Cosa rende il tuo cervello diverso da un Neanderthal?

Nel loro esperimento finale, i ricercatori hanno deciso di creare un file Miniatura come un cervello di Neanderthal. Hanno iniziato con una cellula staminale embrionale umana e hanno modificato il gene TKTL1 in modo che non avesse la mutazione umana. Invece, portava la mutazione trovata nei nostri parenti, inclusi i Neanderthal, gli scimpanzé e altri mammiferi.

Quindi hanno posto la cellula staminale in un bagno di sostanze chimiche che l’hanno spinta a trasformarsi in una massa di tessuto cerebrale in via di sviluppo, chiamata organoide cerebrale. Ha generato cellule cerebrali originali, che hanno poi prodotto una corteccia cerebrale in miniatura composta da strati di neuroni.

L’organoide cerebrale simile a Neanderthal ha prodotto meno neuroni dell’organoide con la versione umana di TKTL1. Ciò indica che quando il gene TKTL1 è mutato, i nostri antenati possono produrre neuroni aggiuntivi nel lobo frontale. Sebbene questo cambiamento non abbia aumentato le dimensioni complessive del nostro cervello, potrebbe aver riorganizzato il suo cablaggio.

“Questo è davvero un viaggio di forza”, ha detto Laurent Nguyen, neuroscienziato dell’Università di Liegi in Belgio, che non è stato coinvolto nello studio. “È straordinario che un cambiamento così piccolo abbia un impatto significativo sulla produzione di neuroni”.

La nuova scoperta non significa che TKTL1, da solo, fornisca il segreto di ciò che ci rende umani. Altri ricercatori stanno anche esaminando l’elenco di 96 mutazioni che modificano le proteine ​​e stanno conducendo esperimenti propri.

Lo hanno riferito altri membri del laboratorio del dottor Huttner nel mese di luglio Altre due mutazioni alterano la velocità con cui si dividono le cellule cerebrali in via di sviluppo. l’anno scorsoun team di ricercatori dell’Università della California a San Diego ha scoperto che un’altra mutazione sembra cambiare il numero di connessioni che i neuroni umani creano tra loro.