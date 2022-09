Home » sport Cosa devi sapere sulle scommesse sugli esports sport Cosa devi sapere sulle scommesse sugli esports 1 Views Save Saved Removed 0

Le scommesse sugli esports stanno diventando sempre più popolari, quindi diamo la priorità alla fornitura di informazioni in modo che tu possa goderti l’esperienza al massimo. Puoi utilizzare la pagina per vedere rapidamente gli ultimi giochi, risultati e titoli di esports. Informazioni sulle scommesse come statistiche sportive, quote scommesse e notizie possono essere trovate anche qui. Senza ulteriori indugi, mettiamoci al lavoro!

Sappiamo che l’industria degli eSport è già piena di eventi e abbiamo fatto del nostro meglio per offrirti una panoramica di tutto ciò che sta accadendo nel mondo. Controlla la nostra sezione notizie per scoprire quando si svolgeranno i tornei principali e secondari o per conoscere gli ultimi trasferimenti di giocatori e squadre in tutti i titoli principali. Il nostro obiettivo è fornire ai lettori statistiche e informazioni utili e la nostra community di esperti di scommesse sportive contribuisce con grande copertura e previsione per tutti i giochi competitivi.

Anche le scommesse sportive sono fiorenti. Un tempo considerato uno sport di nicchia, recentemente è salito alle stelle in popolarità ed è ora tra i migliori sport su cui scommettere. Con le quote di alcuni dei migliori siti di scommesse online, Bet22 è l’unico sito di cui avrai bisogno quando si tratta di scommesse sportive.

Sparatutto in prima persona

Quando si tratta di sparatutto in prima persona, Counter-Strike: Global Offensive è ancora il re. Ma ci sono molti altri giochi FPS competitivi in ​​lizza per la corona con ogni aggiornamento. Ad esempio, Call of Duty, Halo, Overwatch e Rainbow Six hanno tutti organizzato competizioni e sono disponibili nelle liste delle scommesse.

MOBA – Arena di battaglia online multiplayer

I giochi multiplayer online nell’arena di battaglia sono alcuni dei titoli di Esport più importanti. Quello che è iniziato come un mod di Warcraft 3 quasi 20 anni fa ha generato un nuovo genere con un enorme seguito. Valve ha rilasciato Dota 2 in seguito e The International ha offerto il montepremi più grande che gli esports abbiano mai visto. Poi c’è League of Legends, il gioco con una delle basi di giocatori più attive, con decine di milioni di giocatori attivi. Heroes of the Storm, Smite, Arena of Valor e Battlerite hanno anche tornei, sponsorizzazioni e possono essere trovati su scommesse sportive. Se stai cercando ottimi consigli e pronostici per questi giochi, sei nel posto giusto!

Vera battaglia

Battle Royale è un genere relativamente nuovo che è esploso in popolarità in pochi mesi. Sebbene sia iniziato solo come mod per ARMA 3, quando è stato rilasciato Player Unknown Battlegrounds ha battuto diversi record e ha visto milioni di giocatori simultanei su Steam. Seguendo la stessa formula – meno simulazione militare ma più azione divertente e, soprattutto, free to play – Fortnite è diventato il titolo più popolare del 2019 e non è ancora limitato nel 2021. Entrambi i giochi organizzano tornei con premi in denaro di milioni di dollari Il fenomeno Battle Royale ha indotto altri studi di sviluppo a lanciare i propri spin-off nel genere. Titoli come Apex Legends e Ring of Elysium, oltre a modalità come Battlefield’s Firestorm e CoD Warzone, hanno seguito l’esempio.

Giochi di combattimento

Street Fighter è il titolo sportivo più popolare ed è generalmente molto rappresentativo del genere. Il culto originario del Giappone è stato trasportato in America. Anche Super Smash Bros. e Tekken hanno comunità consolidate e sono ottimi per il gioco d’azzardo. Questi sono i primi tre giochi per i quali puoi trovare pronostici nella categoria combattimento. Anche l’ultima voce del classico franchise di Mortal Kombat ottiene l’attenzione che merita. Copriamo tutti i giochi sopra elencati e i nostri informatori di esports forniranno pronostici giornalieri quando le partite saranno disponibili.

DOTA2

L’epitome di tutti i giochi online competitivi, Dota 2 è stato rilasciato nell’anno 2012. Da allora, la sua popolarità è cresciuta, mantenendo la posta in gioco più alta che mai. Il primo torneo internazionale del 2013 è stato il primo ad offrire un montepremi di 1 milione di dollari. Nella sua edizione 2019 del campionato, “The International”, ha avuto un montepremi colossale di oltre 34 milioni di dollari. Con oltre 100 personaggi tra cui scegliere, sinergie di abilità incredibilmente profonde e decisioni strategiche sulla mappa e decisioni di squadra, il gioco è il sogno di ogni giocatore. Non c’è esperienza migliore che scommettere e guardare le partite di Dota 2, dove le giocate emozionanti sono praticamente garantite.

League of Legends

League of Legends è un diretto rivale di Dota 2. Oltre un milione di giocatori al giorno e molti campionati e competizioni alimentano la folle azione di scommesse. I milioni di persone che guardano il campionato rendono il gioco impressionante e incedibile per il mondo dei videogiochi. È uno dei titoli più redditizi negli esports, con numerosi.