Controverso uovo preistorico identificato come l’ultima “anatra mortale del demone”

I ricercatori identificano gli uccelli antichi dietro le uova preistoriche giganti

Il dibattito scientifico durato anni si è risolto in Australia su quale animale sia la vera madre del gigantesco uovo primordiale. In un recente studio, scienziati di Università di Copenaghen Le loro controparti globali hanno mostrato che le uova potrebbero essere solo le ultime di una rara serie di megafauna conosciute come le “anatre demoniache della morte”.

Considera di vivere accanto a un uccello di 200 kg, lungo 2 metri e con un becco enorme. Questa era la situazione delle prime persone che si stabilirono in Australia circa 65.000 anni fa.

Juniores newtonianigli ultimi membri delle “anatre sataniche”, coesistevano lì con i nostri antenati come specie dell’ormai estinta famiglia di uccelli simili a anatre.

Secondo un recente studio condotto da esperti dell’Università di Copenaghen e da un team internazionale di colleghi, l’uccello incapace di volare depone uova delle dimensioni di un melone, presumibilmente per la gioia degli antichi umani che probabilmente le raccoglievano e le consumavano come fonte primaria di proteine. La ricerca è stata appena pubblicata sulla rivista Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze.

Da quando gli esperti hanno scoperto per la prima volta i pezzi di guscio d’uovo di 50.000 anni fa 40 anni fa, le enormi uova sono state oggetto di dibattito. Fino a poco tempo non si sapeva se le uova appartenessero davvero alla famiglia delle “anatre del diavolo”, note anche come dromornitidi.

Dal 1981, l’identità dell’uccello che depone le uova è stata fonte di controversia per gli scienziati di tutto il mondo. Mentre alcuni hanno suggerito Juniores newtonianiAltri credono che i missili da Progora Bird, un membro estinto del gruppo delle specie dei megapodi. Progora Erano “uccelli simili a galline” che pesavano solo da cinque a sette chilogrammi e avevano piedi enormi.

I gusci d’uovo sono troppo piccoli, secondo i sostenitori Progora Un uccello, per un uccello delle dimensioni di Juniores newtoniani per metterli.

“Tuttavia, la nostra analisi delle sequenze proteiche delle uova mostra chiaramente che il guscio d’uovo non può provenire da megacode e Progora Lo spiega Josephine Stiller, assistente professore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Copenaghen e uno dei ricercatori dietro il nuovo studio.

“Potrebbero essere solo Genyornis. In quanto tali, abbiamo interrotto una lunga e accesa discussione sull’origine di questi ovociti”, aggiunge il coautore e professore dell’Università di Copenaghen Matthew Collins, la cui area di ricerca è la genetica evolutiva.

Selezionare l’analisi delle proteine ​​e il database del gene genitore

Nelle dune di sabbia di Wallaroo e Woodpoint, nell’Australia meridionale, gli scienziati hanno esaminato le proteine ​​dei gusci d’uovo.

Le proteine ​​sono state frantumate in piccoli pezzi mediante sbiancamento prima che i ricercatori assemblassero i pezzi nella sequenza corretta e usassero l’intelligenza artificiale per studiarne la struttura. Le sequenze proteiche hanno fornito loro una serie di “codici” genetici che potevano confrontare con i geni di oltre 350 specie di uccelli attualmente esistenti.

“Abbiamo utilizzato i nostri dati dal progetto B10K, che attualmente contiene i genomi di tutti i principali lignaggi di uccelli, per ricostruire il gruppo di uccelli a cui probabilmente apparteneva l’uccello estinto. È diventato evidente che le uova non sono state deposte da un megacodice e quindi non appartengono ProgoraJosephine Stiller spiega.

Pertanto, i ricercatori hanno risolto il mistero dell’origine delle antiche uova australiane e ci hanno fornito nuove conoscenze sull’evoluzione.

“Siamo lieti di aver condotto uno studio multidisciplinare in cui abbiamo utilizzato l’analisi della sequenza proteica per fare luce sull’evoluzione degli animali”, conclude Matthew Collins.

Le uova venivano consumate dai primi esseri umani in Australia

Precedenti ricerche sui frammenti d’uovo suggeriscono che i gusci fossero cotti e poi gettati in bracieri. La carbonizzazione sulla superficie del guscio d’uovo ne è una conferma, dimostrando che i primi australiani divorarono le uova circa 65.000 anni fa.

Forse i primi australiani hanno raccolto le uova dai nidi, cosa che l’ipotesi sostiene, potrebbe aver portato all’estinzione dei Jenornis 47.000 anni fa.

Per ulteriori informazioni su questa ricerca, vedere Il primo popolo australiano a mangiare uova giganti di enormi uccelli incapaci di volare.

Riferimento: “Ancient Proteins Solve the Genyornis Eggshell Identity Debate” di Beatrice Demarche, Josephine Stiller, Alicia Greeley, Megan McKee, Yuan Ding, Tom Gilbert, Julia Clarke, Lucas J. Maggie, Joji Zhang, Michael Pons, Matthew James Collins e Gifford Miller, 24 maggio 2022, disponibile qui. Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze.

DOI: 10.1073/pnas.2109326119