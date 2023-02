Coppia iraniana filmata mentre ballava a Teheran incarcerata per 10 anni | Iran

Un tribunale iraniano ha emesso pene detentive di oltre 10 anni ciascuna per una giovane coppia che stava ballando davanti a un importante punto di riferimento a Teheran in un video visto come un simbolo di sfida al regime, hanno detto gli attivisti.

Istiyazah Haqiqi e il suo fidanzato, Amir Mohammad Ahmadi, entrambi poco più che ventenni, sono stati arrestati all’inizio di novembre dopo che un video diventato virale li mostrava ballare romanticamente davanti alla Torre Azadi.

Haqiqi non indossava un hijab a dispetto delle rigide regole dell’Iran. Inoltre, alle donne non è permesso ballare in pubblico, figuriamoci agli uomini.

La Human Rights Activists News Agency (HRANA) con sede negli Stati Uniti ha affermato che un tribunale rivoluzionario di Teheran li ha condannati a 10 anni e sei mesi di carcere, oltre al divieto di utilizzare Internet e di lasciare l’Iran.

Ha aggiunto che la coppia, che aveva già un seguito a Teheran come popolare blogger su Instagram, è stata condannata per “incoraggiamento alla corruzione e alla prostituzione pubblica” nonché per “assembramento con l’obiettivo di disturbare la sicurezza nazionale”.

L’Agenzia per i diritti umani ha citato fonti vicine alle loro famiglie che affermano che durante il processo gli sono stati negati gli avvocati e che i tentativi di ottenere il loro rilascio su cauzione sono stati respinti.

Ha aggiunto che Haqiji è ora nella prigione femminile di Qarchak fuori Teheran e gli attivisti denunciano regolarmente le loro condizioni.

Le autorità iraniane hanno represso duramente ogni forma di dissenso dalla morte di Mohsa Amini a settembre. La morte di Amini, arrestata per presunta violazione delle regole sul velo, ha scatenato proteste che si sono trasformate in un movimento contro il regime.

Almeno 14.000 persone sono state arrestate, secondo le Nazioni Unite, da personaggi di spicco, giornalisti e avvocati a gente comune che è scesa in piazza.

Il video della coppia è stato salutato come un simbolo delle libertà richieste dal movimento di protesta, con Ahmadi che a un certo punto ha sollevato in aria la sua compagna mentre i suoi lunghi capelli le scorrevano dietro.

Uno dei principali simboli della capitale iraniana, la futuristica Torre Azadi (Libertà) è un luogo molto sensibile. Fu inaugurato sotto il dominio dell’ultimo Shah, Mohammad Reza Pahlavi, nei primi anni ’70, quando era conosciuto come Shahyad Tower (In Memory of the Shah).

È stato ribattezzato dopo che lo Shah è stato rovesciato nel 1979 con l’istituzione della Repubblica islamica. Il suo architetto, un seguace della fede baha’i, che oggi non è riconosciuta in Iran, ora vive in esilio.