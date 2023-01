Cosa aspettarsi (e cosa non aspettarsi) da Ubisoft nel 2023

Stazione di gioco

E alla fine, questo è il gioco Ubisoft meno probabile che venga rilasciato nel 2023, o forse mai. Il che è molto triste.

Originale 2003 Prince of Persia: Le sabbie del tempo È stata una rivelazione. Un gioco eccezionale che reinventa il modo in cui vengono giocati tutti i giochi d’azione in terza persona, con un’incredibile meccanica di riavvolgimento del tempo e un fantastico platform 3D. Purtroppo, nessun altro ha avuto il buon senso di copiarli, e 20 anni dopo siamo ancora bloccati in un pantano di giochi d’azione che ci uccidono all’infinito, invece di lasciarci continuare. Oh, e c’era un film di Jake Gyllenyhaal per strofinare il sale sulla ferita.

Un remake è stato annunciato nel 2020, con una data di uscita ambiziosa di gennaio 2021. Avviso spoiler: non è stato così, e potrebbe essere stato per il meglio, visto quanto era orribile nel trailer sopra. Quindi, si spera, è stato ritardato solo fino al 21 marzo, prima che sembrassero ammettere a se stessi che sembrava un gioco per PS3 e metterlo in viaggio. Nello stesso anno, Ubisoft ha dichiarato che sarebbe apparso nell’anno fiscale 2022-2023, quindi lo ha preso dagli sviluppatori indiani Ubisoft Mumbai e lo ha dato a Ubisoft Montreal, prima di annunciare un altro rinvio lo scorso maggio, senza nemmeno indovinare l’anno fiscale.

Vieni lo scorso novembre, le cose sembravano anche peggio quando Ubisoft ha annullato tutti i preordini e rimborsato tutti. Forse è una lezione istruttiva sul perché non dovresti preordinare giochi che non esistono ancora. editore Insiste sul fatto che il gioco non è stato cancellatoma non è stata ancora suggerita una nuova data di uscita, il che significa che è improbabile anche nel 2024.

Ma aspetta, probabilmente uscirà Prima di Al di là del bene e del male 2.