Cosa fa effettivamente ingrassare il popolare YouTuber Mukbang Tzuyang?

Utente di YouTube Zhuyang È un nome familiare com Amanti.

Nota per il suo grande appetito rispetto alla sua figura, Zhuyang è stata al centro dell’attenzione dei suoi spettatori per non aver ingrassato molto nonostante i suoi pasti abbondanti.

Perché la YouTuber Tzuyang di Mukbang non ingrassa anche se mangia molto? Un medico spiega perché

Nella sua apparizione più recente su pioverecanale Youtube, Stagione BTuttavia, Zhuyang ha rivelato l’unica cosa che la fa ingrassare: l’esercizio fisico.

Quando RAIN ha chiesto perché Zhuyang ha smesso di fare esercizio…

Zhuyang: Mangi molto e fai molto esercizio fisico? piovere: Assolutamente. Zhuyang: Anche a me piaceva fare esercizio. piovere:Ma cosa è successo? Perché non lo fai più?

…Zuyang ha spiegato che quando ha provato a sollevare pesi, ha guadagnato 26 libbre (12 chilogrammi).

Lo vorrei davvero, ma se lo facessi, ingrasserei. Prima pesavo 46 kg (101 libbre), ma dopo aver iniziato a sollevare pesi ho pesato 58 kg (127 libbre). Quindi ho smesso, pensando che non funzionasse per me. E ho ricominciato a perdere peso. Ora peso circa 50 kg. -Zhuyang

Semplicemente ‘Costruito diversamente’ Tzuyang ha entusiasmato gli spettatori con il suo metabolismo unico!

“Anch’io sono stata magra per tutta la vita. Quando ho iniziato a sollevare pesi ho preso 10 chili. Ora sembro in buona salute!”

“Da quello che ho sentito, questo è ciò che fa il sollevamento pesi. Le persone più pesanti perdono peso e le persone magre aumentano di peso.

“Sarebbe molto brava nel bodybuilding.”

“Fantastico. Se riesco davvero a guadagnare 12 kg di muscoli, la invidio.”

“Fermare, Deepak.“

“Sì, il sollevamento pesi è consigliato alle persone super magre. Dà loro muscoli e li rende più grandi. Penso che sia quello che è successo a Zhuoyang.”

Guarda l’episodio completo qui sotto.