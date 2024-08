Come possono i Falcons modificare il roster da qui alla settimana 1?

Gli Atlanta Falcons hanno un roster di 53 giocatori, come abbiamo visto mercoledì, ma aspettarsi che venga deciso da qui alla settimana 1 è probabilmente ridicolo. Ciò è particolarmente vero dal momento che attualmente conta 53 giocatori che seguono lo scambio Taylor-Heinicke. I Falcons hanno trascorso la primavera e l’estate cercando sotto ogni roccia aggiornamenti nel roster, e Terry Fontenot è il tipo di direttore generale che non smette mai di modificare le cose alla ricerca della soluzione giusta. Ci saranno cambiamenti, spesso, con ogni probabilità.

In base alla composizione di questo roster, quali sono i possibili cambiamenti? Proviamo a leggere cosa potrebbe riservarci il futuro.

Verrà aggiunto un centrocampista

Questo è evidente. Sia che li mantengano nella squadra di allenamento o nel roster attivo, la maggior parte delle squadre ha un terzo quarterback da qualche parte, e i Falcons hanno bisogno di un giocatore del genere per l’assicurazione con Kirk Cousins ​​​​di ritorno da un grave infortunio e Michael Penix che ha la sua storia di infortuni da affrontare. con.

Non ci sono molte opzioni sul mercato come Heinicke, che i Falcons hanno recentemente scambiato per una scelta condizionale al sesto round, ma ci sono molti giocatori. John Paddock ha trascorso gran parte dell’estate con Atlanta e potrebbe essere un’opzione di sviluppo, mentre sono ancora disponibili giocatori di riserva più esperti come Tyler Huntley, Brett Rypien e persino Ryan Tannehill. Ci aspettiamo che i Falcons diano la priorità alla firma di uno di loro prima della prossima settimana.

I Falcons possono scambiare la profondità della linea offensiva con altre esigenze

La squadra ha mantenuto nove giocatori sulla linea offensiva E Penso che ci siano altri tre giocatori nel roster di allenamento. Quel numero probabilmente non è un’esagerazione, data l’importanza della profondità nella linea e il modo in cui gli infortuni possono accumularsi lì, ma non credo che li vedremo portare quel numero per tutta la stagione.

Lo scenario più probabile, secondo me, è che i Falcons si separino da Ryan Neuzel o Kyle Hinton ad un certo punto e provino a inserirli nella squadra di allenamento. Allo stato attuale del roster, questi due giocatori e forse DeAngelo Malone sono giocatori da cui i Falcons possono ragionevolmente aspettarsi di separarsi e di restare nella squadra. La profondità superiore della squadra lungo la linea offensiva rende uno di loro un’opzione logica se la squadra ha bisogno di aprire un altro posto nel roster.

Cosa potrebbero cercare?

Gli aiuti per il futuro e il ritorno potrebbero essere in arrivo

I Falcons hanno scambiato per Rondell Moore e poi hanno ingaggiato Jakeem Grant quando si è infortunato, ma sfortunatamente hanno perso anche Grant. Con solo cinque giocatori – tre nella squadra di allenamento, incluso Chris Blair – la squadra non ha compensato in modo significativo la velocità e le capacità di ritorno che Moore e Grant avrebbero portato alla squadra.

Penso che questa sia una delle direzioni più probabili che i Falcons potrebbero prendere nei prossimi giorni. Richie James, Hunter Renfrow e Marquis Goodwin sono tra le opzioni in un mercato relativamente ristretto con molta esperienza che torna in azione e hanno almeno un po’ di storia come catcher, e Renfrow si colloca chiaramente leggermente più in alto rispetto agli altri due in questo senso.

Non escludo la sorpresa

Se c’è una cosa che sappiamo di Terry Fontenot, è che non esiterà a lavorare per migliorare il fondo del roster, anche se non si trovano in posizioni che sembrano averne un disperato bisogno. Se qualcuno diventasse disponibile per questa squadra nei prossimi giorni mentre altre squadre mescolano il proprio elenco, non sarebbe affatto sorprendente vedere i Falcons aumentare punti di forza come la linea difensiva o la posizione di sicurezza.