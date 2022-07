Corsa alla leadership conservatrice: chi potrebbe sostituire Boris Johnson come primo ministro del Regno Unito?

Ora, con il governo in declino, i bookmaker e gran parte della Gran Bretagna stanno speculando sul suo possibile successore. Qualsiasi candidato in corsa per la leadership sarà soggetto a turni di votazione da parte dei legislatori conservatori fino a quando non ne saranno rimasti solo due, a quel punto i membri del Partito conservatore voteranno a livello nazionale. Il vincitore sarà il nuovo leader del partito e il primo ministro.

Ecco uno sguardo ai potenziali contendenti.

Rishi Sunak

L’ex cancelliere è stato il presunto successore di Johnson per diversi mesi dopo aver ottenuto elogi per aver supervisionato la risposta finanziaria iniziale della Gran Bretagna alla pandemia di Covid-19.

Ma ha sofferto di molti scandali mentre era al governo.

sonak Le azioni sono affondate all’inizio di quest’anno dopo che è stata rivelata una violazione delle normative Covid per la festa di compleanno del primo ministro il 19 giugno 2020, per la quale in seguito si è scusato “senza riserve”.

I suoi affari finanziari e legali sono stati esaminati questa primavera dopo che sua moglie non aveva una casa nel Regno Unito – il che significa che non era responsabile del pagamento delle tasse sul reddito all’estero – e che aveva una carta verde statunitense mentre prestava servizio come ministro.

La peggiore crisi del costo della vita degli ultimi decenni. Sunak ha lottato per mantenere l'aumento dei tassi di inflazione ed è stato criticato dai partiti di opposizione per quella che descrivono come una serie di misure fiscali lente e insufficienti. Tra i problemi economici che i britannici devono affrontare dopo che Sunak ha assunto la carica di primo ministro finanziario del Regno Unito: i salari reali sono scesi ai livelli più bassi in oltre 21 anni e l'inflazione ha raggiunto il livello più alto in 40 anni. Anche la sua popolarità ha avuto un duro colpo nelle ultime settimane mentre la Gran Bretagna lotta 9,1% a maggio

Ma è ancora tra i bookmaker Possibili candidati per il lavoro di Johnson.

Sajid Javed

“Anche questa settimana, abbiamo motivo di mettere in dubbio la verità e l’imparzialità di ciò che ci è stato detto. Ad un certo punto, dobbiamo concludere che è abbastanza”, ha detto mercoledì l’ex segretario alla Salute alla Camera dei Comuni, riferendosi a la nomina e le accuse legate a Pincher.

Ha aggiunto che c’è stato un “errore fondamentale” nel governo e “il problema parte dall’alto”.

nonostante Javed La lettera di dimissioni suonava molto come una lettera al primo ministro, che spiegava come rimodellare il partito per le generazioni future, e non è ancora chiaro se si candiderà.

Ma coloro che sostengono la candidatura di Javid sperano che alla fine gli verrà attribuito il merito di aver estromesso Johnson, poiché è stato il primo ministro di gabinetto a dimettersi, anche se Sunak lo ha seguito pochi minuti dopo.

Il parlamentare si è candidato due volte per guidare il partito in passato: nel 2016, dopo il referendum sulla Brexit, e nel 2019, quando Johnson è stato finalmente eletto.

Le Truss

Il Segretario di Stato, che negli ultimi anni ha espresso ambizioni di leadership, può ora essere al centro della scena. Le Truss Ha votato per Remain nel 2016, ma da allora è diventata una delle voci euroscettico più rumorose al governo, che molti attribuiscono al suo desiderio di un posto di primo piano.

Ha un team formidabile e dedicato intorno a lei – alcuni dei quali hanno lavorato in precedenza al n. 10 – che hanno prodotto fantastici video e foto di lei che sembra un uomo di stato. Sembra che abbia cercato di inviare un messaggio all’ex primo ministro Margaret Thatcher, indossando un velo mentre guidava un carro armato, e il suo ruolo di fronte alla risposta all’invasione russa dell’Ucraina ha accresciuto la sua immagine pubblica.

Truss è popolare tra i membri conservatori, che scelgono l’eventuale vincitore della competizione. Ma la caduta di Johnson potrebbe contemporaneamente sfigurare chiunque nel suo governo, il che significa che gli elettori conservatori possono rivolgersi ai parlamentari per prendere in mano la situazione.

Il mese scorso, una fonte che lavora presso il Dipartimento di Stato ha detto alla Galileus Web che Truss ha avuto “incontri infiniti con i parlamentari” e che “è stato accennato al fatto che sta vedendo la sua base di supporto, se sarà il momento”. L’ufficio di Truss ha negato che qualsiasi offerta di leadership segreta fosse imminente.

Penny Mordaunt

Il Segretario al Commercio è uno dei preferiti dai bookmaker per sostituire Johnson. Un sondaggio tra i membri del partito è stato pubblicato il 4 luglio sul sito web Portafogli domestici ponendola come seconda opzione preferita, succedendo all’attuale Segretario alla Difesa Ben Wallace.

Mordaunt è entrato per la prima volta in Parlamento nel 2010 e successivamente è entrato a far parte del gabinetto sotto Theresa May, servendo come ministro per lo sviluppo internazionale e la difesa.

Tom Tugendhat

Un ex ufficiale militare britannico che presiede la commissione per gli affari esteri. Tom Tugendhat È stato uno dei critici più accaniti di Johnson e ha invitato il Partito conservatore ad abbandonare la sua attenzione sulla “politica divisiva”.

Ha lanciato la sua campagna di leadership giovedì sul quotidiano “Tugendhat” del Telegraph. Ha scritto : “Ho prestato servizio prima – nell’esercito, ora in Parlamento. Ora spero di rispondere di nuovo alla chiamata come primo ministro. Tempo per un inizio pulito. Tempo di rinnovamento”.

