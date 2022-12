Cosa aspettarsi dalla riunione della banca centrale

Washington DC

Cnn

—



La Federal Reserve dovrebbe aumentare i tassi di interesse di mezzo punto alla fine della sua riunione politica di due giorni mercoledì, un segno che la banca centrale sta ridimensionando la sua posizione aggressiva mentre iniziano a emergere segnali di allentamento dell’inflazione.

Sebbene tale aumento sarà inferiore agli aumenti di tre quarti di punto annunciati nelle ultime quattro riunioni della Fed, non c’è niente da ridire.

Sarebbe il doppio del solito aumento trimestrale della Fed, e un aumento significativo causerebbe problemi economici a milioni di imprese e famiglie americane aumentando il costo del prestito per case, automobili e altri prestiti.

La mossa prevista dalla banca centrale aumenterà il tasso che le banche si addebitano reciprocamente per i prestiti overnight a un intervallo compreso tra il 4,25% e il 4,5%, il più alto dal 2007.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell Confermato il mese scorso Aspettatevi piccoli aumenti dei tassi, “Il momento di moderare il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe arrivare dopo la riunione di dicembre”.

La misura più recente dell’inflazione, misurata dall’indice dei prezzi al consumo, L’inflazione su base annua è scesa al 7,1% a novembre. Ma è improbabile che l’inflazione diminuisca drasticamente in tempi brevi, in parte a causa della continua pressione sui salari in un contesto di carenza di manodopera. Tuttavia, Wall Street sembra credere che la Fed alla fine sarà costretta a ritirarsi dai suoi aumenti dei tassi oa modificare i suoi termini. I trader stanno per lo più scontando tagli dei tassi nella seconda metà del 2023.

La banca centrale terminerà il suo regime di aumento dei tassi nel secondo trimestre del prossimo anno. Gli analisti di JP Morgan hanno previsto Su una nota recente. “Mentre l’inflazione continua a diminuire e la politica fiscale rimane in sospeso, la Fed terminerà il suo ciclo di inasprimento all’inizio del nuovo anno e l’inflazione inizierà a diminuire entro la fine del 2023”, hanno scritto. Gli analisti prevedono aumenti di due quarti di punto nella prima metà del 2023.

Ma il tempo medio tra il picco dei tassi di interesse e i primi tagli della Fed è di 11 mesi, il che potrebbe significare che potrebbero essere aumentati fino al 2024, anche se la Fed smettesse di alzare i tassi in modo aggressivo.

Gli investitori leggeranno attentamente le prospettive economiche della banca centrale, una sintesi delle previsioni economiche, in uscita mercoledì. Guarderanno le conferenze stampa di Powell per indizi su cosa accadrà e potrebbero rimanere molto delusi.

“Ci aspettiamo che il presidente della Fed Powell enfatizzi la necessità di mantenere la politica a un livello contenuto per un po’ di tempo per portare l’inflazione al di sotto dell’obiettivo del 2%”, ha scritto lunedì Gregory Taco, capo economista di EY-Parthenon, in una nota ai clienti. . “Ciò contribuirà a respingere gli attuali prezzi di mercato … Powell sottolineerà che la storia mette in guardia contro un allentamento prematuro”.

Quest’anno la banca centrale ha alzato sei volte il suo tasso di prestito di riferimento per frenare l’indebitamento, raffreddare l’economia e rallentare la recessione. Inflazione storicamente elevata È salito al 9,1% in estate.

Anche se gli aumenti dei tassi di interesse sono facili, saranno elevati e gli economisti si aspettano principalmente che l’economia statunitense subisca una recessione il prossimo anno. Powell ha detto a novembre L’economia ha ancora una possibilità di evitare una recessione, ma le probabilità sono scarse: “Nella misura in cui i tassi devono essere mantenuti più a lungo, ciò aprirà la strada a un atterraggio morbido”.

In un’intervista trasmessa domenica sulla CBS, il segretario al Tesoro Janet Yellen – predecessore di Powell alla Fed – “C’è il rischio di recessione. Ma non è certo qualcosa di necessario per ridurre l’inflazione.

E economia Finora gli aggressivi rialzi dei tassi della Fed sono stati contenuti. Il Il mercato del lavoro è sanoSalari stanno crescendoamericani costo ed è il PIL Forte. Anche gli affari vanno bene: le aziende abbondano battere Segnalazione delle aspettative sugli utili e dei risultati positivi sugli utili.

La banca centrale non agisce da sola ed è una delle nove banche centrali che dovrebbe fare un annuncio sui tassi questa settimana. La lenta discesa nel sentiero sempre più stretto tra iperinflazione e recessione è una preoccupazione globale poiché le banche centrali di tutto il mondo sono alle prese con problemi economici simili.

La Banca centrale europea, la Banca d’Inghilterra e la Banca nazionale svizzera dovrebbero seguire gli Stati Uniti giovedì. Anche Norvegia, Messico, Taiwan, Colombia e Filippine aumenteranno gli oneri finanziari questa settimana.

La Federal Reserve annuncia la sua decisione di aumento dei tassi alle 14 di mercoledì, seguita da una conferenza stampa con il presidente. Powell alle 14:30