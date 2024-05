Coppa del mondo T20: “Il sogno americano del cricket mette finalmente il mondo nella Coppa del mondo”

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Ascolta i commenti radiofonici su tutte le 55 partite tramite BBC Sounds e il sito web e l’app BBC Sport, dove le trascrizioni in diretta e i video in-play saranno disponibili nelle partite selezionate.

Stefan Schimmelt

Ruolo, Capo scrittore di cricket

1 ora fa

Il cricket non perde mai la Coppa del Mondo.

A soli 195 giorni dalla fine della Coppa del Mondo Over 50 maschile, domenica (01:30 GMT) prenderà il via l’edizione T20. C’è una Coppa del Mondo T20 femminile entro la fine dell’anno e un evento 50-over nel 2025, per non parlare delle molteplici Coppe dei Campioni, Coppe Intertoto e campionati del mondo. Alcuni di essi potrebbero essere di fantasia, ma hai un’idea.

Se la familiarità generi disprezzo è una questione di opinione, ma il cambiamento può essere altrettanto confortante, e questo torneo è certamente diverso da quello a cui ha assistito l’India lo scorso autunno.

C’è freschezza nella Coppa del Mondo T20 2024, sia da parte dei padroni di casa che delle squadre partecipanti. Questo è il sogno americano del cricket, dove lo sport finalmente assume la bellezza della competizione globale proveniente da squadre che non vediamo mai, piuttosto che da quelle che vediamo sempre.

È difficile pensare che questo evento avrà lo stesso impatto sulla coscienza sportiva negli Stati Uniti come la Coppa del Mondo FIFA del 1994, infatti, si tratta di un torneo che si svolge nei Caraibi e parte di esso si svolge negli Stati Uniti; Stati.

Tuttavia, fa anche parte di una crescita molto tangibile e innegabile del gioco negli Stati Uniti. La Major League Cricket sta già allontanando i giocatori dall’estate inglese e gli è appena stato concesso lo status ufficiale di Lista A. Il cricket metterà fine a un esilio durato 128 anni dalle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. READ UConn, NC State invia squadre maschili e femminili alle Final Four: quante scuole si sono presentate insieme?

I campi in Texas e Florida sono veri e propri campi da cricket, e il loro fascino deriva da uno stadio temporaneo a New York, completo di un mini-campo piantato ad Adelaide.

I 34.000 posti dell’Eisenhower Park sarebbero stati esauriti più volte per la partita dell’India contro il Pakistan, e senza dubbio saranno completamente pieni per le altre partite della fase a gironi dell’India contro Irlanda e Stati Uniti. Tuttavia, vale la pena notare che il posto non si trova a Manhattan, ma piuttosto a 30 miglia a est del centro. Quanti tifosi vorrebbero fare quel viaggio durante l’ora di punta per la partita Irlanda-Canada con inizio alle 10:30?

Sono gli Stati Uniti, il Canada, l’Uganda e la Papua Nuova Guinea a portare entusiasmo, colore e storie vere al torneo. Alcuni potrebbero affermare – e forse rivelarsi corretto – che la presenza di tali squadre porterebbe ad alcune mancate partite, ma il cricket ora rispecchia il calcio e il rugby nell’invitare l’intero pianeta alla Coppa del Mondo. Venti squadre rappresentano la più grande Coppa del mondo di cricket di qualsiasi tipo.

Uno dei tanti problemi della Coppa del Mondo a 50 anni di distanza è che si tratta semplicemente di una ripetizione di partite che vediamo ancora e ancora. Anche nel cricket T20, potresti avere la sensazione di aver visto l’Inghilterra giocare contro le Indie occidentali o il Pakistan molte volte negli ultimi anni. Ma il 43enne pacer ugandese Frank Nsubuga gioca a bowling con Kane Williamson? Sì grazie. Porta un altro momento per Dwayne Leverock.

