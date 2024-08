Cosa fare dopo una settimana di turbolenze sui mercati azionari? Gli strateghi dicono: non fare nulla: brief mattutino

Con il riemergere della volatilità questa settimana, potresti aver visto gli avvertimenti su una revisione dei tuoi conti pensionistici. Urgenza di acquistare azioni quando crollano. E incoraggia il riequilibrio del tuo portafoglio. E sostiene che una recessione sta diventando sempre più probabile.

In breve, una settimana come questa può essere spaventosa e confusa.

È qui che Steve Sosnick, capo stratega di Interactive Brokers, entra in gioco e offre un suggerimento simile a una meditazione: “Respira”.

Quando gli investitori si trovano ad affrontare una svendita, hanno tre opzioni: acquistare, vendere o detenere azioni. Naturalmente queste sono sempre opzioni disponibili. Ma vale la pena ricordare che quando si verificano interruzioni, non fare nulla è sempre un’opzione.

Ci sono molti esperti che fanno eco a questo tono calmo.

“Finora, la volatilità del mercato patrimoniale è rimasta entro i normali intervalli storici e, a nostro avviso, non indica motivo di preoccupazione”, ha scritto in una nota agli investitori Michael Gapen, responsabile dell’economia statunitense presso la Bank of America Global Research. Julien Emanuel di Evercore ISI ha detto ai clienti che le azioni erano ancora in un mercato rialzista. Kevin Gordon, capo stratega degli investimenti presso Charles Schwab, ha spiegato a Yahoo Finance perché non vede i recenti indicatori sull’occupazione come una recessione.

All’inizio della settimana, il team strategico di Goldman Sachs, guidato da David Kostin, ha dichiarato di mantenere le previsioni per l’indice S&P 500 che raggiungerà i 5.600 quest’anno. In una nota ai clienti hanno osservato che le stime di vendite e utili per il 2024 e il 2025 sono rimaste invariate e che l’S&P 500 in genere rimbalza dopo un calo del 5%.

Naturalmente, non tutti dicono “oh”. David Rosenberg del Rosenberg Research Center ha dichiarato a Yahoo Finance che vede ancora l’economia americana dirigersi verso una recessione. Al momento, questa sembra essere un’opinione minoritaria, anche se gli economisti di JPMorgan hanno alzato le loro previsioni per la probabilità di contrazione dal 25% al ​​35% entro la fine dell’anno.

Nel frattempo, Sosnick ha detto di aver ricevuto molte chiamate da amici non affiliati al settore finanziario che chiedevano: “Cosa devo fare?” La sua risposta: “Niente”.

Ma c’è un avvertimento, ha detto: se la svendita di lunedì nei mercati in particolare “ti fa paura”, significa che stai assumendo troppi rischi. Se ricevi richieste di margine o simili, potresti voler correre meno rischi.

