Come sarebbe il futuro senza password e quando potrebbe accadere

Gestire le tue password online può essere un lavoro ingrato. Genera questo tipo di password lunghe e complesse Il miglior deterrente per i ladri di Internet – specialmente per Decine di diversi account online – Può essere noioso. Ma è necessario, tenendo presente che Disco di violazioni dei dati negli Stati Uniti lo scorso anno. Ecco perché è così allettante sognare un futuro in cui nessuno deve aggiornare e modificare costantemente le password online per stare al passo con gli hacker e mantenere i dati al sicuro. Ecco la buona notizia: I più grandi nomi del mondo della tecnologia Si dice già che il sogno di un Internet senza password stia per diventare realtà. Apple, Google e Microsoft sono tra coloro che cercano di aprire la strada. In questo promettente futuro, devi ancora dimostrare la tua identità per accedere ai tuoi account e alle tue informazioni. Ma almeno non dovrai ricordare stringhe infinite di password univoche di otto caratteri (o più lunghe), giusto? Beh, forse non del tutto. La risposta è ancora un po’ complicata.

In teoria, la rimozione delle password dall’equazione della sicurezza informatica annulla ciò che era precedentemente Chiama il segretario per la sicurezza interna Michael Chertoff “Di gran lunga l’anello più debole della sicurezza informatica”. Oltre l’80% delle violazioni dei dati è il risultato di password deboli o compromesse, Secondo Verizon. nel mese di settembre, Microsoft ha annunciato I suoi utenti possono utilizzare una password completa per accedere a servizi come Windows, Xbox e Microsoft 365. Gli utenti Microsoft possono in alternativa utilizzare opzioni come App di Windows Hello o Microsoft Authenticatorche utilizza impronte digitali o strumenti di riconoscimento facciale per aiutarti ad accedere in modo sicuro. Microsoft consente inoltre agli utenti di accedere con un codice di verifica inviato al telefono o all’e-mail o con un codice fisico chiave di sicurezza – È come un’unità USB: si collega al tuo computer e presenta una crittografia unica per te e il tuo dispositivo. Joy Shek, Vice President of Identity di Microsoft, ha scritto a settembre Post sul blog aziendale Quegli strumenti sono come Documentazione a due fattori Ha contribuito a migliorare la sicurezza degli account utente negli ultimi anni, ma gli hacker possono ancora trovare il modo di aggirare queste misure aggiuntive. “Finché le password fanno ancora parte dell’equazione, sono vulnerabili”, ha scritto.