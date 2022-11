Come ottenere la PS5 in questa stagione del Black Friday

Se speri di acquistare un pacchetto PS5 o PS5, la tua prima opportunità annunciata è lunedì 21 novembre alle 12:00 ET / 9:00 PT presso Walmart. Tuttavia, c’è un problema: farai il primo round delle PS5 del Black Friday Disponibile solo per i membri Walmart+. Questo non vuol dire che sia l’unico modo per mettere le mani sulla tua nuova scintillante PlayStation 5 prima del periodo natalizio, ma è l’unico modo in cui è stato annunciato ufficialmente (finora).

Come ottenere la PS5 durante il Black Friday

TL; DR è se vuoi il tuo primo crack per PS5 da Walmart, è meglio che ti registri per Walmart+.

Walmart offrirà pacchetti God of War: Ragnarök per PlayStation 5 in tre giorni separati, oltre a molte altre versioni e pacchetti per PS5.

Walmart+ costa $ 12,98 per un mese o $ 98 all’anno. È disponibile una prova gratuita di 30 giorni, ma sfortunatamente la prova gratuita non ti dà diritto all’accesso anticipato alle build del Black Friday per PS5. Dovrai pagare per l’accesso.

Se preferisci non spendere soldi per un Walmart + mese di accesso alle console PlayStation 5 lunedì 21 novembre, hai ancora altre due possibilità su Walmart e probabilmente non richiedono un abbonamento.

Amazon ha PS5 in stock?

Questa è una buona domanda. Per quanto riguarda il Black Friday, Amazon non ha nulla a che fare con la PS5 (almeno, non che lo sappiamo). Tuttavia, puoi registrarti per un invito PS5 su diversi SKU PlayStation 5 elencati di seguito. Da quello che abbiamo visto attraverso IGNDeals su Twitter e dai nostri stessi rapporti, questi inviti sono usciti abbastanza rapidamente.

Inviti Amazon PlayStation 5

Quando sarà in vendita la PS5 su Walmart per il Black Friday?

Lunedì 21/11 alle 12:00 ET su Walmart.com solo per i membri Walmart+

Mercoledì 23/11 alle 12:00 ET su Walmart.com

Black Friday, 25/11, nei negozi

Quali versioni di PlayStation 5 saranno disponibili durante il Black Friday?

Secondo Walmart, le seguenti console PlayStation 5 e bundle di console saranno disponibili online e nei negozi. La disponibilità in negozio è soggetta a modifiche, ovviamente, e se stai cercando di acquistare una PS5 durante il Black Friday su Walmart, sei fatto di roba più dura di me.

Amazon, come accennato in precedenza, ha la stessa selezione disponibile su invito, ma offre anche inviti per il disco e le versioni digitali dei bundle Horizon Forbidden West PlayStation 5.

La disponibilità delle console PlayStation 5 è solo una delle tante offerte del Black Friday per PS5, anche se non è un affare a prezzo pieno. Ma batte i prezzi degli scalper!