Cosa aspettarsi dall’evento Microsoft Surface di oggi

Uno degli eventi hardware più importanti di Microsoft da anni sta per accadere. Non è Microsoft Build, la conferenza degli sviluppatori dell’azienda, che inizierà martedì. Invece, Microsoft terrà un piccolo evento oggi, 20 maggio, per parlare dei suoi prossimi dispositivi Surface.

Durante l’evento, ci aspettiamo che Microsoft annunci le nuove versioni di Surface Pro 10 e Surface Laptop 6, entrambi basati sullo Snapdragon di Qualcomm. È l’ultimo tentativo di Microsoft di passare ad Arm, e secondo l’azienda alla fine riuscirà a concretizzarsi. Questa modifica dovrebbe garantire una migliore durata della batteria; E se le voci iniziali fossero vere, il chip Qualcomm dovrebbe essere abbastanza potente da tenere il passo con i processori Intel che sostituirà.

Surface Pro 10 per le aziende. Questo modello, rilasciato ad aprile, ha un chip Intel, ma si prevede che la versione Arm avrà lo stesso aspetto. Immagine: Microsoft

Si prevede che questi dispositivi includano anche acceleratori hardware AI dedicati chiamati NPU per supportare meglio le prossime funzionalità AI di Windows 11. Una di queste funzionalità, AI Explorer, dovrebbe tenere traccia di tutto ciò che fai su un dispositivo Windows 11 e quindi consentirti di chiedere all’IA cosa hai fatto. Si dice che Microsoft stia integrando dozzine di modelli linguistici nel sistema in modo che questi chip possano eseguire funzionalità di intelligenza artificiale in modo nativo.

Il Surface Laptop 6 for Business, che non ha ottenuto le modifiche fisiche che si diceva per il nuovo dispositivo. Immagine: Microsoft

L'evento Surface di oggi potrebbe anche segnare l'inizio di una spinta maggiore da parte di Microsoft. Si dice che ci siano molti laptop "AI PC" che utilizzano il nuovo chip di Qualcomm in arrivo. E durante l'evento probabilmente sentiremo parlare anche di altre cose Bocca di leone Microsoft è chiaramente molto fiduciosa che i nuovi chip Arm riporteranno i dispositivi Windows alla competizione con i potenti PC Apple a basso consumo di batteria.