La serie apparentemente infinita di tornei del franchise è un bastone molto credibile con cui battere il formato più breve del gioco, anche se è innegabile che il T20 stia diffondendo lo sport in tutto il pianeta. Oman, Nepal, Namibia e Scozia potrebbero non disputare mai un Test, ma qui hanno la possibilità di competere sul palco più grande. READ Kevin Durant ordina uno scambio da Brookyn Nets

Le squadre al di fuori dell’élite adoreranno le loro possibilità di ottenere qualche successo sui grandi. L’Irlanda, gigante del cricket rispetto ad alcune delle nazioni rivali, ha battuto l’Inghilterra, che alla fine vinse il titolo due anni fa in Australia. L’Olanda ha causato il caos nel torneo 50-over in India, e gli Stati Uniti hanno appena vinto una serie contro il Bangladesh. Al vertice della catena alimentare, l’Afghanistan crede di poter raggiungere i quarti di finale.

C’è anche una purezza nella Coppa del Mondo T20 che la distingue dalle competizioni nazionali, dove spesso vedono gli stessi giocatori indossare maglie di colore diverso. Non ci saranno sostituzioni di grande impatto, nessuna porta girevole di giocatori stranieri che entrano ed escono da altri campionati, solo i migliori giocatori che cercheranno di vincere una Coppa del Mondo per il loro paese. Anche un cronometro tra un over e l’altro dovrebbe far andare avanti l’azione.

Il cricket è il cricket e presenta alcuni inconvenienti e idiosincrasie.

Come è diventata la norma, il sorteggio è stato organizzato in modo che i rivali storici di Inghilterra e Australia e, cosa più redditizia, India e Pakistan, si incontreranno al primo turno. Nessun altro importante sport di squadra adotterà questo approccio.

Il programma è caotico, con le partite che iniziano a ogni ora e l’unico schema per iniziare le partite è il desiderio di accontentare il pubblico televisivo indiano. Se l’India si qualifica, sa già in quale semifinale giocherà, con la finale che si svolgerà alle Barbados il 29 giugno alle 10:30 ora locale.

I campioni in carica dell’Inghilterra sono nella metà debole del tabellone, sotto pressione dopo una scarsa difesa del titolo mondiale vinto 50 anni fa. Raggiungere le semifinali sembra essere il requisito minimo per calmare le speculazioni sul futuro del capitano Jos Buttler e dell’allenatore Matthew Mott.

Il primo ordine sembra entusiasmante e il ritorno di Jofra Archer dà un enorme impulso all’efficacia dell’attacco al bowling. C’è una sottotrama di Jonny Bairstow e Phil Salt che inseguono il posto di controllo del wicket nella squadra Test e la prospettiva di un evento mondiale finale per alcuni membri della generazione d’oro che ha reso l’Inghilterra due volte campione del mondo. READ 49ers QB Trey Lance fuori dall'anno

Con solo due partite da giocare nella serie contro il Pakistan e poco cricket T20 dall’ultima Coppa del Mondo, l’Inghilterra potrebbe essere mal preparata, sebbene la Premier League indiana abbia interrotto anche la preparazione di altri.

L’Australia, che cercava di diventare campione del mondo in tutti e tre i formati, aveva solo nove giocatori a disposizione in preparazione allo scontro con la Namibia. L’India è arrivata con stranezze e routine a quella che potrebbe essere la finale della Coppa del Mondo per alcune delle sue grandi star. Queste due potenti squadre si uniranno alla Nuova Zelanda nel torneo Super 8, il che significa che almeno uno dei tre non riuscirà a raggiungere i quarti di finale.

Se il sorteggio andrà come previsto, l’Inghilterra dovrà finire tra le prime due in un girone che comprende anche Sudafrica, Indie occidentali e Pakistan. Sono più che capaci di farlo, anche se i Windies sono estremamente pericolosi in casa e hanno qualcosa da dimostrare dopo aver fallito nella qualificazione per la Coppa del Mondo 50-over.

La Coppa del Mondo T20 è storicamente imprevedibile e non sempre la squadra migliore alza il trofeo. I terreni compatti dei Caraibi sono ideali per il cricket T20 e l’amministratore delegato dell’Inghilterra, Rob Key, ha affermato che la Coppa del Mondo sarà una “battaglia lenta” di sei over.

L’Inghilterra ha battuto i Windies 267-3 a Trinidad a dicembre, e prima o poi ci si possono aspettare risultati simili. I giocatori di bowling potrebbero voler verificare le loro prospettive di carriera e gli spettatori dovrebbero rafforzare le loro polizze assicurative.

Nel Regno Unito, la Coppa del Mondo T20 competerà per l’attenzione contro le elezioni generali, il campionato europeo e Wimbledon, ma dovrebbe essere molto divertente.