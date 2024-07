Corte Suprema: cosa sapere sulla sentenza sull’immunità di Trump

WASHINGTON (AP) – Il della Corte Suprema La sentenza di lunedì sul caso di interferenza elettorale dell’ex presidente Donald Trump nel 2020 conferma che il repubblicano non dovrà affrontare un processo a Washington prima delle elezioni di novembre.

La Corte Suprema non ha respinto, come avrebbe voluto Trump, Accusa Aveva pianificato illegalmente di restare al potere dopo aver perso contro il presidente Joe Biden. Ma la sentenza rappresenta comunque una vittoria importante per il candidato repubblicano alle presidenziali, la cui strategia legale si è concentrata nel ritardare il procedimento fino a dopo le elezioni.

La tempistica del processo è importante perché se Trump sconfigge Biden, potrebbe nominare un procuratore generale che dovrebbe archiviare il caso e gli altri casi federali che deve affrontare. Oppure Trump potrebbe scusarsi per se stesso.

Poco dopo l’annuncio dei risultati, Trump ha postato in maiuscolo sui suoi social network: “Grande vittoria per la nostra Costituzione e democrazia. Orgoglioso di essere americano!”

Nelle osservazioni di lunedì sera, Biden ha affermato che la corte ha reso un “terribile disservizio” al popolo americano, che secondo lui merita di conoscere l’esito del caso prima di andare alle urne.

“Il popolo americano dovrà esprimere un giudizio sul comportamento di Donald Trump”, ha detto Biden. “Il popolo americano deve decidere se l’attacco di Trump alla nostra democrazia il 6 gennaio lo squalifica dalle cariche pubbliche”.

Ecco uno sguardo alla sentenza e cosa verrà dopo:

Commento

La maggioranza conservatrice della corte ha ritenuto che gli ex presidenti godono di assoluta immunità dai procedimenti giudiziari per atti ufficiali che rientrano nella loro “sfera esclusiva di autorità costituzionale” e possono dedurre il diritto all’immunità per tutti gli atti ufficiali. Non godono dell’immunità per atti non ufficiali o privati.

Che cosa significa giudizio L’avvocato speciale Jack Smith Le accuse significative contenute nell’accusa non possono essere sostenute – o almeno protette dal loro utilizzo in futuri procedimenti dinanzi al giudice del processo.

Ad esempio, i giudici hanno respinto le accuse di Smith secondo cui Trump avrebbe tentato di utilizzare i poteri investigativi del Dipartimento di Giustizia per ribaltare i risultati elettorali.

I giudici hanno rinviato il caso al giudice distrettuale americano Tanya Sudkan, che “esaminerà attentamente” se le altre accuse coinvolgono cattiva condotta ufficiale.

Una delle questioni da approfondire è l’implacabilità di Trump Il tasso dell’allora vicepresidente Mike Pence Non certificare i voti elettorali del 6 gennaio 2021. I giudici hanno affermato che le interazioni di Trump con Pence “in definitiva portano l’onere del governo di confutare la presunzione di immunità”.

L’ordine ha portato anche ad un’ulteriore analisi di vari cosiddetti post Twitter che Trump ha fatto su X – così come del suo discorso ai sostenitori – Fino alle rivolte al Campidoglio degli Stati Uniti. I giudici che determinano se tali comunicazioni rappresentano atti ufficiali o non ufficiali “possono dipendere dal contenuto e dal contesto di ciascuno” e pertanto richiedono un ulteriore controllo.

Il piano degli elettori falsi

I giurati hanno dovuto effettuare nuovi accertamenti su una delle accuse più scioccanti dell’atto d’accusa: la partecipazione di Trump a un piano orchestrato dagli alleati. Elenco degli elettori fraudolenti negli stati campo di battaglia Biden ha vinto quegli stati, certificando falsamente che Trump li aveva vinti.

Il team di Trump ha sostenuto che la selezione degli elettori supplenti era in linea con l’interesse presidenziale di Trump per l’equità e la corretta amministrazione delle elezioni federali, e ha citato come precedente un episodio che, secondo lui, ha avuto luogo in un’elezione controversa nel 1876.

Il gruppo Smith, al contrario, ha descritto il piano come un’attività puramente privata che non implicava la responsabilità del presidente.

I giudici conservatori non hanno risposto alla domanda su quale parte avesse ragione secondo l’opinione della maggioranza, dicendo invece: “Di chi è il carattere giusto, rispetto a quale condotta, richiede un’analisi approfondita delle accuse dettagliate e correlate dell’accusa”.

A differenza dei rapporti di Trump con il Dipartimento di Giustizia, hanno affermato i giudici, “questa presunta condotta non può essere classificata chiaramente come di competenza di un particolare presidente. L’analisi richiesta è infatti specifica e richiede la valutazione di molteplici presunte interazioni con varie tipologie di funzionari governativi e privati.

