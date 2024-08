Continuano ancora le grandissime offerte per MacBook Air M3! $ 149 di sconto sul modello da 13 pollici da $ 850, $ 249 di sconto sul modello da 15 pollici e 16 GB

aggiornare: Amazon Consegna adesso MacBook Air M2 da 15 pollici con SSD da 512 GB a quasi $ 1 dal minimo storico $ 299 Nel risparmio. Al prezzo di $ 1.499, ora puoi ottenerne uno scontato $ 1.199,99 spediti. Troverai Modelli M2 da 13 pollici disponibili ora $ 799 E tutti loro Modelli M3 scontati Prezzi più bassi ancora.

Una delle nostre 10 migliori offerte per il Prime Day 2024 era per il MacBook Air Apple M3 con uno sconto di $ 150, e ora sono tornate diverse configurazioni a partire da $ 850! Insieme ad alcuni dei modelli da 15 pollici che descriveremo in dettaglio di seguito, una delle configurazioni più ricercate della gamma è Versione da 13 pollici con 16 GB di RAM E il SSD interno da 512GB – Questo modulo è adesso È stato ridotto a $ 1.249,98 spediti In tutti e 4 i colori forniti da Amazon. Il suo prezzo normale è di $ 1.499, ovvero $ 149 di sconto e meno di $ 1 di sconto sul minimo storico del Prime Day. Anche questo accordo si unisce Versione da 8GB Anche questo è entro $ 1 da Il minimo storico di Amazon $ 849,98 spediti – Questo prezzo è scontato di $ 149 ed è solo $ 50 in più rispetto al prezzo di vendita che stiamo monitorando sul modello M2 della generazione precedente. Il modello da 16 GB è una delle migliori opzioni della gamma per la maggior parte delle persone, e alcuni potrebbero sostenere che questo è il miglior laptop Apple di ultima generazione disponibile per le persone che non necessitano di hardware di livello professionale, ma il modello da 8 GB è altrettanto buono a un prezzo come questo A meno che tu non abbia fame di RAM extra.

IL $ 149 Calo dei prezzi Viene anche trasferito a Modelli da 15 pollici Anche oggi. La configurazione base con 8 GB di RAM e memoria SSD interna da 256 GB è Ora in saldo $ 1.049,98 spediti, in calo rispetto al prezzo normale di $ 1.299. Questa offerta si unisce all’offerta alta Modello da 16 GB $ 1.449,98 spediti Per offrire lo stesso risparmio di $ 149.

Mentre le offerte evidenziate sopra sui display da 13 pollici sono entro $ 1 dai minimi storici del Prime Day, queste opzioni da 15 pollici ora si trovano ai prezzi più bassi che abbiamo monitorato su Amazon, e questo include le offerte Prime Day.

Gran parte della gamma hardware di Apple verrà aggiornata a partire dal prossimo mese. Ciò include gli AirPods di base, il MacBook Pro e forse anche l’iPad mini (finalmente!). Ma il MacBook Air M3 è una macchina relativamente nuova e probabilmente durerà un anno o più prima di vedere qualsiasi tipo di aggiornamento da Cupertino.

Caratteristiche del MacBook Air M3 da 13 pollici di Apple:

Il chip M3 offre maggiori funzionalità al MacBook Air ultraportatile da 13 pollici. Con una durata della batteria fino a 18 ore, puoi portarlo ovunque e andare al lavoro e giocare. Il MacBook Air ultraveloce con chip M3 è un laptop ultraportatile che viaggia al lavoro e al tempo libero. Leggero e sottile, meno di mezzo pollice, puoi portare il tuo MacBook Air ovunque tu vada. La potente CPU a 8 core e la GPU fino a 10 core del chip Apple M3 garantiscono un funzionamento fluido. Incredibile durata della batteria per tutto il giorno, così puoi lasciare l’alimentatore a casa.

