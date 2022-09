Come vedere Giove dall’area di SF Bay lunedì sera

Giove sarà il più vicino alla Terra tra quasi sei decenni lunedì notte, secondo A nuova versione Dalla NASA – Ci sono buone probabilità che tu possa vedere il quinto pianeta dal sole che brilla nel cielo notturno da San Francisco Zona del Golfo.

Questo perché Giove sarà in opposizione, il che significa che sarà sul lato opposto della Terra rispetto al Sole, cosa che accade ogni 13 mesi e fa apparire il pianeta più grande nel cielo che in qualsiasi altro periodo dell’anno, ha detto John Reese, un astronomo di supporto presso l’Osservatorio del lago sul monte Hamilton a SFGATE in un’e-mail lunedì mattina.

Ma quest’anno non è come gli altri: Giove sarà più vicino del solito a circa 367 milioni di miglia di distanza, ha aggiunto Ben Bowers, astronomo del Chabot Space and Science Center di Auckland. L’ultima volta che il pianeta è stato così vicino alla Terra è stato nel 1963.

“Poiché questa opposizione è più stretta della maggior parte, sarà un po’ più brillante”, ha detto Burse. “Per le persone che osservano Giove attraverso un telescopio, il disco di Giove avrà la sua dimensione apparente più grande, una dimensione che non può essere vista dalla Terra”.

Il pianeta sorgerà mentre il sole tramonta e dovrebbe apparire entro le 19:45 PT, sebbene possa essere percepito entro le 19:00 e diventerà gradualmente più visibile per tutta la notte. Verso l’una di notte, ha detto Reese, si sposterà in direzione sud prima di raggiungere l’ovest verso le 6:15.

“Alla vista, Giove sembrerebbe una stella molto luminosa”, ha detto Reese. “Deve essere uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno.”

Anche Saturno e Marte saranno osservabili lunedì sera e, se hai un binocolo o un piccolo telescopio a portata di mano, sarai in grado di vedere tre o quattro lune di Giove in Galilea. Giove ha 53 lune a cui sono stati dati nomi ufficiali dall’Unione Astronomica Internazionale, ma secondo la NASA ne sono state scoperte fino a 79 in tutto. I quattro che dovrebbero essere visibili sono i più grandi e luminosi e sono chiamati Io, Europa, Ganimede e Callisto – o i satelliti galileiani, che hanno ricevuto il loro nome dopo che l’astronomo italiano Galileo Galilei li osservò per la prima volta nel 1610. C’è anche la possibilità che lo farai essere in grado di vedere questo cannocchiale Jupiter se si dispone di un supporto fisso o di un treppiede.

Tutto questo a condizione che La nebbia si sta allontanandoha affermato David Prosper, direttore del Night Sky Network presso la Pacific Astronomical Society di San Francisco. Sfortunatamente, le condizioni di visualizzazione non saranno ideali.

“Se ieri sera avevi la copertura nuvolosa, probabilmente l’avrai di nuovo stasera”, ha detto al telefono Roger Gass, un meteorologo del National Weather Service. “Sembra che il modello Stratos di tipo estivo continuerà da stasera fino a domani, mentre le nuvole corrono verso l’interno questa sera fino alle ore notturne mentre manteniamo uno strato marino abbastanza solido in posizione … Non sarebbe adatto per osservare le stelle, o guardare il pianeta, questo è certo.”

Tuttavia, se stai cercando di sbirciare il cielo notturno, maggiore è l’altitudine, meglio è. Ha suggerito il Monte Diablo o il Monte Tamalpais come potenziali siti di osservazione in prima serata con l’avvertimento che le nuvole potrebbero arrivare più tardi nella notte.

Ma la buona notizia è che sebbene Giove sarà più vicino alla Terra lunedì notte, rimarrà simile per le prossime settimane, quindi lo scenario di martedì o più avanti nella settimana probabilmente non sarà molto diverso, ha detto.

Gass ha aggiunto che le condizioni di nebbia dovrebbero svilupparsi nella seconda metà della settimana. Per ora vale la pena dare un’occhiata.

“Deve essere uno spettacolo incredibile”, ha detto Prosper.