Ha delineato la sua visione per affrontare la crisi del costo della vita, tagliare le tasse e investire in aree trascurate del Regno Unito.

Pur non avendo esperienza di gabinetto o gabinetto ombra, Tugendhat ha impressionato i suoi colleghi con le sue capacità oratorie e serietà, in particolare quando ha parlato della caduta dell’Afghanistan. È entrato in parlamento nel 2015 dopo aver prestato servizio nelle guerre in Iraq e Afghanistan.

Alcuni dei maggiori conservatori centristi stavano già dando il loro sostegno dietro la relativa tessera di indennità, ma alcuni temevano che la sua esperienza si concentrasse troppo sugli affari esteri.

Nadim Zahawi

Meno di due giorni dopo essere stato nominato cancelliere, in sostituzione di Sunak, Nadim Zahawi Ha chiamato pubblicamente Johnson a dimettersi. “Fai la cosa giusta e vai subito”, ha detto in una nota. Twitter In allegato una lettera al Presidente del Consiglio.

Fino alla sua promozione, Zahawi, entrato a far parte del governo meno di un anno fa, era considerata una scelta improbabile come prossimo primo ministro. Ma la sua ascesa sotto Johnson è stata rapida, poiché ha lasciato il segno con successo iniziale come ministro dei vaccini in mezzo alla pandemia di coronavirus e poi ministro dell’istruzione.

Nonostante abbia votato per lasciare l’Unione Europea nel 2016, Zahawi è ampiamente ammirato tra i partiti moderati. Fondamentalmente, nelle parole di una fonte del partito conservatore, “non è stato al governo abbastanza a lungo perché ci fossero difetti evidenti e, sebbene abbia sostenuto Boris anche dopo il voto di fiducia, non è contaminato da molti legami”.

Al-Zahawi è nato in Iraq da genitori curdi ed è arrivato nel Regno Unito all’età di nove anni, quando la sua famiglia è fuggita dal regime di Saddam Hussein. Si ritiene che sia uno dei politici più ricchi della Camera dei Comuni e abbia contribuito a fondare la società elettorale YouGov.

Jeremy Hunt

Ex Ministro della Salute e degli Affari Esteri, Jeremy Hunt Ha perso il voto di leadership del 2019 a favore di Johnson. Da allora, si è posizionato come antidoto a Johnson ed è senza dubbio il contendente più noto della parte moderata ed estroversa per rimanere nel partito.

In una dichiarazione su Twitter prima del voto di fiducia di giugno, Hunt ha dichiarato: “Chiunque creda che il nostro Paese sia più forte, più equo e più prospero quando è guidato dai conservatori dovrebbe riflettere sul fatto che il risultato di nessun cambiamento sarà quello di consegnare il Paese ad altri che non condividono questi valori. La decisione di oggi cambia o perde. Voterò per il cambiamento.

In particolare, la dichiarazione di Hunt si è concentrata principalmente sulle possibilità di successo elettorale dei conservatori sotto Johnson, piuttosto che sulle sue politiche o sullo scandalo del partito, una decisione che potrebbe essere letta come una presentazione per i parlamentari conservatori e i membri del partito Tory che avrebbero deciso l’elezione della leadership. Tuttavia, viene fornito con un bagaglio e fonti del partito laburista di opposizione hanno detto alla CNN che stanno già scrivendo linee di attacco.

“Non potrebbe essere Jeremy. I lavoratori potrebbero dire che ha gestito l’assistenza sanitaria per sei anni e non si è preparato per una pandemia. Quando era ministro della cultura, potevano dire che si stava avvicinando ai Murdoch durante lo scandalo dell’hacking telefonico”, un anziano La fonte dei conservatori ha detto alla CNN.

Altri potenziali contendenti

Ben Wallace: Dalla sua nomina a ministro della Difesa nel 2019, Dalla sua nomina a ministro della Difesa nel 2019, Ben Wallace Ha vinto il plauso per la sua gestione dell’invasione russa dell’Ucraina. Wallace, un ex capitano dell’esercito, è riuscito a evitare lo scandalo e ha superato l’ultimo sondaggio della principale organizzazione conservatrice dei possibili successori di Johnson. Ma non è ancora chiaro se vuole il lavoro. Ha rifiutato di commentare se sarebbe scappato mentre parlava con i giornalisti giovedì.

Michele Gove: Ministro responsabile dell’innovativa agenda “Leveling Up” di Johnson volta a cambiare le comunità dimenticate nel Regno Unito, Ministro responsabile dell’innovativa agenda “Leveling Up” di Johnson volta a cambiare le comunità dimenticate nel Regno Unito, Michele Gove È stato licenziato dal gabinetto dopo aver esortato Johnson a dimettersi. Gove ha lavorato a stretto contatto con Johnson nella campagna Leave the Vote nel 2016 prima di far deragliare la sua candidatura correndo contro di lui come leader del partito, una mossa che ha descritto il mese scorso come “Errore.” Ha detto che non correrà mai più, ma se il passato lo indica potrebbe cambiare idea.

Steve Baker: Il parlamentare anti-verde, che dirige il gruppo di ricerca europeo accreditato di aver inaugurato una dura Brexit, ha confermato che sta valutando una candidatura per il primo ministro. Il parlamentare anti-verde, che dirige il gruppo di ricerca europeo accreditato di aver inaugurato una dura Brexit, ha confermato che sta valutando una candidatura per il primo ministro. Steve Baker . disse custode Che se vince, annullerà le politiche ambientali e aumenterà l’uso e la produzione nazionale di gas da parte del Paese.