Cosa abbiamo imparato dalla vittoria per 26-3 dei Vikings sugli Eagles nella preseason

La stagione regolare racconterà la storia, ma i Vikings sembrano impegnati nell’idea di costruire un gioco di corsa più produttivo attraverso l’uso frequente di personale pesante e la corsa in discesa. Lo abbiamo visto di nuovo sabato, quando Myles Gaskin ha portato la palla 13 volte per 61 yard nel primo tempo e i Vikings hanno corso 33 volte per 119 yard in totale. Nickeil Harry, che è passato da wide receiver a tight end, potrebbe unirsi al roster con TJ Hockenson che si sta riprendendo da un ACL strappato e Robert Tonyan che sta ancora combattendo contro gli spasmi. Sabato ha collezionato punteggi di 24 e 14 yard, ma ha anche dato ai Vikings un’altra presenza fisica al limite della linea di scrimmage. Trent Sherfield, un altro solido ricevitore nel blocco della corsa, potrebbe unirsi alla squadra, e ci si aspetta che i Vikings utilizzino di più il linebacker C.J. Hamm. Anche in questo caso le cose potrebbero cambiare, ma l’approccio della squadra in preseason sembra indicarne le intenzioni.