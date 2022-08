“Continua a ballare:” Hillary Clinton viene a combattere la difesa del leader finlandese

WASHINGTON, Stati Uniti – “Continua a ballare”, ha twittato domenica l’ex candidata alla presidenza degli Stati Uniti Hillary Clinton, esprimendo il suo sostegno personale al primo ministro finlandese Sanna Marin, il cui gusto per le feste ha suscitato l’interesse globale.

Clinton Posta Comprendeva una foto di lei che ballava con un grande sorriso stampato in faccia in un club affollato durante un viaggio in Colombia nel 2012 quando era ancora Segretario di Stato. Ha concluso con “Continua a ballare, marinsanna”.

Marinette ha risposto rapidamente, rispondendo su Twitter, “Grazie Hillary Clinton”, con l’inclusione di un’emoji a forma di cuore.

Un videoclip trapelato di recente mostrava Marinette ballare e festeggiare con un gruppo di amici e celebrità.

I critici hanno detto che ha mostrato un comportamento inappropriato a un primo ministro, mentre altri – ora incluso Clinton – hanno difeso il diritto del 36enne di godersi un evento privato con gli amici.

Marin ha detto ai membri dei suoi socialdemocratici che a volte è importante separarsi.

“Sono un essere umano. A volte desidero la gioia, la luce e il divertimento in mezzo a queste nuvole scure”, ha detto Marine, la prima donna primo ministro più giovane del mondo. Ha aggiunto di non perdere “un solo giorno lavorativo”.

Ma ha subito più contraccolpi quando a luglio è emersa l’immagine di due donne che alzavano il picco durante una festa nella residenza del primo ministro.

Marine si è scusato di nuovo.

Il primo ministro finlandese Incorpora il tweet È criticato per aver partecipato a troppi festival musicali e per aver speso troppo tempo a festeggiare piuttosto che a giudicare. Mi ricorda Zelensky. pic.twitter.com/pmpHlZzNZg – Survey Lady (ThePollLady) 20 agosto 2022

Clinton, 74 anni, ha guidato il Dipartimento di Stato dal 2009 al 2013 sotto il presidente Barack Obama.

Nel 2016 è stata candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti. Nonostante la sua forte preferenza, ha perso contro il magnate immobiliare Donald Trump in uno sbalorditivo sconvolgimento.