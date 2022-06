Come sarà la prossima recessione economica?

È difficile prevedere una recessione, ma sta crescendo il consenso tra le principali banche e i principali economisti sull’arrivo della deflazione Riserva federale Intensifica la sua guerra all’inflazione.

La Fed spera nel più raro dei guadagni economici mentre passa all’inflazione a tutti gli effetti: raffreddare la domanda dei consumatori abbastanza da far sì che i prezzi smettano di aumentare, senza schiacciarla così tanto da mandare il paese in recessione. Sebbene i politici della Fed contino di trovare quell’inafferrabile punto debole – noto come atterraggio morbido – la storia mostra che la banca centrale statunitense spesso lotta con il filo di successo tra l’inasprimento e il mantenimento delle politiche. economico crescita.

Come la Fed ha sbagliato il segno dell’asciugatura

Bank of America, Deutsche Bank, Wells Fargo e Goldman Sachs sono tra i più importanti predittori della possibilità di una recessione nei prossimi due anni, poiché la banca centrale statunitense si muove per inasprire la politica monetaria in modo aggressivo al fine di calmare la domanda dei consumatori e attirare inflazione. Ritorna al suo obiettivo del 2%.

Sebbene l’economia sia ancora abbastanza forte al momento, ci sono segnali crescenti in tal senso Wall Street Può essere vero: la crescita economica degli Stati Uniti sta già rallentando, il Bureau of Labor Statistics ha riferito all’inizio di questo mese che il prodotto interno lordo si è contratto inaspettatamente nel primo trimestre dell’anno, segnando la peggiore performance dalla primavera del 2020, quando l’economia era ancora a Gli abissi della stagnazione causata dal COVID.

Le recessioni sono tecnicamente definite da due trimestri consecutivi di crescita economica negativa e sono caratterizzate da elevata disoccupazione, crescita del PIL bassa o negativa, redditi bassi e vendite al dettaglio lente. Ma differiscono notevolmente nel modo in cui appaiono effettivamente, il che è altrettanto difficile da prevedere.

Una recente ricerca di Alan Blinder, ex vicepresidente della Federal Reserve ed economista di Princeton specificato 11 cicli di inasprimento della Fed dal 1965, seguiti da otto recessioni. La maggior parte delle flessioni è stata molto lieve: ci sono stati cinque casi in cui il PIL è diminuito di meno dell’1% o non si è verificata alcuna recessione economica.

Che cos’è una recessione e gli americani dovrebbero preoccuparsi?

“Siamo bloccati con una recessione? Forse”, ha scritto Blinder in un recente editoriale sul Wall Street Journal. “Le probabilità erano probabilmente superiori al 50% anche prima [first quarter] Rapporto sul PIL. Ma è importante notare che nessuna recessione dovrebbe essere profonda e prolungata, a differenza della recessione degli anni ’70 e dei primi anni ’80.

I massimi economisti di Wall Street hanno previsto una flessione – gli strateghi di Deutsche Bank, guidati da Matthew Luzzetti – una recessione che inizierà il prossimo aprile a seguito degli sforzi della Fed per domare l’inflazione. Ma il team ha affermato che è probabile che sia “moderato”, molto diverso da quelli degli americani vissuti nel 2008 e nel 2020. Potrebbero sembrare diversi anni di crescita anemica o una recessione molto breve in cui il PIL non scende molto mentre si riprende. L’economia è relativamente veloce.

La Fed ha già votato per aumentare il suo tasso di interesse a breve termine di 50 punti base a maggio e ha indicato che aumenti di dimensioni simili sono in programma nelle prossime riunioni poiché l’inflazione rimane vicino al massimo degli ultimi 40 anni. Tassi di interesse più elevati tendono a creare tassi più elevati sui prestiti ai consumatori e alle imprese, il che rallenta l’economia costringendo i datori di lavoro a ridurre la spesa.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha ribadito questo sentimento in recenti forum pubblici e ha promesso che la Fed aumenterà i tassi di interesse quanto necessario per raffreddare i tassi.

“Quello che dobbiamo vedere è che l’inflazione scende in modo chiaro e convincente e continueremo a spingere finché non lo vedremo”, ha detto il mese scorso durante un evento dal vivo del Wall Street Journal. “Se si tratta di superare livelli di neutralità ampiamente conosciuti, non esiteremo affatto a farlo”.

Naturalmente, alcuni economisti sono più pessimisti riguardo alle prospettive. CEO di JPMorgan Chase Jimmy Damon Ha avvertito di un incombente “uragano” economico questa settimana, citando le preoccupazioni per gli alti tassi di interesse, l’inflazione e la guerra in Ucraina.

“Ho detto che ci sono nuvole temporalesche. Ma lo cambierò. È un uragano”, ha detto durante una conferenza ospitata da AllianceBernstein Holdings. “In questo momento c’è un po’ di sole, le cose stanno andando bene, tutti pensano che la Fed possa gestirlo. Questo uragano è proprio sulla strada che ci sta arrivando. Non sappiamo se sarà una piccola tempesta o una super tempesta Sandy. Faresti meglio a mostrarlo esso.” te stesso.”