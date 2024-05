Converti quasi tutte le bici in una e-bike con la Clip

Poco dopo la seconda guerra mondiale, un produttore francese di nome Solex iniziò a vendere scooter. Questa non era la tua “tipica” motocicletta con pedali – Le bici sono realizzate da Solex Erano essenzialmente biciclette con un piccolo motore a due tempi montato sopra la ruota anteriore che poteva spingere il ciclista per circa 100 chilometri con un litro di miscela di gas. Lo svantaggio: gli scooter Solex erano rumorosi e scomodi da guidare a causa della distribuzione del peso e non hanno mai preso piede in Nord America.

sezione, una startup con sede a Brooklyn, New York, ha inventato la propria svolta su Solex. Il suo unico prodotto, chiamato Clip, è un motore a frizione che si attacca alla forcella anteriore di qualsiasi bicicletta, trasformandola in una e-bike. A $ 499 per il modello Commuter e $ 599 per Explorer, è un modo relativamente economico per convertire qualsiasi bici in una e-bike per una frazione del costo di una nuova bici.

Con un peso di 4 kg (8,8 libbre) per il modello Commuter (l’Explorer è più pesante di una libbra), è essenzialmente un’unità a frizione portatile. C’è un controller staccabile che si monta sul manubrio e sull’unità stessa. Il modello Explorer che abbiamo recensito ha una batteria da 192 wattora e impiega un’ora per caricarsi completamente. Ha un’autonomia di “fino a 12 miglia”, che è un’affermazione abbastanza accurata basata sui nostri test, e la velocità massima è di 15 mph. Il modello Commuter offre metà della capacità della batteria, del tempo di ricarica e dell’autonomia.

annuncio

Dodici miglia potrebbero non sembrare molte, soprattutto in confronto alle e-bike che hanno un’autonomia di oltre 70 miglia. Ma la Clip non è progettata per viaggi lunghi e piacevoli. È uno strumento per chi vuole far rivivere vecchie biciclette che potrebbero raccogliere polvere nel garage. Nel mio caso, quella bici è una mountain bike Gary Fisher Marlin del 1997 che ora viene utilizzata solo una o due volte l’anno.

Taglia la clip sulla tua bicicletta

La clip è arrivata in una scatola con un unico foglio di istruzioni fissato all’interno insieme a una coppia di codici QR. Uno porta alla guida del prodotto, ma l’altro ha una funzione sorprendente: programmare una sessione di mentoring individuale con Clip, che è allo stesso tempo insolita e interessante. Il mio ha impiegato circa 20 minuti.

In teoria, collegare un morsetto a una bicicletta è semplice ed è abbastanza facile una volta capito come funziona. Innanzitutto, rimuovi il telecomando dalla clip, che si fissa al manubrio della bici con un anello di gomma intelligente. Quindi, afferra un lato della clip, fai scorrere il pulsante sulla maniglia e spingi la maniglia in avanti. Quindi allineare il bordo superiore in modo che sia direttamente sotto la pinza del freno e abbassare la maniglia della pinza. Se lo fai bene, sentirai un clic soddisfacente e gli indicatori LED bianchi di carica della batteria sulla clip si accenderanno. La Clip Wheel ora dovrebbe poggiare sulla ruota anteriore della bici, quindi congratulazioni: ora hai una e-bike.

il processo è molto semplice. Tieni premuto il pulsante rosso per attivare il motore a frizione. Tieni premuto il pulsante bianco per eseguire una nuova azione frenante. La mancanza di display e app significa che dobbiamo credere alla parola di Clip secondo cui la funzione di ringiovanimento può ripristinare dal 12 al 18% della portata del dispositivo. In pratica agisce come un freno a bassa pressione poiché rimanda la carica alla batteria.

annuncio

Subito dopo l’installazione, ho scoperto che dovevo pedalare per un secondo o due prima che la pressione del pulsante venisse registrata nella clip. Dopodiché, ha funzionato a meraviglia. Posizionare il telecomando più vicino al manubrio era la soluzione migliore e gradualmente mi sono abituato a tenere premuto il pulsante mentre pedalavo. Ricordarsi di passare al pulsante di rigenerazione al minimo è stato un po’ più complicato.

I 10 chili di attrezzatura in più attaccati alla ruota anteriore incasinano la distribuzione del peso, risultando in uno o due momenti “whoa” la prima volta che ci guido. Se ti senti pigro, non avrai bisogno di pedalare affatto e la Clip alla fine ti farà muovere a circa 15 miglia all’ora. Inizia a pedalare e sentirai che la clip aumenta il tuo sforzo, a meno che la strada non sia bagnata. La clip funziona meglio su strade asciutte; Lascialo a casa se piove.

Una volta raggiunta la destinazione, afferra la maniglia, tirala indietro verso di te e rimuovi il morsetto dalla bici. Rimetti a posto il telecomando e porta con te la clip.

Ci sono molti kit di conversione per e-bike tra cui scegliere, ma ho difficoltà a immaginare qualcosa di più semplice da installare e utilizzare. Questo è ciò che rende Clip un prodotto così valido: non è necessario armeggiare con strumenti, montare motori e installare batterie. Il morsetto si aggancia letteralmente alla tua bici e la elettrizza. Non lo userei mentre vado a fare la spesa perché non voglio portare la clip su e giù per i corridoi. Ma per viaggi veloci o spostamenti brevi, è un ottimo modo per dare nuova vita a una vecchia bicicletta.