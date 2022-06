CONSERVA SOLO I TUOI RESI: i negozi pesano e ti pagano per non restituire articoli indesiderati

Nelle ultime settimane sono apparse alcune delle più grandi catene di supermercati, tra cuiE ilE ilAltri nelle ultime chiamate hanno riportato i loro guadagni Un sacco di azioni Da cose che vanno da vestiti per l’allenamento, giacche primaverili e felpe con cappuccio, a mobili da giardino e giocattoli di grandi dimensioni. Gli costa un sacco di soldi per conservarlo.

Ora aggiungi a quell’eccesso un’altra categoria di prodotti con cui i negozi devono fare i conti: i resi.

Quindi, invece di accumulare merce restituita su questo mucchio crescente di scorte, i negozi stanno solo pensando di consegnare ai clienti i loro soldi e lasciarli aggrapparsi alle cose che non vogliono.

“Sarà un’iniziativa strategica intelligente”, ha affermato Bert Fleckinger, esperto di vendita al dettaglio e amministratore delegato della società di consulenza Strategy Resources Group. “I rivenditori sono bloccati in scorte in eccesso di livelli senza precedenti. Non possono permettersi di riaverne di più”.

Ha affermato che i prodotti restituiti vengono gestiti in diversi modi. I rivenditori ritirano la merce dal cliente, la valutano e, se in buone condizioni, la rimettono sullo scaffale a prezzo uguale o inferiore.

Messico. Possono ristrutturare i proventi danneggiati e venderli a un prezzo inferiore o scaricarli ai liquidatori per la rivendita. Possono anche vendere prodotti restituiti a liquidatori esteri per la vendita in Europa, Canada

“Data la situazione nei porti e la mancanza di container, l’invio di prodotti all’estero non è un’opzione reale”, ha affermato Flickinger. Infine, i rivenditori possono assumere società esterne per gestire tutti gli aspetti dei resi delle merci per loro conto.

Tuttavia, ha affermato che ciascuna di queste opzioni affronta costi aggiuntivi per i rivenditori.

“Per ogni dollaro di vendita, l’utile netto del rivenditore è compreso tra un centesimo e cinque centesimi. Con i ritorni, per ogni dollaro in merce restituita, la gestione costa a un rivenditore tra 15 centesimi e 30 centesimi”, ha affermato Flickinger.

C’è un’altra opzione per i rivenditori per elaborare i resi evitando più rigonfiamenti del prodotto, ed è considerare “nessuna resa”, ha affermato Steve Robb, direttore operativo di goTRG, un’azienda che elabora più di 100 milioni di articoli che vengono restituiti alle aziende ogni anno come Wal. Mart, Amazon e Lowe’s.

Tienilo

Rob ha affermato che i clienti della sua azienda stanno valutando al 100% di offrire un’opzione di guadagno “keep it” quest’anno, anche se non ha rivelato se qualcuno dei suoi clienti ha ancora implementato una politica di restituzione “keep it”.

In alcuni casi, quando decidono che sarebbe più facile, alcuni rivenditori consigliano ai clienti di conservare o donare il proprio reso dopo aver emesso un rimborso. Walmart ha detto che non ha nulla da condividere in questo momento. Lowe’s non ha commenti per la storia.

“Fanno davvero sconti nei negozi per sbarazzarsi dei prodotti, ma quando ci sono grandi sconti, il rimorso dell’acquirente aumenta. E le persone tendono a comprare molto per riprendersi in seguito”, ha detto.

Rob ha affermato che rimborsare i clienti pur consentendo loro di mantenere le proprie entrate non è una pratica nuova. “Ho iniziato con Amazon diversi anni fa”, ha detto.

L’offerta ha senso per alcuni tipi di prodotti: articoli ingombranti a basso prezzo come mobili, stoviglie, decorazioni per la casa, seggioloni, passeggini e passeggini, per i quali sarebbe costoso per il rivenditore coprire la spedizione di ritorno.

“Altri prodotti come giocattoli, scarpe, asciugamani e biancheria da letto sollevano problemi di salute quando si tratta di entrate. Potrebbe applicarsi anche a queste categorie”, ha affermato.

Un’altra preoccupazione riguarda gli articoli più economici: i negozi di solito scontano i resi, quindi la quantità di denaro che possono guadagnare con un ritorno economico è minima e potrebbe non valere il baratto, afferma Keith Daniels, partner di Carl Marks Advisors.

Tuttavia, la politica “keep it” ha i suoi svantaggi, vale a dire: le aziende dovranno assicurarsi di non essere vittime di frodi.

“Una cosa che i rivenditori devono monitorare e garantire è che i clienti ne diventino consapevoli [Keep it] La polizza non inizia ad essere abusata, con il perseguimento della merce gratuita attraverso una serie di ordini mediante rimborsi conservando la merce”.