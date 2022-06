Coraggiosi vs. Diamondbacks – Riepilogo del gioco – 31 maggio 2022

Fenice – – Cooper Hamill Ha strappato alcune palline base all’inizio del gioco che sono volate via dalla sua racchetta a oltre 100 miglia all’ora. Erano out.

Poi, al 10° inning, si è bloccato e ha colpito una piccola boa nel campo destro. È stata una doppia vittoria.

“Il gioco è strano sotto questo aspetto”, ha detto Hamill.

E martedì sera, è stato un lieto fine per gli Arizona Diamondbacks. La doppietta decisiva di Hummel della partita è atterrata abbastanza sulla linea destra e ha regalato al quarterback D una vittoria per 8-7 dalle retrovie sugli Atlanta Braves.

Atlanta era in vantaggio 6-2 al sesto posto, ma l’Arizona ha recuperato con due punti nel sesto e uno nell’ottavo. Il linebacker D ha pareggiato la partita il giorno 9 dalton farshawsacrificio volare Kenley JanssenChe ha fatto saltare il suo terzo contrasto in 15 occasioni.

I coraggiosi si sono ripresi rapidamente. Dansby Swanson Il decimo inning è iniziato come corridore automatico in seconda base e stava tornando a casa Marcel Ozunale cui quote lo hanno portato a 7-6.

Ma c’è stata un’altra corsa in Arizona. David PeraltaUn record su uno Jake McCarthy per agganciarlo a 7.

Poi è stata la volta di Hamill. Il rookie è stato indenne con quattro colpi prima di far oscillare la doppia frizione, che non ha colpito particolarmente forte ma è andata alla deriva sul campo ed è atterrato in modo equo mentre i minacciosi coraggiosi marciavano fuori dal campo.

“Questa squadra è davvero resiliente”, ha detto Hamill. “Maciniamo i pipistrelli, maciniamo i giocattoli. Se non è una persona, è il prossimo uomo”.

Marco Melancon (1-5) Ho vinto. jackson stevens (1-2) Prendi la perdita.

Grande perdita di giorno rovinata da Atlanta Matt Olsonche ha colpito Homer due volte nel quarto gioco e lo ha raddoppiato nel quinto.

I Braves balzarono in avanti 3-2 nel quarto sopra il sesto dell’anno di Olson, un tiro infuocato di 183 miglia orarie alla palla della squadra lungo la linea dietro il muro del campo destro. Ha ottenuto un altro colpo chiave al quinto posto, guidando una palla veloce a conteggio pieno nel divario centrale sinistro che ha segnato Ronald Akuna Jr. e Ozuna e ha dato a Braves un vantaggio di 5-2.

I Braves sono stati feriti da alcuni errori: Acuña è stato espulso cercando di allungare una doppia in una tripla, e Ozuna è stato espulso un terzo su un decimo mentre cercava di andare in extra base.

“Non abbiamo giocato abbastanza bene per vincere”, ha detto l’allenatore dei Braves Brian Sneeker. “Ci siamo uccisi con un piede. Non abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo fatto molte cose per farci male”.

Scrittore di Atlanta Charlie Morton Ha rinunciato a quattro punti su cinque inning.

I grandi successi di Olson ricordano le sue prime settimane in uniforme dei Braves, quando ha fatto meglio di .300 per la maggior parte di aprile. I Braves hanno acquisito il 28enne in un accordo non ufficiale con A’s ed è stato il primo baseman con la missione non invidiabile di conquistare l’icona del franchise Freddy Freemanche ha firmato con i Dodgers.

I Diamondbacks sono in vantaggio per 2-0 Cristiano WalkerHomer ha operato in bi-operato nel primo. Walker ha concluso con tre colpi e una passeggiata. Fissare il lanciatore dell’Arizona Umberto Castellanos Ha rinunciato a cinque run su 4 e 2/3.

Arizona Bollitore Mart Ha esteso la sua serie di vittorie a 13 partite di cui una nella nona. Farshaw ha segnato tre gol.

L’allenatore dell’Arizona Tori Lovolo ha dichiarato: “Questa squadra ha un grande cuore, una grande lotta e hanno fame. Non voglio andare troppo avanti a me stesso, perché c’è molta strada da fare, ma questa è una vittoria che godrà”.

tutto o niente

Al suo ritmo attuale, Walker potrebbe diventare il primo giocatore nella storia della MLB a raggiungere meno di 0,200 e avere 40 Homer in una sola stagione. Martedì ha ottenuto una spinta con tre hit notturne, ma ha comunque raggiunto solo 0,208 con 13 homer. I linebacker D hanno giocato poco meno di un terzo del loro programma.

Joey Gallo Detiene il record per il maggior numero di risposte colpendo sotto 0,200, colpendo 38 lanci lunghi nel 2021 mentre colpendo 0,199 durante il tempo con i Rangers e gli Yankees.

prossimo

Le due squadre hanno concluso la loro serie di tre partite mercoledì pomeriggio. D-Back LHP inizierà ad apparire Madison Baumgarner (2-3, 3.35 ERA) sulla collina. I coraggiosi si difenderanno con RHP Kyle Wright (4-3.2.68).

——