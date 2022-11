Commentatore del G20: Tutto quello che c’è da sapere sul vertice cruciale di questa settimana | G20

cosa sta succedendo?

Martedì, i leader dei paesi del G20 – le principali economie del mondo – si sono riuniti a Bali, in Indonesia, per un vertice annuale, mentre la guerra con la Russia si è oscurata. Ucraina. Sebbene il presidente Vladimir Putin sia assente, la Russia sarà rappresentata dal suo anziano ministro degli Esteri, Sergei Lavrov.

Il Gruppo dei 20 – 19 paesi e l’Unione Europea – rappresentano quasi i due terzi della popolazione mondiale, 85% della produzione economica mondiale e 75% del commercio mondiale.

Entro il 2022 il gruppo avrà 20 membri: Argentina, Australia, Brasile, Canada, CinaFrancia, Germania, India, Indonesia, Italia, Corea del Sud, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea.

Quali sono i problemi principali?

I colloqui bilaterali si terranno in un contesto di tensioni globali, con discorsi chiave dei leader mondiali. Invasione dell’Ucraina E il prossimo universale Declino economicoIl Crisi climatica, Il ribollente programma nucleare della Corea del NordE Le ambizioni globali della Cina sono in aumento.

È stato il più grande incontro del gruppo di leader dall’inizio della pandemia di coronavirus e l’Indonesia, in qualità di stato ospitante, ha fissato un’agenda incentrata sulla ripresa economica dalla pandemia, sulle misure sanitarie globali e sull’energia sostenibile.

Qual è l’incontro chiave da guardare?

Sebbene non sia necessariamente un incontro del G20, Joe Biden e il suo omologo cinese Xi JinpingCi vediamo a Bali lunedì pomeriggio Il loro primo incontro faccia a faccia come leader. Biden — che ora ha molto più capitale politico Dopo i risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti – ha affermato che sta cercando di stabilire linee rosse nelle relazioni USA-Cina che consentano la concorrenza e la convivenza. Ci si aspetta anche che metta in guardia contro un’invasione di Taiwan e tenti di controllare la navigazione nel Mar Cinese Meridionale.

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha detto che Biden sarebbe stato “assolutamente diretto e diretto” con Xi e si aspettava lo stesso in cambio. I funzionari affermano che spingerà la Cina a tenere a freno l’alleato della Corea del Nord dopo che un numero record di test missilistici ha alimentato i timori che Pyongyang possa presto condurre il suo settimo test nucleare.

Shi potrebbe essere di umore impotente. Entra nella folla incoraggiato da un recente terzo mandato chiave in carica, consolidandolo come il leader cinese più potente da generazioni.

Chi altro sta andando?

Primo ministro britannico Rishi Sunak Si dirige a Bali dove affronta il suo primo grande test diplomatico. Ci si aspetta che si concentri direttamente sull’aggressione della Russia contro l’Ucraina e solleciti il ​​sostegno a Kiev. “Chiameremo il regime di Putin e mostreremo il loro totale disprezzo per la cooperazione internazionale e il rispetto della sovranità che rappresentano i forum come il G20”, ha detto Sunak in una dichiarazione sabato. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, è stato invitato a parlare al vertice.

Biden e Chung vorrebbero farlo Incontro faccia a faccia per la prima volta Mercoledì i diplomatici statunitensi al G20 hanno intensificato le pressioni per concordare un accordo Irlanda del Nord Il Protocollo segna il 25° anniversario dell’Accordo del Venerdì Santo il prossimo anno. Biden ha annunciato che sarà in Irlanda del Nord per l’anniversario e da tempo desidera assicurarsi l’accordo.

Anche il primo ministro britannico dovrebbe incontrarsi uno contro uno Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita.

Leader mondiali tra cui il presidente indonesiano Joko Widodo, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il primo ministro indiano Narendra Modi, il primo ministro australiano Anthony Albanese, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, il presidente tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron, Il presidente sudcoreano ha preso Il presidente africano Cyril Ramaphosa, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente argentino Alberto Fernandez, il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard, il primo ministro italiano Giorgia Meloni.

Il presidente brasiliano uscente Jair Bolsonaro non sarà presente.

L’Unione Europea sarà rappresentata da Ursula van der Leyen e Charles Michael.

Hai una brutta foto di gruppo quest’anno?

No, ci sarà Per non essere la “foto di famiglia” ufficiale dei leader mondiali Quando si incontrano a causa del diffuso disagio per la presenza della Russia al vertice.