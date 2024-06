Con il previsto ritorno di LeBron James, i Lakers devono offrirgli aggiornamenti significativi nel roster

La stagione 2024 dei Los Angeles Lakers è iniziata in modo incoraggiante.

Hanno assunto un giovane e brillante allenatore in JJ Redick. Hanno preso il promettente giocatore della top 10 Dalton Knecht con la 17a scelta nel Draft NBA 2024. Hanno fatto la storia facendo squadra con LeBron James con suo figlio maggiore, Bronny James, con la loro 55a scelta. Hanno scelto D’Angelo Russell, che forse lo era il più grande domino Nella postseason, si sono uniti, dando loro un contratto in scadenza di medie dimensioni da scambiare potenzialmente.

Poi, sabato, quasi cinque ore prima della scadenza delle 17:00 (ET), LeBron James ha rinunciato al suo contratto con l’intenzione di firmare nuovamente con i Lakers, secondo il Daily Mail. L’atletaShams Al Sharaniya. L’atleta In precedenza si diceva che i Lakers volessero indietro James ed erano aperti a offrire qualsiasi tipo di contratto preferisse.

La rinuncia di James è un’altra vittoria per i Lakers, che potrebbero risparmiare almeno 1,5 milioni di dollari in valore limite non esercitando la sua player option da 51,4 milioni di dollari per la prossima stagione. (Il compromesso per James è che ha il diritto di aggiungere una clausola di non scambio al suo contratto, permettendogli di controllare il suo futuro.)

James potrebbe essere disposto ad accettare un taglio salariale maggiore se ciò consentirà ai Lakers di aprire l’eccezione di medio livello per i non contribuenti (del valore di circa $ 12,9 milioni) ai giusti tipi di giocatori, secondo Bleacher Report. L’agente di James, il CEO di Klutch Sports, Rich Paul, ha detto a ESPN che il suo cliente sarebbe disposto ad accettare uno sconto solo per un “giocatore di impatto”, con James Harden, Klay Thompson e Jonas Valancinas come nomi segnalati per adattarsi al conto. Escludere i lavoratori di livello medio non contribuenti rappresenterebbe un taglio salariale significativo per Harden e Thompson, in particolare.

Tuttavia, c’è un interesse reciproco tra Lakers e Thompson “atleta”Questo è stato segnalato per la prima volta da Charania e Anthony Slater.

Thompson, originario della California meridionale, è il figlio di Mikal Thompson, che ha giocato per gli Showtime Lakers dal 1987 al 1991 ed è l’attuale commentatore dei colori della squadra. Il più giovane Thompson, 34 anni, è un quattro volte campione NBA e uno dei più grandi tiratori di tutti i tempi. Thompson ha trascorso le sue 13 stagioni professionistiche con i Golden State Warriors, ma il rapporto si è interrotto al punto che è probabile che Thompson se ne vada. Lo inseguono Lakers, Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers.

Se James usasse la detrazione dei Lakers per raggiungere l’intera eccezione di medio livello per i non contribuenti, i Lakers si troverebbero alla prima quota di 178,7 milioni di dollari. Ciò significa che James dovrebbe subire un taglio di oltre 16 milioni di dollari con il suo stipendio iniziale di poco più di 33 milioni di dollari per la stagione 2024-25. Lo scenario più probabile per un taglio di stipendio è che James firmi un contratto biennale con un’opzione giocatore per il 2025-2026, permettendogli di rinunciare nel 2025 e firmare nuovamente per più soldi, secondo fonti della lega. I Lakers potrebbero anche fare uno scambio salariale più piccolo (o due) per creare più margine di manovra finanziaria e consentire a James di prendere un taglio più piccolo.

Se i Lakers non riescono a ingaggiare una stella o un titolare di alto profilo con l’eccezione di medio livello non tassata, James firmerà al massimo, secondo ESPN. Se LeBron firmasse nuovamente al suo stipendio massimo per il 2024-25 (circa 49,9 milioni di dollari), i Lakers avrebbero circa 182,3 milioni di dollari di stipendio impegnato. Ciò li lascia 8 milioni di dollari sotto il secondo grembiule (189,5 milioni di dollari). James vuole anche risolvere il suo contratto prima di iniziare ad allenarsi al campo di basket maschile olimpico degli Stati Uniti il ​​6 luglio a Las Vegas.

Indipendentemente da ciò che accadrà con James, i Lakers sono in una buona posizione per aggiornare il proprio roster se lo desiderano. La palla è nel loro campo per quanto riguarda lo svolgimento del resto della stagione.

Il vicepresidente delle operazioni di basket e direttore generale dei Lakers Rob Pelinka ha temperato le aspettative all’inizio della settimana – due volte – dicendo che le operazioni sono più difficili da eseguire secondo il nuovo contratto collettivo della NBA. A prima vista è vero, tenendo conto delle nuove restrizioni punitive del primo e del secondo perizoma.

