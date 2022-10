Copertura in diretta della partita degli Indianapolis Colts ai Denver Broncos su TNF

Il calcio d’inizio è fissato alle 18:15, ora di Mile High, giovedì 6 ottobre 2022 all’Empower Field at Mile High di Denver, in Colorado.

Aggiornamenti del gioco

13:15 MT: I Broncos sono passati dietro Devin Ozegbo, Salameh Anthony Harris e il linebacker esterno Jonathan Kongbo. Dalla squadra di allenatori prima della loro partita contro i Colts su TNF.

17:00 GMT: Qualche sorpresa per i Broncos pigri stasera. Affare giusto Sembra che Billy Turner potrebbe essere in grado di scegliere il suo primo vestito di Denver in questo gioco. sarà attivo. controlla il L’elenco completo dei fattori inattivi per questo gioco Broncos-Colts è qui.

18:19 ora della città: Nyheim Hines è stato eliminato dal gioco in anticipo. Dopo essere stato colpito e accoltellato, era evidente che aveva problemi di motricità. Con il protocollo di commozione cerebrale della NFL sotto tiro nelle ultime settimane, possiamo presumere che sarebbero più cauti con Haynes qui.

18:25 MT: Dopo aver costretto i Colts a tre e fuori nel drive di apertura, Russell Wilson e i Broncos sono corsi in campo in rosso. Tuttavia, la loro leadership si è fermata a 15 punti quando Brandon McManus li ha portati 3-0 nel primo quarto.

18:53 ora della città: Il primo quarto si concluderà con una battaglia a tre e le parti che prenderanno forma. Al di fuori della prima stagione dei Broncos che si è conclusa con un canestro, entrambe le squadre hanno fatto principalmente scommesse e tre e un’uscita è solitamente il modo in cui ci sono arrivate. Riassunto completo del primo trimestre.

19:01 ora della città: Denver ha recuperato le cose alla fine. Tuttavia, poiché stavano minacciando la zona rossa, Garrett Pauls è passato presto alla difficile statistica di Russell Wilson che li ha supportati. KJ Hamler ha quasi rotto un terzo passaggio per sei, ma è stato bloccato di poco. McManus stava invece portando Denver 6-0 in vantaggio nel secondo quarto.

19:11 ora della città: Con i Colts in testa e solo due giochi rimossi da Phillip Lindsay che aprono un guadagno di 16 yard, Matt Ryan tenterà di forzare il centrocampo della palla all’atteso Caden Sterns. Intercetta la palla e la restituisce sulla linea delle 37 yard dei Broncos per mantenere i Colts a reti inviolate.

19:36 ora della città: Ronald Darby è zoppo in un gioco alla fine del primo tempo ed è stato portato negli spogliatoi. È dubbio che tornerà.

19:41 ora della città: I Colts hanno aperto la strada alla linea delle 15 yard, ma i successivi licenziamenti della difesa dei Broncos per pesanti perdite li hanno messi in una posizione 3 e 38. Hanno raccolto abbastanza yard per dare loro un field goal di 52 yard per tagliare i Broncos ‘ 6-3 prima dell’intervallo. Sintesi completa del secondo trimestre.

19:44 ora della città: Nel primo tempo si è diffusa la notizia che anche l’ILB Josey Jewell sarebbe tornato con un problema al ginocchio. Stava zoppicando nella leadership finale dei Molts e ora è improbabile che giochi nel secondo tempo.

Anteprima del gioco

La quinta settimana inizia con Giovedì sera di calcio e il Denver Broncos (2-2) ospiterà Puledri di Indianapolis (1-2-1) nella loro terza partita in prima serata in questa stagione. Entrambe le squadre sono inciampate fuori dai cancelli quando i nuovi centrocampisti hanno scoperto le loro nuove squadre.

Matt Ryan lancia molte intercettazioni, ma nelle ultime due partite è migliorato molto con il suo rapporto di intercettazione di 4-1. Tuttavia, ha ricevuto nove fallimenti in questa stagione e questa è un’area che la difesa dei Broncos potrebbe sfruttare. Ryan ha girato la palla più di otto volte in quattro partite.

Nel frattempo, Russell Wilson era su e giù e tutto il suo vantaggio a Denver. Non è stato incline al cambiamento come Ryan, ma finora non è stato in grado di trovare alcuna consistenza in attacco in questa stagione. Ha giocato la sua partita più efficiente la scorsa settimana, ma un terribile terzo quarto ha provocato un deficit che la squadra non è riuscita a superare.

le mie aspettative

in collaborazione con DraftKings SportsbookCoprirò tutte le mie scelte quest’anno su TallySight. I nostri dipendenti sono molto fiduciosi nella capacità di Bronco di farcela Vinci qui nelle nostre previsioni settimanali sui punteggi Ero più sicuro della maggior parte delle persone con una previsione 27-17. Penso che questo sia un gioco da cui Denver starà lontano dalla faccia dei Colts.