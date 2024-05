Con l’intensificarsi della corsa agli armamenti dell’IA, Apple e OpenAI sono pronti ad annunciare aggiornamenti

Mentre OpenAI si prepara per una grande conferenza stampa lunedì, secondo quanto riferito Apple sta pianificando il proprio annuncio per dare un grande impulso a Siri, uno dei primi assistenti vocali che è rimasto indietro per anni rispetto ad altri chatbot IA.

OpenAI, il creatore di ChatGPT e leader nello sviluppo di intelligenza artificiale le cui politiche di raccolta dati sono state messe sotto esame per l’utilizzo di materiale protetto da copyright, svelerà nuove funzionalità all’evento di lunedì, secondo il fondatore Sam Altman.

“[The announcement is] Non GPT-5, non un motore di ricerca, ma stiamo lavorando duro su alcune cose nuove che pensiamo le persone adoreranno! Mi sembra una magia”, ha detto Altman, che è stato licenziato dalla società di ricerca senza scopo di lucro lo scorso novembre e rapidamente reintegrato. In un post Nell’X.

Secondo quanto riferito, OpenAI, supportato da Microsoft, sta ancora lavorando su una funzionalità di ricerca Lo riferisce Bloomberg Può eseguire la scansione del Web e fornire prove nei risultati.

Dall’altra parte della Baia di San Francisco, Apple sta pianificando una revisione completa della tecnologia alla base di Siri, passando a un modello di linguaggio di scripting come ChatGPD che può impegnarsi meglio nella conversazione rispetto ai semplici suggerimenti. Lo ha riferito il New York Times.

Al prossimo evento per sviluppatori di Apple del 10 giugno, la società annuncerà l’aggiornamento, una componente chiave del suo impegno per raggiungere i rivali nello spazio dell’intelligenza artificiale generativa.

Il lancio di nuovi chip da parte di Apple questa settimana ha segnato un cambiamento nel mondo dell’intelligenza artificiale, segnalando agli investitori che sta accelerando lo sviluppo di chip nel mezzo di una “corsa agli armamenti dell’intelligenza artificiale”. Secondo il Wall Street Journal.

Allo stesso modo Google terrà un evento martedì, che si concentrerà sul proprio chatbot, Gemini. Ha faticato a conquistare quote di mercato da ChatGPT in Bing e nelle funzionalità di intelligenza artificiale generativa integrate di OpenAI.