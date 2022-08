Con i pannelli solari ora accesi, Lucy ha qualcosa da fare

La NASA ha confermato questa settimana che la sua missione Lucy per esplorare una serie di asteroidi ha un buono stato di salute mentre si avvicina alla sua manovra di assistenza gravitazionale principale in ottobre.

In un nuovo aggiornamentoL’agenzia spaziale ha affermato che i Lucy Solar Arrays sono “abbastanza stabili” da consentire alla navicella spaziale da 1 miliardo di dollari di svolgere le sue operazioni scientifiche nei prossimi anni mentre visita l’asteroide della cintura principale, 52246 Donald Johansson, e poi vola su otto asteroidi troiani che condividono Giove. ruotano intorno al sole.

Il destino della missione Lucy è stato messo in discussione sin dalle prime ore dopo il suo lancio su un razzo Atlas V lo scorso ottobre, quando uno dei suoi enormi pannelli solari non si è aperto completamente e si è bloccato in modo sicuro. Ciascuno degli array doveva aprirsi come un ventaglio.

Scienziati e ingegneri dell’agenzia spaziale e dei suoi appaltatori della missione, tra cui il costruttore di veicoli spaziali Lockheed Martin e il progettista di pannelli solari Northrop Grumman, si sono riuniti poche ore dopo il lancio. In quegli incontri iniziali, hanno avuto discorsi “intensi” sul destino della missione. A quel tempo, gli ingegneri non erano sicuri del motivo per cui l’apertura del pannello solare non fosse riuscita perché le telecamere di Lucy non potevano essere puntate verso i pannelli solari.

Quindi, durante quei primi incontri, scienziati e ingegneri hanno discusso se il problema dei pannelli solari potesse essere risolto e se la missione potesse completare le sue ambiziose osservazioni scientifiche senza due pannelli solari completamente funzionanti. Il gruppo parzialmente chiuso stava generando circa il 90 percento della sua energia prevista.

Alla fine, dopo mesi di analisi, test e risoluzione dei problemi, il team si è reso conto che il cavo progettato per aprire il pannello solare era inceppato. Il Lucy era dotato di un motore di base e di un motore di riserva per l’installazione di pannelli solari, ma non erano progettati per essere lanciati in tandem. Questa primavera, gli ingegneri hanno deciso che la migliore linea d’azione era quella di attivare contemporaneamente le unità di distribuzione primaria e di backup dell’array solare nella speranza che questa potenza extra separasse il cavo.

Pertanto, dal 6 maggio al 16 giugno, in sette diverse occasioni, gli ingegneri hanno ordinato l’avvio del dispiegamento dei motori e questi sforzi hanno aiutato. Su tutti i 360 gradi, la NASA afferma che il pannello solare è ora aperto tra 353 e 357 gradi. E anche se non è completamente spento, ora è sotto pressione sufficiente per operare secondo necessità durante la missione.

Con il problema dei pannelli solari apparentemente risolto, gli operatori della missione possono spostare la loro attenzione su un passaggio ravvicinato vicino alla Terra in ottobre, quando Lucy raccoglierà l’assistenza gravitazionale, la prima di tre in viaggio verso la cintura principale degli asteroidi. Nell’ambito di questo percorso di efficienza del carburante, Lucy volerà vicino al suo primo obiettivo nell’aprile 2025, un importante asteroide della cintura intitolato a Donald Johansson, l’antropologo americano che ha scoperto insieme il famoso fossile “Lucy” nel 1974. Una delle specie femminili di ominidi che Vivendo circa 3,2 milioni di anni fa, ha sostenuto l’idea evolutiva che camminare su due gambe ha preceduto un aumento delle dimensioni del cervello.

La missione dell’asteroide Lucy, a sua volta, prende il nome dal famoso fossile. Visitando in seguito otto asteroidi troiani, gli scienziati si aspettano di raccogliere informazioni sui mattoni del sistema solare e comprendere meglio la natura dei suoi pianeti oggi.

Nessuna sonda ha sorvolato questi minuscoli asteroidi troiani, che si raggruppano in punti lagrangiani stabili molto dietro e prima dell’orbita di Giove, a 5,2 unità astronomiche dal Sole. Gli asteroidi sono per lo più scuri, ma possono essere ricoperti da tolini, che sono composti organici che possono fornire le materie prime per le sostanze chimiche essenziali per la vita.