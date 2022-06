Corea del Sud e Stati Uniti lanciano otto missili in mare in una dimostrazione di forza per la Corea del Nord | Corea del Sud

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno Licenziato Un funzionario del ministero della Difesa sudcoreano ha affermato che otto missili terra-superficie erano in mare in risposta al lancio da parte della Corea del Nord di un numero simile di missili balistici il giorno precedente.

La Corea del Sud ha affermato che il lancio reciproco di lunedì al largo della costa orientale è la prova della “capacità e volontà di Seoul di effettuare attacchi di precisione” contro la fonte di lancio di missili o centri di comando e supporto della Corea del Nord, secondo l’agenzia di stampa Yonhap. Fu martirizzato nell’esercito sudcoreano Secondo lui.

Il presidente sudcoreano Yoon Seok-yeol ha promesso di prendere una posizione più dura contro la Corea del Nord e ha concordato con Joe Biden su vertice A Seoul il mese scorso per modernizzare le esercitazioni militari congiunte e la modalità di deterrenza congiunta, compreso il dispiegamento di armi statunitensi più potenti.

Lunedì Yoon ha affermato che i programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord hanno raggiunto un livello “in cui minaccia la pace regionale e mondiale” e ha promesso una “risposta severa e risoluta” a qualsiasi provocazione futura.

eserciti Corea del Sud Yonhap ha detto che gli Stati Uniti hanno lanciato otto missili in un periodo di circa 10 minuti, a partire dalle 4:45.

Le forze americane in Corea hanno detto in a dichiarazione Le esercitazioni includevano un missile statunitense e sette missili dell’esercito sudcoreano. Ha detto che l’alleanza dei due stati “rimane impegnata per la pace e la prosperità nella penisola coreana e in tutto l’Indo-Pacifico. L’impegno degli Stati Uniti a difendere [South Korea] È ancora severo. “

La Corea del Nord ha lanciato otto missili balistici a corto raggio Domenica verso il mare al largo della costa orientaleil giorno dopo che la portaerei statunitense Ronald Reagan ha concluso un’esercitazione navale di tre giorni con la Corea del Sud nel Mar delle Filippine, apparentemente le prime esercitazioni congiunte tra una portaerei dal novembre 2017.

L’esercito del sud ha affermato di aver rilevato il lancio di missili da parte del nord in 35 minuti da almeno quattro luoghi diversi, in quello che sembra essere un record di un giorno dei lanci balistici del sistema.

Corea del Nord, che è da diverse settimane nella lotta Primo focolaio noto di Covid-19Ha criticato le precedenti esercitazioni congiunte come prova delle continue “politiche ostili” di Washington nei confronti di Pyongyang, nonostante i suoi discorsi sulla ripresa della diplomazia nucleare.

Pyongyang non ha commentato i suoi recenti test missilistici e sembra essere concentrato sulla risposta al Covid-19 per il pubblico locale, ma continua a modernizzare le sue forze armate, secondo Leif Eric Easley, professore all’Università dell’Iowa a Seoul.

Sebbene il sistema non abbia ancora dimostrato testate nucleari miniaturizzate, missili con più testate o la capacità di rientrare nelle testate, il lancio di missili a corto raggio potrebbe fornire lezioni preziose, ha affermato.

“Il lancio di più proiettili contemporaneamente da diverse posizioni indica che Pyongyang si sta allenando per superare le difese missilistiche della Corea del Sud”, ha detto Easley, aggiungendo che gli Stati Uniti e la Corea del Sud “hanno risposto rapidamente al recente lancio di missili del regime di Kim con un contro-lancio che ha dimostrato una prontezza congiunta agli scioperi. “minuto contro la fonte dell’attacco”.

La Corea del Nord ha condotto una serie di lanci di missili quest’anno, dalle armi ipersoniche ai missili balistici intercontinentali. [ICBM]Per la prima volta in quasi cinque anni.

Funzionari di Washington e Seoul hanno anche recentemente avvertito che la Corea del Nord sembrava pronta a riprendere i test sulle armi nucleari per la prima volta dal 2017, mentre Kim tenta di consolidare lo status del suo paese di vera potenza nucleare per ottenere concessioni economiche e di sicurezza dagli Stati Uniti.

Il mese scorso, la Corea del Nord ha lanciato tre missili, di cui uno ritenuto il più grande missile balistico intercontinentale, dopo che Biden ha concluso il suo viaggio di tre giorni in Corea del Sud, dove lui e Yoon hanno concordato nuove misure per scoraggiare il regime.

Anche le forze congiunte della Corea del Sud e degli Stati Uniti hanno lanciato missili in risposta a quei test, che i due alleati hanno affermato di aver violato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.