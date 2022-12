Coppa del Mondo Grant Wahl muore dopo essere crollato nella partita con l’Argentina

“La passione di Grant per il calcio e il suo impegno per elevare il suo profilo nel nostro panorama sportivo ha svolto un ruolo importante nel contribuire a generare interesse e rispetto per il nostro bellissimo gioco”, ha dichiarato venerdì sera la US Soccer Federation. Il commissario della MLS Don Garber ha scritto che Wahl “era una persona dolce e premurosa la cui passione per il calcio e dedizione al giornalismo era incommensurabile”.

Wahl è cresciuto a Mission, Kansas, appena fuori Kansas City, prima di frequentare la Princeton University, dove si è laureato nel 1996. Princeton è il luogo in cui Wahl si è innamorato del calcio. In qualità di reporter per The Daily Princetonian, ha coperto la squadra quando era allenata da Bob Bradley, che in seguito ha capitanato la squadra nazionale maschile degli Stati Uniti ai Mondiali del 2010.

Per Sports Illustrated, Wal ha scritto dozzine di storie di copertina e ha presentato agli americani molte delle grandi star del calcio mondiale, come Neymar e David Beckham, per non parlare di star americane come Christian Pulisic e Alex Morgan, ed è stato uno dei pochi giornalisti a coprire le notizie. Sport a tempo pieno. Ha scritto un libro sugli anni di Beckham giocando nella Major League Soccer, intitolato “L’esperienza Beckame un altro sul modo in cui pensano i migliori giocatori del gioco, intitolato “Masters of Modern Football”.

Wahl ha anche lavorato in televisione per Fox Sports e, più recentemente, per CBS.

Dopo 24 anni a Sports Illustrated, il mandato di Wahl è terminato ufficiosamente dopo di lui Lanciato dall’editore di Sports IllustratedMaven, a causa di una disputa sui tagli salariali legati alla pandemia.

Ma Wahl si è presto messo in proprio, avviando una newsletter via e-mail, Fútbol with Grant Wahl, che ha accumulato migliaia di abbonati a pagamento, e un podcast con Meadowlark Media, una società di media sportivi fondata dai veterani di ESPN John Skipper e Dan Le Batard.

È, a mio avviso, il preminente giornalista di calcio in America. “Ha avuto questo spazio come una specie di pioniere”, ha detto Chris Whittingham, co-conduttore del suo podcast. “Era così dolce. Il fascino del Midwest è un cliché, ma ne aveva in abbondanza.”

Wahl ha scritto articoli quotidiani e registrato podcast ogni giorno dal Qatar durante la Coppa del Mondo. Nei giorni scorsi, Wahl ha scritto delle sue lotte con la sua salute durante una serie di coperture, che ha detto di solito lasciano spazio per cinque ore di sonno ogni notte.