo e ho capito che era qualcosa che non avevo fatto. Mi sentivo in salute e potevo farlo, quindi era qualcosa che volevo fare. La stessa cosa disse K. I messaggi di testo iniziarono a volare.

La vittoria di sabato, e la medaglia d’oro che ne è derivata, non è stata solo il culmine di settimane di duro lavoro e dedizione durante tutta la offseason, ma anche il culmine di anni di discussioni e preparazione per quella che potrebbe essere l’ultima apparizione olimpica per tre dei I giocatori più famosi della NBA.