Insoddisfatti

Tre giudici liberali – Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Katanji Brown Jackson – sono stati critici nei confronti dell’opinione della maggioranza con aspri dissensi. Sotomayor ha tenuto un discorso drammatico mentre leggeva la sua replica dalla panchina, a volte scuotendo la testa e stringendo i denti, dicendo che la maggioranza conservatrice aveva erroneamente indicato il presidente degli Stati Uniti come un “re al di sopra della legge”.

“Non c’è una contraddizione? Chiunque abbia il compito di far rispettare le leggi ora può infrangerle”, ha detto Sodomeyer.

I giudici dissenzienti hanno affermato che la decisione della maggioranza ha liberato i presidenti da azioni come ordinare ai Navy SEAL di uccidere un rivale politico, orchestrare un colpo di stato militare per mantenere il potere o accettare tangenti in cambio della grazia.

“Anche se questi scenari da incubo non verranno mai alla luce, e prego che non accada mai, il danno è stato fatto. Il rapporto tra il presidente e il popolo che serve è stato irrevocabilmente cambiato. In ogni esercizio del potere ufficiale, il presidente è ora un re al di sopra della legge”, ha scritto Sotomayor.

In un’opinione dissenziente separata, Jackson ha affermato che la sentenza della maggioranza “apre un terreno nuovo e pericoloso”.

“In poche parole: per la prima volta nella storia la Corte ha ora dichiarato che l’autorità più potente in America (in circostanze non ancora del tutto determinate) può diventare legge a sé stante”, ha scritto Jackson.

L’opinione della maggioranza ha accusato i giudici liberali di “allarmismo” e di assumere “un tono negativo che è completamente fuori passo con ciò che la Corte sta effettivamente facendo oggi”.

Quello che viene dopo

Il caso tornerà ora a Sudkhan. Il processo avrebbe dovuto iniziare a marzo, ma il caso è stato sospeso da dicembre per consentire a Trump di portare avanti il ​​suo appello. Sutkan dichiarò all’epoca che avrebbe concesso ad entrambe le parti almeno tre mesi per prepararsi al processo una volta che il caso fosse tornato alla sua corte.

Se la Corte Suprema – come i tribunali di grado inferiore – avesse stabilito che Trump non era immune da procedimenti giudiziari, avrebbe lasciato la porta aperta affinché il caso venisse processato prima delle elezioni.

Ma la sentenza della Corte Suprema secondo cui Sudkhan dovrebbe condurre ulteriori indagini dovrebbe porre fine a mesi di dispute legali sulla questione se le azioni nell’accusa siano ufficiali o non ufficiali.

Gli altri casi di Trump

Trump era lì Condannato a maggio per 34 reati La sentenza è prevista per l’11 luglio nel corso del processo pecuniario a New York. Le accuse di falsificazione della registrazione delle imprese sono punibili fino a quattro anni di carcere, ma non vi è alcuna garanzia che Trump finirà in prigione. Altre possibilità includono multe o libertà vigilata.

Sembra quasi certo Gli altri due casi penali di Trump Nessuna indagine prima delle elezioni.

Una corte d’appello ha recentemente respinto il caso di interferenza elettorale di Trump in Georgia 2020 Un tribunale di grado inferiore esamina la decisione di un giudice Al procuratore distrettuale della contea di Fulton Fannie Willis è stato permesso di procedere nel caso. Nel caso non è stata fissata alcuna data del processo. Gli avvocati di Trump hanno concesso l’immunità al presidente, anche se in quel caso non c’è stato alcun verdetto.

Trump avrebbe dovuto essere processato a maggio in un altro caso archiviato da Smith Documenti segreti trovati nella tenuta di Mar-a-Lago di Trump dopo aver lasciato la Casa Bianca. Ma quando il caso si è impantanato in complicazioni legali, il giudice distrettuale americano Eileen Cannon ha annullato la data del processo. Non ne ha ancora in programma uno nuovo. Anche quel caso riguardava la richiesta di immunità della squadra di Trump, che i pubblici ministeri hanno negato.

la settimana scorsa, Canon ha posto le basi per un ulteriore ritardo Accettando di riconsiderare la sentenza di un altro giudice che ha consentito di introdurre nel caso prove critiche relative all’ostruzione alla giustizia da parte di Trump.

Uno degli argomenti di Cannon – che Smith era stato nominato illegalmente e il caso avrebbe dovuto essere archiviato – ha avuto poca presa presso la Corte Suprema.

Il giudice Clarence Thomas ha rilasciato una dichiarazione separata secondo cui la nomina di Smith era impropria, ma nessun altro giudice l’ha firmata.

Corrispondenti dell’Associated Press a New York, Michael L. Kate Brumback e Stephen Groves hanno contribuito a Price, Washington.