Allo stesso tempo, l’attività di trading della scorsa settimana, soprattutto in prossimità dei vertici della Western Conference, dipinge una realtà diversa. In quel periodo, gli Oklahoma City Thunder scambiarono il difensore Alex Caruso, i Minnesota Timberwolves scambiarono la scelta n. 8 Rob Dillingham, i Denver Nuggets scambiarono DA Ron Holmes II e Reggie Jackson per cercare di trattenere Kentavious Caldwell-Pope, e i Dallas Mavericks hanno scambiato Tim Hardaway Jr. in modo da poter mantenere il titolare Derrick Jones Jr. (o ingaggiare Thompson) e i New Orleans Pelicans hanno fatto un accordo intelligente per l’ex bersaglio dei Lakers Dejounte Murray.

Il resto dei club occidentali sta cercando di trovare modi per concludere accordi che migliorerebbero i loro roster o servirebbero da preludio ad altri passi. Ora tocca ai Lakers fare lo stesso.

Hanno le risorse necessarie per fare un commercio notevole. Il contratto da 18,7 milioni di dollari di Russell fornisce loro un livello di flessibilità in termini di tipi di giocatori che possono perseguire. Aggiungi una o entrambe le loro future scelte al primo turno, fino a tre scambi di scelte e stipendi di medie dimensioni per Rui Hachimura, Jared Vanderbilt e/o Gabe Vincent, e i Lakers potrebbero essere nella conversazione per qualsiasi cosa. -star (e anche alcune stelle di fascia bassa). E questo ancora una volta, prima di considerare la potenziale aggiunta di Thompson o di un altro giocatore ad alto impatto all’eccezione di medio livello dei non contribuenti.

In termini di scambi, sembra improbabile che i Lakers firmino una terza stella in un accordo, a meno che una stella inaspettata non sia segretamente disponibile. Si dice che Donovan Mitchell firmerà probabilmente un prolungamento del contratto con Cleveland, che potrebbe escluderlo. Anche il passaggio di Trae Young da Clutch Sports a CAA rende meno probabile un accordo con i Lakers, poiché… L’atleta Questo è stato segnalato in precedenza. Murray è ora a New Orleans e fuori dal programma. Darius Garland potrebbe diventare disponibile, ma è un chiaro passo indietro rispetto al calibro di Mitchell e Young.

Tuttavia, ci sono opzioni potenzialmente buone. Ali come Jeremy Grant di Portland, l’ex giocatore dei Lakers Kyle Kuzma e la coppia dei Nets Dorian Finney-Smith e Cam Johnson dovrebbero essere disponibili sul mercato, secondo fonti della lega. Non sono i più grandi motori dell’ago, ma ognuno di questi quattro giocatori rafforzerebbe la difesa perimetrale dei Lakers, le dimensioni della prima linea e/o lo spazio in campo. Da parte sua, Grant selezionerà tutte queste caselle; Ha tirato tranquillamente il 40% da tre in due stagioni consecutive a Portland.

Il roster dei Lakers, così come è attualmente costruito, non è abbastanza buono per uscire dalla Western Conference. Possono vincere un turno e forse anche due se il girone si rompe a loro favore, ma hanno troppi distacchi rispetto al resto della vetta dell’Ovest, soprattutto sulla fascia. Le loro dimensioni perimetrali, la difesa, la velocità complessiva e l’atletismo sono carenti rispetto alla concorrenza. James e Davis hanno recentemente annunciato di ritenere che questo elenco abbia bisogno di aggiornamenti.

I Timberwolves, i Thunder, i Mavericks e i Pelicans hanno tutti roster migliori di quelli con cui hanno terminato la scorsa stagione. La posizione di Denver potrebbe cambiare se perdesse Caldwell-Pope in free agency e i Clippers probabilmente regredirebbero se perdessero Paul George, ma il punto più importante è che il resto dell’Occidente si sta riorganizzando, il che potrebbe creare un divario maggiore tra loro e gli Stati Uniti. Lakers. Se i Lakers sono seriamente intenzionati a competere per i campionati con James e Davis come affermano, devono rafforzare questo cast di supporto.

La complicazione più urgente che deve affrontare questo sforzo è la crisi del roster che i Lakers devono affrontare. Se LeBron James decide di rinnovare il suo contratto, avrà 14 giocatori sotto contratto dopo che Russell, Christian Wood, Jackson Hayes e Cam Reddish hanno scelto di unirsi alla squadra, e hanno scelto anche Knecht e Bronny James. E questo prima di prendere in considerazione gli altri agenti liberi (Max Christie, Taurian Prince, Spencer Dinwiddie) o qualsiasi potenziale agente libero.

I Lakers hanno fatto un’offerta di qualificazione a Christie per renderlo ufficialmente un limitato free agent, hanno confermato fonti della squadra L’atleta. Secondo le fonti, il front office vuole mantenere Christie e considerarlo un giocatore di riserva la prossima stagione. Tuttavia, i Lakers avrebbero bisogno di liberare denaro aggiuntivo e un posto nel roster per firmare un contratto con Christie e un altro giocatore di medio livello non contribuente.

Se Russell avesse rinunciato, i Lakers avrebbero avuto meno opzioni sul mercato commerciale. Ma con la sua scelta, James era interessato a prendere una riduzione di stipendio per il giusto agente libero e i Lakers sono armati di un libro paga di medie dimensioni, due scelte al primo turno e molteplici scambi, non ci sono scuse per Los Angeles per non farlo in modo drammatico migliorare il proprio elenco con una o due grandi mosse nei prossimi giorni.

(Immagine in alto: Ronald Martinez/Getty Images)