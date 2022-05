Cosa ci insegnerà il totale fallimento di David Burdo?

Questo, a prima vista, può sembrare strano. Dopotutto, l’ex presidente Donald Trump ha incoraggiato Berdu a partecipare per primo alla gara e lo ha approvato. Kemp è il nemico numero 1 di Trump da quando si è rifiutato di modificare i risultati delle elezioni del 2020 nello stato.

Ma c’è una lezione da imparare qui.

La lezione è questa: fare campagna sull’idea sbagliata che le elezioni del 2020 siano state truccate da sole non è sufficiente per vincere.

La verità della candidatura di Burdock è che a) le elezioni sono state rubate (non lo è stato) eb) Kemp non ha fatto abbastanza, ah, non ha trovato il messaggio oltre a rubare.

In tutto il resto, Berdu sembrava essere generalmente in sintonia con Kembu. Entrambi sono conservatori con i piedi per terra che, come parlano in generale, hanno sostenuto la svolta Trump del GOP.

“Bertie pensava che Trump fosse una bacchetta magica”, ha detto l’ex presidente della Camera Newt Kingrich (e un appoggio di Bertouan). Lo ha detto il New York Times A proposito di razza. “Guardando indietro, è difficile capire la campagna di David, e sicuramente non è la campagna che ci aspettavamo per lui”.

Il risultato qui sembra semplice: una campagna costruita esclusivamente sul concetto di frode elettorale 2020 – nonostante tutte le prove contrarie – non è sufficiente per vincere.

Mentre gli elettori affiliati a Trump riconoscono chiaramente la sensazione infondata che qualcosa non andasse nelle elezioni del 2020, almeno in Georgia, non si tratta di possedere il proprio voto. Berdu impara quella lezione nel modo più duro.