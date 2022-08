Coraggioso, Astros per scambiare Will Smith per Jake Odori

Astros acquisisce diluente Will Smith Dai coraggiosi ai principianti Jake Odoreseriporta Mark Berman di Fox 26 (Collegamento Twitter).

Odorizzi è visto come un pezzo di consumo per gli Astros, forse almeno da quando è stato escluso dal roster ALDS del club lo scorso ottobre. Ha lavorato come parte della rotazione di sei uomini di quest’anno a Houston, ma Lance McCullers Jr. Sta per fare il suo debutto stagionale mentre si riprende da uno stiramento all’avambraccio. Il 32enne Odorizzi ha raggiunto un’ERA di 3,75 in una dozzina di inizi di Astros quest’anno, con una media di cinque round per uscita. È un giocatore di pallavolo che non era particolarmente abile a perdere le mazze, ma quest’anno è stato in grado di evitare colpi duri per ottenere buoni risultati.

Il motivo di Atlanta qui sembra essere l’aggiunta di profondità da esperti al retro del loro giro, che consiste quasi interamente in Max FrittoE il Kyle WrightE il Charlie MortonE il Ian Andersonsentimento ascendente Spencer Strider. Anderson ha lottato per raggiungere il livello di 4,99 ERA, mentre Strider ha raggiunto 80 round e 1/3 della stagione dopo aver raggiunto 94 l’anno scorso. L’ultima trasferta di Odorizzi è stata un’eccellente fiera per Houston: sette round senza meta contro i Mariners. Odorese si era infortunato alla gamba a maggio, cosa che lo ha messo fuori gioco per sette settimane, e ha affrontato una vescica prima dell’inizio della partita contro il Seattle.

Il contratto di Odorizzi è un fattore qui. Ha guadagnato $ 5 milioni quest’anno (circa $ 1,79 milioni rimasti) ma guadagnerà $ 500.000 al raggiungimento di 100 round più $ 1 milione per round per 110, 120, 130, 140 e 150 round. Odorizzi è attualmente seduto a 60 round, quindi 120 sembra essere il potenziale tetto. Odorizzi ha anche un’opzione giocatore da $ 6,5 milioni con un buyout da $ 3,25 milioni, ma piace Chandler Roma dallo Houston Chronicle Spiega: “L’opzione giocatore di Odorizzi può arrivare a un massimo di $ 12,5 milioni di stipendio base e $ 6,25 milioni, ma solo se ha partecipato a 30 partite in cui ha segnato 12 o più nel 2021-22. Dopo domenica, Odorizzi ha 29 partite di questo Gentile nel 2021-22”. Dato che il giocatore di bocce sembra avere almeno 3 milioni di dollari in palio per l’inizio di un altro quattro tempi, è stato reciprocamente vantaggioso che gli Astros trovassero una squadra più a suo agio lasciandoli arrivare così lontano e guadagnare alcuni bonus di prestazione.

Smith, 33 anni, era il miglior lealista in circolazione 2019-20 Categoria Free Agent. I Braves gli hanno firmato un enorme contratto triennale del valore di $ 40 milioni, e hanno anche rinunciato al draft del secondo round e $ 500.000 in denaro bonus internazionale. L’efficacia di Smith è diminuita ad Atlanta, come spesso ha fatto con la palla lunga e un controllo sempre peggiore. È stato il Braves più vicino nella stagione regolare 2021 a risultati accettabili, ma poi è diventato un fattore importante nella sua corsa post-stagionale con 11 round a reti inviolate e sei parate. Smith sarà immortalato per sempre come il giocatore di bocce sulla collina quando i Braves li hanno vinti l’anno scorso.

A marzo, il coraggioso ha firmato Kenley JanssenSmith è stato spinto nel ruolo di ambientazione. Smith è stato a volte il terzo lealista con la leva più alta dei Braves in questa stagione, ma a luglio si è classificato settimo in questo senso ed è stato abituato a un ruolo ancora più importante nella cessione. Secondo Mark Bowman di MLB.comSmith, probabilmente lo strano uomo che è uscito da Atlanta come un salvatore veterano Kirby Yates È attivato. Smith guadagna $ 13 milioni quest’anno (circa $ 4,6 milioni rimasti), più dovrà $ 1 milione per il 2023.

Smith si unisce al Team Houston guidato da Ryan PresleyE il Raffaello MonteiroE il Ettore NeresE il Ren StanekE il Phil Mattoon. Nessuno di questi lanciatori lancia con la mano sinistra e sud-sud Blake Taylor Ha colpito IL a giugno con un’infiammazione al gomito. Smith non ha mai fatto affidamento sulla velocità, quindi è possibile che una nuova serie di occhi sulla sua meccanica e sul suo mix di intonazione, soprattutto data la solida reputazione degli Astros in questo reparto, corregga la nave.

Se Odorizzi finisce con 110-119 punti, i Braves finiranno per pagare circa $ 3,3 milioni in totale. Nello scambio di Smith, Atlanta ha buttato fuori un impegno finanziario di circa $ 5,6 milioni, quindi potrebbero “vincere” $ 2,3 milioni nello scambio supponendo che non includano contanti nell’accordo. Odorizzi potrebbe anche andare sotto i 110 giri. Indipendentemente dal denaro, questo scambio rappresenta ogni squadra che tratta in eccedenza per soddisfare al meglio le proprie esigenze.

È stata una serata impegnativa per il GM di Braves Alex Anthopoulos, che anche scambiato Per il giocatore della tigre Robbie Grossman. Allo stesso modo, il GM di Astros James Click è stato attivo oggi alla vigilia della scadenza commerciale, Aggiungendo anche ricevitore Cristiano Vasquez da Boston E il primo uomo di base Albero Mancini dagli Orioles.